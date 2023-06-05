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Затримано ще одного зрадника, який катував учасників руху опору під час окупації Херсону, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати і катувати учасників руху опору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, поплічником ворога виявився проросійськи налаштований місцевий житель. Під час тимчасової окупації міста він звернувся до створеного агресором "центру зайнятості".

Там йому запропонували "посаду молодшого інспектора відділу охорони" у захопленій на той час "виправній колонії № 90", яку загарбники використовували для ув’язнення місцевих жителів.

Затримано ще одного зрадника, який катував учасників руху опору під час окупації Херсону, - СБУ 01
Затримано ще одного зрадника, який катував учасників руху опору під час окупації Херсону, - СБУ 02
Затримано ще одного зрадника, який катував учасників руху опору під час окупації Херсону, - СБУ 03
Затримано ще одного зрадника, який катував учасників руху опору під час окупації Херсону, - СБУ 04

Як зазначають у СБУ, зловмисник погодився на "пропозицію" і добровільно написав "заяву" на вступ до окупаційного органу.

За даними розслідування, колаборант особисто брав участь в обшуках і допитах українських громадян. Під час тортур з потерпілих "вибивали" згоду на співпрацю з окупантами.

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"Після звільнення Херсону ворожий поплічник намагався "відсидітися" вдома і таким чином сподівався уникнути покарання. Однак, співробітники СБУ зірвали його "плани" - встановили місцезнаходження фігуранта і затримали його. Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено "посвідчення" колишнього окупаційного органу та формений одяг російського зразка", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

катування (599) СБУ (12821) Херсон (3362) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+27
Зачем морды замыливать? Чтобы местные не узнали ету гниду когда его отпустят и оно продолжало шпионить и срать изподтишка? Все сепары и предатели должны знать что им ничего не простится и не забудется и жить им больше среди своих односельчан не будет
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05.06.2023 12:17
+20
До *раки такі повідомлення від зе-СБУ, якщо у них завжди морди приховані. Схоже на імітацію бурхливої діяльності.
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05.06.2023 12:14
+19
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05.06.2023 13:02
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До *раки такі повідомлення від зе-СБУ, якщо у них завжди морди приховані. Схоже на імітацію бурхливої діяльності.
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05.06.2023 12:14 Відповісти
Займаються всім, окрім розміновувачів Чонгару.
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05.06.2023 12:23 Відповісти
И форму новенькую сберёг, и удостоверение, и баксами наверное платили. А главное значки, шоб не значки,то мог бы еще отмазаться .
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05.06.2023 12:24 Відповісти
Хіба не "ставив озброєного опору під час затримання", і не "вчинив спробу втечі"? Дуже шкода. Поляки б не зрозуміли.

Але, на жаль, головні зрадники не там.
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05.06.2023 12:25 Відповісти
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05.06.2023 13:02 Відповісти
щось ця харя не вирожає ні якого сумного виду, такий собі парубок моторний хоч куди мудак
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08.06.2023 11:27 Відповісти
Вірю,що коли його затримували,то випадково ногою по ребрах зачепили.
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05.06.2023 12:16 Відповісти
А чого його тримають одягненим? Гола людина психологічно отримує сильний дискомфорт. Відчуває себе зовсім незахищеною. Нічого цю падаль одягати і годувати
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08.06.2023 11:59 Відповісти
Зачем морды замыливать? Чтобы местные не узнали ету гниду когда его отпустят и оно продолжало шпионить и срать изподтишка? Все сепары и предатели должны знать что им ничего не простится и не забудется и жить им больше среди своих односельчан не будет
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05.06.2023 12:17 Відповісти
Є припущення, що оприлюднення персональних даних буде порушенням умов затримання, і це можна буде використати в суді для розвалу справи.
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05.06.2023 12:20 Відповісти
А местные не знают кто на кого работал???
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05.06.2023 12:20 Відповісти
До суду не мають права! Треба щоб ці обвинувачення підтвердив також і суд та виніс вирок!
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09.06.2023 08:24 Відповісти
краще би "небайдужі українці" залишили труп зі слідами допиту.
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05.06.2023 12:17 Відповісти
нафига замазали рожу и фото?
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05.06.2023 12:20 Відповісти
шоб детей не пугать
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05.06.2023 12:22 Відповісти
Може він хоче "позвонить путєну"?
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05.06.2023 12:20 Відповісти
Надо біло пристрелить "при попітке бежал"
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05.06.2023 12:21 Відповісти
Тих що катували людей, треба розстрілювати зразу, показово на центральній площі.
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05.06.2023 12:24 Відповісти
Та не буде ніхто нікого розстрілювати. Піде працювати до дєрьмака, там такі потрібні.
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05.06.2023 12:28 Відповісти
Так вони назад в мєнтуру підуть працювати, де вони цим же і до російського вторгнення займались - вибивали показання з підозрюваних. Тому тільки пуля в голову, це невиправно. (для д' Эрмака занадто дрібна рибка)
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05.06.2023 12:34 Відповісти
15 лет содержать это дерьмо... Проще, как выше написали, "при попытке к бегству" 😬
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05.06.2023 14:03 Відповісти
Цікаво, що єрмаківскі силовики, коли шиють фейкові справи патріотам України, то показують обличча і навіть одразу в ЗМІ кидають бездоказові звинувачення.

