Прикордонники збили кілька ворожих "шахедів" прямо на кордоні. ФОТОрепортаж

Цієї ночі прикордонники результативно знищили 2 ворожі ударні дрони, як тільки ті перетнули державний кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Щільним вогнем із наявного озброєння один "шахед" збили у небі над Чернігівщиною та ще один - над Сумщиною. Зараз тривають пошуки можливого місця падіння третього безпілотника, який попередньо впав у лісосмузі, пролетівши ще кілька сотень метрів", - йдеться у повідомленні.











