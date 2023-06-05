Окупанти за ніч двічі били по Нікополю з важкої артилерії, - ОВА. ФОТО
Російські загарбники не припиняють обстрілювати Нікопольщину. За ніч було зафіксовано два обстріли з важкої артилерії.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Люди цілі", - йдеться в повідомленні.
Також росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотником. За словами голови ОВА ПвК "Схід" збили "шахед"
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Антонина Буряк #552279
показати весь коментар05.06.2023 07:49 Відповісти Мені подобається 0
Ольга Турлюн #552063
показати весь коментар05.06.2023 08:02 Відповісти Мені подобається 0
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