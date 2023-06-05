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Посадовця одного з військкоматів Київщини підозрюють в організації виїзду ухилянтів за кордон, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру начальнику відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. Він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема до республіки Молдова та Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець забезпечував виготовлення підроблених військово-облікових та медичних документів про непридатність до військової служби. Зокрема, він готував для ухилянтів відповідний висновок військово-лікарської комісії та документ про виключення з військового обліку.

"Начальник відділення діяв у змові з двома спільниками – своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату, та його сином. Подільники підшукували "клієнтів", виконували роль консультантів щодо подальшого перетину кордонів Молдови та Угорщини, а також виконували роль посередників при передачі хабарів", – йдеться в повідомленні.

За свої послуги зловмисники брали від 6 до 10 тис. дол. Вартість залежала від наявних проблем зі здоров’ям ухилянтів та їхнього віку. Чим старше був чоловік, тим дешевше була "послуга" з підробки документів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали подільників посадовця під час отримання 8 тис. дол. за черговий пакет підроблених документів. Наразі задокументовано дві "угоди" зловмисників, за які вони вторгували 14 тис. дол. Досудове розслідування триває.

Посадовцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприянні незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб – ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Посадовця одного з військкоматів Київщини підозрюють в організації виїзду ухилянтів за кордон, - ДБР 01
Посадовця одного з військкоматів Київщини підозрюють в організації виїзду ухилянтів за кордон, - ДБР 02
Посадовця одного з військкоматів Київщини підозрюють в організації виїзду ухилянтів за кордон, - ДБР 03
Посадовця одного з військкоматів Київщини підозрюють в організації виїзду ухилянтів за кордон, - ДБР 04

Автор: 

Київська область (4026) ДБР (3494) ухилянти (906)


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Топ коментарі
+9
Підкажіть, як звати головного ухилянта?
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05.06.2023 11:49
+6
ой яка несподівана новина??? та невже таке може бути? Он одеського воєнкома запитайте - він вночі на Привозі підробляє вантажником щоб на віллу в Іспанії назбирати.
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05.06.2023 11:55
+3
А що це якось міняє справу? Злочин є злочин, не важливо як зараз називають установу!
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05.06.2023 11:54
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Підкажіть, як звати головного ухилянта?
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05.06.2023 11:49 Відповісти
"військоматів"- не існує з 2007 року.
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05.06.2023 11:52 Відповісти
А що це якось міняє справу? Злочин є злочин, не важливо як зараз називають установу!
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05.06.2023 11:54 Відповісти
З такими тарифами на свої послуги, в суді відмажутьця аж бігом! Суки!
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05.06.2023 11:52 Відповісти
Формують інос"странниийі" легіон...
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05.06.2023 11:53 Відповісти
Так, теж хотіла б знати, коли дійде справа до 4 кратного чемпіона України по ухилянню від громадянських обов'язків.
Неплата в бюджет країни, під час війни зокрема, теж цікава тема. Копійки в 10 000 грн не рахуюттся.
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05.06.2023 11:54 Відповісти
ой яка несподівана новина??? та невже таке може бути? Он одеського воєнкома запитайте - він вночі на Привозі підробляє вантажником щоб на віллу в Іспанії назбирати.
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05.06.2023 11:55 Відповісти
Неправда,він так хоче назбирати на тепловізори для ЗСУ,а дружина в цей час волонтерить на своїм гелику в Іспаніі.Родина Патріотів )))
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05.06.2023 12:40 Відповісти
хтось зі своїх здав. не поділився.
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05.06.2023 11:58 Відповісти
Зараз вілли в Марбельї розлітаються як горячі пірожки Доречі,як там Борисов поживає?
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05.06.2023 12:35 Відповісти
Система заробітчанства у ТЦК (в міру віськрмати), що в Одесі, що в Київщині закладена однаково!! Резніком з муляршею її знають разом з членами МЕДКОМІСІЙ!!, безкарність впродовж 10 років дає свої страшні результати!!! Усе законодавство виписано тупо на мирний час…. Покарання розмазано, як лайно по дорозі… суворість покарань на період дії ОСОБЛИВО ПЕРІОДУ та ВОЄННОГО СТАНУ взагалі калічна і тільки для військових!! Особиста відповідальність КЕРІВНИЦТВА взагалі відсутня! Тому і зміни, які відповідають потребам сьогодення, не вносяться….
Шмигаль на це пайтіть не можить, а Стефанчук-Зеленський, такого розпорядження від єрмака, не отримамають…
Пройшло 4 роки оновлення привладних, за які Українці розплачуються життям!!
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05.06.2023 12:39 Відповісти
Так,тому воєнний стан буде ще довго-треба ж ще й діточкам по віллі заробити,а там й онуки )
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05.06.2023 12:43 Відповісти
У знайомих поряд мешкае военком, нові дороги тачкі, будинок перебудував по жирному, дороге облаштування, все це під час війни. Черноморськ одеської області.
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05.06.2023 13:26 Відповісти
Кому війна, а підарам від владт- мати ріжна!
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05.06.2023 14:25 Відповісти
 
 