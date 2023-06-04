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Ворог намагається наступати на деяких ділянках Куп’янського та Лиманського напрямків, - Сирський . ФОТО

Ситуація на Східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Military Media Center.

Ворог посилив свої угруповання штурмовими загонами "Шторм Z", сформованими з вʼязнів, підготовлених для штурмових дій в спеціальних таборах. 

Загарбники перейшли до ведення наступальних дій в районах Максютівки, Новоселівського, Куземівки, Макіївки, Білогорівки та Спірного. Намагаються прорвати оборону українських військ і розвинути наступ. Бої в цих районах тривають майже цілодобово.

"Робота безпосередньо в районах бойових дій має на меті оперативне вирішення проблемних питань на місці. Це дає можливість володіти реальною обстановкою на місцях, а не за рапортами чи доповідями. В ході живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи й бачення найскорішого досягнення успіху на окремих ділянках фронту", ‒ зазначив командувач.

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За його словами, кожні такі дії потребують ретельного планування, кропіткої підготовки військовослужбовців, тобто узгоджених дій штабів та підрозділів для успішного виконання бойових завдань. Тоді навіть чисельна перевага не допомагає ворогу.

Ворог намагається наступати на деяких ділянках Куп’янського та Лиманського напрямків, - Сирський  01
Ворог намагається наступати на деяких ділянках Куп’янського та Лиманського напрямків, - Сирський  02
Ворог намагається наступати на деяких ділянках Куп’янського та Лиманського напрямків, - Сирський  03

Автор: 

бойові дії (3808) Сирський Олександр (611)


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А куди редекція сприятала Залужного, чи він тут ні до чого? Слава ЗСУ!
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04.06.2023 13:03 Відповісти
Сирський є Командуючим Сухопутних військ України. Це його парафія. А ось чому орки мають перевагу в дронах Кремінна, то це проблема для Сирського яку він повинен вирішувати
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04.06.2023 13:44 Відповісти
вы уже Нью-Йорк в бинокле видите...!
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04.06.2023 13:22 Відповісти
що то багато стало Сирського, тільки от куди б він не приїхав усе потім здаємо оркам, Соледар, Бахмут, тепер що Лиман чи Куп'янськ.
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04.06.2023 13:08 Відповісти
Так для того цього кацапа Дєрьмак і держить...
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04.06.2023 13:14 Відповісти
З Сирського ліплять генерала перемоги?
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04.06.2023 15:00 Відповісти
 
 