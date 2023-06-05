Минулої доби окупанти завдали ударів по 9 громадах Донеччини, 3 особи зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом 4 червня російські військові обстріляли Вугледарську, Авдіївську, Очеретинську, Курахівську, Селидівську, Костянтинівську, Часовоярську та Лиманську громади Донецької області. Торецьк зазнав авіабомбардувань.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

На Волноваському напрямку поранено людину у Максимівці Вугледарської громади, під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, Красногорівки та Очеретинської громади. Курахівська громада під вогнем артилерії та Ураганів. Пошкоджено 3 будинки у Петрівці Селидівської громади.

На Горлівському напрямку поранено людину у Торецьку — місто зазнало авіабомбардувань. Також 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Новомарковому Костянтинівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та 3 приватні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу житлових кварталів Херсону: Пошкоджено автівки та будинки. ФОТО

На Лисичанському напрямку відбулися 13 обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громади.

Всього за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини.