А коли справа йде про реальних злодіїв, зрадників, хабарників, корупціонерів, то якогсь дуже сором'язливо замилюють обличча, дають дуже розмиті формулювання і навіть дають втекти за кордон.
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05.06.2023 14:40 Відповісти
...в военное время,предать свою Родину! Сломать обе ноги и отправить на болота мацковии к куратору....
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05.06.2023 16:26 Відповісти
"...в уволенном Херсоне"
Ну, сколько можно тыкать носом в явный бред?
Есть здесь какой-то редактор, чтобы отслеживал автоперевод с украинского на русский?
"... у звільненому Херсоне" означает "в освобожденном...", а не "уволенном".
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05.06.2023 17:09 Відповісти
Гугл перекладач так детально перекладає фрази що з перекладу іноді хочеться сміятися. А це в свою чергу показує хто є справжнім українцем а хто кацапом в українському камуфляжі
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08.06.2023 12:04 Відповісти
Я сподіваюсь що димохода йому відразу прочистили! Така сита пика гестапівського вертухая. Можна було у полон не брати взагалі, типу - при спробі втечи….. ну яух він Україні потрібний?
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06.06.2023 16:24 Відповісти
*****!! Розвішуйте їх по стовпах! Благаю!
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07.06.2023 12:21 Відповісти
Неможу зцим погодитися. Чому ми за наш рахунок маємо утримувати цю гниду. По законам военого часу до стінки і все. Воно ще потім вийде і знову буде гадити.
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07.06.2023 16:37 Відповісти
Я чесно не розумію - у нас війна чи як. Чому ми маємо цих калаборантів утримувати в тюрмах (буцугарнях), це ворог - і все. Тут нема про що думати. Тільки повна ліквідація.
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07.06.2023 16:42 Відповісти
Тому що по-перше, вiйна - не е приводом для беззаконня, а по-друге, завжди е мiсце для помилки, а смерть невiдворотна.

Якщо навiть мастiтим Кривоносу, Марченку, Червiнському та iншим намагаються щось вмiнити, то на рiвнях нижче, пiдтасування для звiтностi - явище зовсiм повальне.
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08.06.2023 07:26 Відповісти
Якi бойовi СБУшники постфактум. Пiймали дiда, зiрочку заробили, молодцi.

Але ми все пам`ятаемо, зокрема як цi чорти у лютому 2022 р, як тiльки орки видвинулись з Херсону - втiкали з Миколаева блимаючи п`ятами i ледь не перегоняючи iнших патрiотичних захисникiв - мера Сенкевича, губернатора Кiма, мiнта Шайхета i прокурорiв, куди ж без них. Поки ми, миколаiвцi, копали тим що е, там де можливо, шукали бензин, рушницi i вирушували назустрiч БМПхам ледве не з пневмопiхами. Марчело виловлював цю звiздоту вже на кордонi Одеськоi областi i майже пiд дулом калаша розвертав обратно у мiсто.

Цука обученi силовiки на зарплатнi тiкали, а айтiшнiкi, слюсарi та фермери кiздили оркiв. Шапiтолiй.

Ви можете хоч сотнями виловлювати цих ватоголових дiдiв, але вони просто дебiли, а ви саме зрадники, бо давали присягу i отримували грошi за безпеку Украiни. Не пробачимо.
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08.06.2023 07:19 Відповісти
Вертухая на зону на 15 рочків)
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10.06.2023 12:41 Відповісти
 
 