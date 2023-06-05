Внаслідок обстрілів Харківщини поранено 3 особи, пошкоджено будинки та спортшколу, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом минулої доби обстрілювали Харківщину з мінометів, артилерії та ракетного озброєння.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні о 6 ранку рашисти обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

"Учора ввечері окупанти з території рф завдали ракетних ударів по м. Чугуїв. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, попередньо - без потерпілих.



У смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.



У Куп'янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У с. Піщане пошкоджено приватний житловий будинок, поранена жінка 58 років", - заначив очільник області.

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