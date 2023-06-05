Окупанти за ніч двічі били по Нікополю з важкої артилерії, - ОВА. ФОТО

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Нікопольщину. За ніч було зафіксовано два обстріли з важкої артилерії.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Люди цілі", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотником. За словами голови ОВА ПвК "Схід" збили "шахед"

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