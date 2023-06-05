Повідомлено про підозру п’ятьом військовим РФ за ґвалтування мешканки Київщини, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру п’ятьом військовим РФ за ґвалтування мешканки Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

У Нацполіції нагадують, що поліцейські встановили, що з кінця лютого по кінець березня 2022 року військові РФ повністю контролювали територію Бучанської міської територіальної громади, розмістивши там бойову техніку. Загарбники проводили рейди, під час яких грабували та залякували місцевих мешканців розправою.

"Під час одного з таких рейдів вони увірвалися до будинку місцевих жителів та, погрожуючи зброєю, змусили жінку зайти до гаража, де по черзі зґвалтували її. Сексуальне насильство над потерпілою воєнні злочинці вчиняли систематично, протягом тривалого часу", - йдеться у повідомленні.

Спочатку поліцейські встановили чотирьох військових РФ, які глумилися над жінкою. Їм оголосили про підозру.

Наразі ідентифіковано ще п’ятьох ґвалтівників - військовослужбовців 37-ї окремої гвардійської мотострілецької донської будапештської червоного прапора ордена червоної зірки бригади.

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