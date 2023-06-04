Ворог намагається наступати на деяких ділянках Куп’янського та Лиманського напрямків, - Сирський . ФОТО

Ситуація на Східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

Ворог посилив свої угруповання штурмовими загонами "Шторм Z", сформованими з вʼязнів, підготовлених для штурмових дій в спеціальних таборах.

Загарбники перейшли до ведення наступальних дій в районах Максютівки, Новоселівського, Куземівки, Макіївки, Білогорівки та Спірного. Намагаються прорвати оборону українських військ і розвинути наступ. Бої в цих районах тривають майже цілодобово.

"Робота безпосередньо в районах бойових дій має на меті оперативне вирішення проблемних питань на місці. Це дає можливість володіти реальною обстановкою на місцях, а не за рапортами чи доповідями. В ході живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи й бачення найскорішого досягнення успіху на окремих ділянках фронту", ‒ зазначив командувач.

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За його словами, кожні такі дії потребують ретельного планування, кропіткої підготовки військовослужбовців, тобто узгоджених дій штабів та підрозділів для успішного виконання бойових завдань. Тоді навіть чисельна перевага не допомагає ворогу.





