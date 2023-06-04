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Російські окупанти масовано обстріляли Курахівську громаду Донецької області, 8 осіб зазнали поранень, зокрема двоє підлітків, - начальник МВА Падун. ФОТОрепортаж

Ввечері 3 червня окупанти завдали 6 обстрілів по Курахівській громаді. Найбільше постраждало місто Гірник.

Про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері м.Гірник Курахівської громади зазнало жорстокого обстрілу, внаслідок якого постраждали 8 людей, серед яких двоє дітей… Один чоловік загинув на місці, жінка померла в лікарні від отриманих поранень", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждали дві двоповерхові адміністративні будівлі.

Загалом Курахівська громада зазнала 6 обстрілів. Під обстріл потрапляли приватний сектор м.Курахове та околиці с.Дачне. Обстріл м.Гірник вівся з РСЗВ "Ураган", інші обстріли велися зі ствольної артилерії.

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Російські окупанти масовано обстріляли Курахівську громаду Донецької області, 8 осіб зазнали поранень, зокрема двоє підлітків, - начальник МВА Падун 01
Російські окупанти масовано обстріляли Курахівську громаду Донецької області, 8 осіб зазнали поранень, зокрема двоє підлітків, - начальник МВА Падун 02
Російські окупанти масовано обстріляли Курахівську громаду Донецької області, 8 осіб зазнали поранень, зокрема двоє підлітків, - начальник МВА Падун 03
Російські окупанти масовано обстріляли Курахівську громаду Донецької області, 8 осіб зазнали поранень, зокрема двоє підлітків, - начальник МВА Падун 04
Російські окупанти масовано обстріляли Курахівську громаду Донецької області, 8 осіб зазнали поранень, зокрема двоє підлітків, - начальник МВА Падун 05

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обстріл (28486) Донецька область (8467)


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