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Українські медійники провели акцію біля посольства Грузії на підтримку ув’язненого журналіста Гварамії. ФОТО

Українські журналісти долучилися до міжнародного челенджу #Free Nika Gvaramia. Він проводиться на підтримку грузинського журналіста Ніколоза Гварамії, який вже рік перебуває у в’язниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Переслідування Гварамії засудили у Європарламенті, офіційні інституції США та інших західних країн, провідні міжнародні правозахисні організації. Вони вважають це переслідуванням за професійну діяльність.

Українські медійники провели акцію біля посольства Грузії на підтримку ув’язненого журналіста Гварамії 01

Уповноважений "Медіаруху" журналіст Дмитро Тузов передав до посольства Грузії в Україні колективне звернення до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі із закликом звільнити з в’язниці Ніку Гварамія.

Українські медійники провели акцію біля посольства Грузії на підтримку ув’язненого журналіста Гварамії 02

"Медіарух" об'єднує понад 70 журналістських спільнот України. Під колективним зверненням також підписалися відомі журналістки: лауреатка премії Георгія Ґонґадзе Мирослава Барчук, Наталія Лігачова, Дарія Гірна, представниця Інституту Масової Інформації Оксана Романюк, ведуча СТБ Яна Брензей.

Українські журналісти передають челендж своїм литовським та ізраїльським колегам.

16 травня 2022 року Ніколоза Гварамію засудили до 3,5 років позбавлення волі. Його визнали винним за ст. 220 Кримінального кодексу Грузії (зловживання повноваженнями всупереч законним інтересам цієї організації, з метою отримання вигоди чи переваги, для себе чи інших осіб, що спричинило значні збитки).

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Автор: 

Грузія (1844) журналістика (1760)


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Топ коментарі
+7
От цікаво а скабеева-мосійчук підписала?
Просто з 2018 року не можу без огиди дивитись і слухати цю гниду
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05.06.2023 12:24
+3
возле г+г не хотите провести какой-нибудь протест? там тоже дерьмеца накопилось...
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05.06.2023 12:36
+1
На мій погляд давно пора вживати вірну назву - Сакартвел, замість кацапської "грузія".. це такаж ******** як "белоруссия" чи "молдавия" - невірно
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05.06.2023 12:22
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На мій погляд давно пора вживати вірну назву - Сакартвел, замість кацапської "грузія".. це такаж ******** як "белоруссия" чи "молдавия" - невірно
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05.06.2023 12:22 Відповісти
Грузія зараз для нас це ворожа країна влада якої на стороні рф
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05.06.2023 12:49 Відповісти
А люди з Сакартвело - ні. у тому і різниця.
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05.06.2023 12:51 Відповісти
Грузинам треба зрозуміти!
Грузин - не може буть грузимим..
(...)
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05.06.2023 12:22 Відповісти
От цікаво а скабеева-мосійчук підписала?
Просто з 2018 року не можу без огиди дивитись і слухати цю гниду
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05.06.2023 12:24 Відповісти
котру з гнид Ви маєте на увазі?
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05.06.2023 12:29 Відповісти
А українські медійники в захист Червінського чи в захист народу України хоть щось підписали? За винятком Бутусова і ще пару його ж друзів
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05.06.2023 12:31 Відповісти
Ми вже звикли, що журналістів журналістам завше жальче за всіх!
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05.06.2023 12:34 Відповісти
возле г+г не хотите провести какой-нибудь протест? там тоже дерьмеца накопилось...
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05.06.2023 12:36 Відповісти
Та Президентка Саломе у ******** Сакартвело не вирішуїє НІЧОГО!
Усі питання може вирішити лише акционер Газпрому Брдзіна Іванішвілі
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05.06.2023 12:53 Відповісти
Уже пора санкции вводить против изменников грузинского народа.
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05.06.2023 13:42 Відповісти
 
 