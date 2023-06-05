Українські медійники провели акцію біля посольства Грузії на підтримку ув’язненого журналіста Гварамії. ФОТО

Українські журналісти долучилися до міжнародного челенджу #Free Nika Gvaramia. Він проводиться на підтримку грузинського журналіста Ніколоза Гварамії, який вже рік перебуває у в’язниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Переслідування Гварамії засудили у Європарламенті, офіційні інституції США та інших західних країн, провідні міжнародні правозахисні організації. Вони вважають це переслідуванням за професійну діяльність.

Уповноважений "Медіаруху" журналіст Дмитро Тузов передав до посольства Грузії в Україні колективне звернення до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі із закликом звільнити з в’язниці Ніку Гварамія.

"Медіарух" об'єднує понад 70 журналістських спільнот України. Під колективним зверненням також підписалися відомі журналістки: лауреатка премії Георгія Ґонґадзе Мирослава Барчук, Наталія Лігачова, Дарія Гірна, представниця Інституту Масової Інформації Оксана Романюк, ведуча СТБ Яна Брензей.

Українські журналісти передають челендж своїм литовським та ізраїльським колегам.

16 травня 2022 року Ніколоза Гварамію засудили до 3,5 років позбавлення волі. Його визнали винним за ст. 220 Кримінального кодексу Грузії (зловживання повноваженнями всупереч законним інтересам цієї організації, з метою отримання вигоди чи переваги, для себе чи інших осіб, що спричинило значні збитки).

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