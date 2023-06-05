Затримано ще одного зрадника, який катував учасників руху опору під час окупації Херсону, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати і катувати учасників руху опору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, поплічником ворога виявився проросійськи налаштований місцевий житель. Під час тимчасової окупації міста він звернувся до створеного агресором "центру зайнятості".

Там йому запропонували "посаду молодшого інспектора відділу охорони" у захопленій на той час "виправній колонії № 90", яку загарбники використовували для ув’язнення місцевих жителів.









Як зазначають у СБУ, зловмисник погодився на "пропозицію" і добровільно написав "заяву" на вступ до окупаційного органу.

За даними розслідування, колаборант особисто брав участь в обшуках і допитах українських громадян. Під час тортур з потерпілих "вибивали" згоду на співпрацю з окупантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Генічеську росіяни влаштували катівню у приміщенні колишньої податкової інспекції, - Генштаб

"Після звільнення Херсону ворожий поплічник намагався "відсидітися" вдома і таким чином сподівався уникнути покарання. Однак, співробітники СБУ зірвали його "плани" - встановили місцезнаходження фігуранта і затримали його. Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено "посвідчення" колишнього окупаційного органу та формений одяг російського зразка", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.