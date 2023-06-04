Прикордонники збили кілька ворожих "шахедів" прямо на кордоні. ФОТОрепортаж
Цієї ночі прикордонники результативно знищили 2 ворожі ударні дрони, як тільки ті перетнули державний кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Щільним вогнем із наявного озброєння один "шахед" збили у небі над Чернігівщиною та ще один - над Сумщиною. Зараз тривають пошуки можливого місця падіння третього безпілотника, який попередньо впав у лісосмузі, пролетівши ще кілька сотень метрів", - йдеться у повідомленні.
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А шо над козломордией их нельзя сбивать, дерьмак запретил?