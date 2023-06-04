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Новини Фото Війна
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Прикордонники збили кілька ворожих "шахедів" прямо на кордоні. ФОТОрепортаж

Цієї ночі прикордонники результативно знищили 2 ворожі ударні дрони, як тільки ті перетнули державний кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

"Щільним вогнем із наявного озброєння один "шахед" збили у небі над Чернігівщиною та ще один - над Сумщиною. Зараз тривають пошуки можливого місця падіння третього безпілотника, який попередньо впав у лісосмузі, пролетівши ще кілька сотень метрів", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники збили кілька ворожих шахедів прямо на кордоні 01
Прикордонники збили кілька ворожих шахедів прямо на кордоні 02
Прикордонники збили кілька ворожих шахедів прямо на кордоні 03
Прикордонники збили кілька ворожих шахедів прямо на кордоні 04
Прикордонники збили кілька ворожих шахедів прямо на кордоні 05
Прикордонники збили кілька ворожих шахедів прямо на кордоні 06

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) Сумська область (3681) Чернігівщина (1584) знищення (7243) дрони (4706)


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Хлопцям респект і щира подяка за службу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.06.2023 14:40 Відповісти
Красно Дякуємо їм за Те ! Вони врятували когось з наших громадян.
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04.06.2023 14:42 Відповісти
як тільки ті перетнули державний кордон.
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А шо над козломордией их нельзя сбивать, дерьмак запретил?
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04.06.2023 16:07 Відповісти
Чим збивати - і до речі Земля не пласка якщо що .
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04.06.2023 17:25 Відповісти
Тем же самым, только подальше от границы. А насчет земли - это у тебя юмор такой плоский. Откуда вы сегодня юмористы повыскакивали, как с п*зды на лыжах.
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04.06.2023 21:16 Відповісти
Шахеди летять біля землі (низько) відповідно дальність на яких радари можуть їх помітити невелика - тобто прийдеться ставити ЗРК впритул до кордону що означає їх знищення кацапами ( з високою ймовірнімстью ) ,літаками теж та сама фігня - ракетами може і вдасться поцілити але їх також можуть збити. А щодо пласкої Землі - якби Земля була пласка Шахеди можна було би засікати радарами на великих відстанях без проблем, а так маємо те що маємо .
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04.06.2023 23:40 Відповісти
 
 