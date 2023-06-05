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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Минулої доби рашисти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО

4 червня російські окупанти продовжили атакувати мирні міста та села Запорізької області. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує атакувати мирні міста і села. 71 обстріл прийшовся по 19 населених пунктах: авіаудари по Малій Токмачці, Ольгівському та Гуляйполю, РСЗВ по Залізничному, Темирівці, Преображенці та Ольгівському, 64 артудари по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Полтавці, Щербаках та інших прифронтових селах. На щастя, люди не постраждали", - 

Зафіксовано 12 руйнувань житла та майна місцевих жителів.

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Минулої доби рашисти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області, - ОВА 01
Минулої доби рашисти обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області, - ОВА 02

Автор: 

обстріл (28486) Запорізька область (3608) Малашко Юрій (62)


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показати весь коментар
05.06.2023 09:38 Відповісти
 
 