Затримано ще одного зрадника, який катував учасників руху опору під час окупації Херсону, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати і катувати учасників руху опору.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, поплічником ворога виявився проросійськи налаштований місцевий житель. Під час тимчасової окупації міста він звернувся до створеного агресором "центру зайнятості".
Там йому запропонували "посаду молодшого інспектора відділу охорони" у захопленій на той час "виправній колонії № 90", яку загарбники використовували для ув’язнення місцевих жителів.
Як зазначають у СБУ, зловмисник погодився на "пропозицію" і добровільно написав "заяву" на вступ до окупаційного органу.
За даними розслідування, колаборант особисто брав участь в обшуках і допитах українських громадян. Під час тортур з потерпілих "вибивали" згоду на співпрацю з окупантами.
"Після звільнення Херсону ворожий поплічник намагався "відсидітися" вдома і таким чином сподівався уникнути покарання. Однак, співробітники СБУ зірвали його "плани" - встановили місцезнаходження фігуранта і затримали його. Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено "посвідчення" колишнього окупаційного органу та формений одяг російського зразка", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Але, на жаль, головні зрадники не там.
А коли справа йде про реальних злодіїв, зрадників, хабарників, корупціонерів, то якогсь дуже сором'язливо замилюють обличча, дають дуже розмиті формулювання і навіть дають втекти за кордон.
Ну, сколько можно тыкать носом в явный бред?
Есть здесь какой-то редактор, чтобы отслеживал автоперевод с украинского на русский?
"... у звільненому Херсоне" означает "в освобожденном...", а не "уволенном".
Якщо навiть мастiтим Кривоносу, Марченку, Червiнському та iншим намагаються щось вмiнити, то на рiвнях нижче, пiдтасування для звiтностi - явище зовсiм повальне.
Але ми все пам`ятаемо, зокрема як цi чорти у лютому 2022 р, як тiльки орки видвинулись з Херсону - втiкали з Миколаева блимаючи п`ятами i ледь не перегоняючи iнших патрiотичних захисникiв - мера Сенкевича, губернатора Кiма, мiнта Шайхета i прокурорiв, куди ж без них. Поки ми, миколаiвцi, копали тим що е, там де можливо, шукали бензин, рушницi i вирушували назустрiч БМПхам ледве не з пневмопiхами. Марчело виловлював цю звiздоту вже на кордонi Одеськоi областi i майже пiд дулом калаша розвертав обратно у мiсто.
Цука обученi силовiки на зарплатнi тiкали, а айтiшнiкi, слюсарi та фермери кiздили оркiв. Шапiтолiй.
Ви можете хоч сотнями виловлювати цих ватоголових дiдiв, але вони просто дебiли, а ви саме зрадники, бо давали присягу i отримували грошi за безпеку Украiни. Не пробачимо.