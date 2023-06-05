УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13340 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 279 12

Повідомлено про підозру п’ятьом військовим РФ за ґвалтування мешканки Київщини, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру п’ятьом військовим РФ за ґвалтування мешканки Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

У Нацполіції нагадують, що поліцейські встановили, що з кінця лютого по кінець березня 2022 року військові РФ повністю контролювали територію Бучанської міської територіальної громади, розмістивши там бойову техніку. Загарбники проводили рейди, під час яких грабували та залякували місцевих мешканців розправою.

"Під час одного з таких рейдів вони увірвалися до будинку місцевих жителів та, погрожуючи зброєю, змусили жінку зайти до гаража, де по черзі зґвалтували її. Сексуальне насильство над потерпілою воєнні злочинці вчиняли систематично, протягом тривалого часу", - йдеться у повідомленні.

Спочатку поліцейські встановили чотирьох військових РФ, які глумилися над жінкою. Їм оголосили про підозру.

Наразі ідентифіковано ще п’ятьох ґвалтівників - військовослужбовців 37-ї окремої гвардійської мотострілецької донської будапештської червоного прапора ордена червоної зірки бригади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зґвалтування військовими РФ: наймолодшій жертві 4 роки, найстаршій - 82, - Нацполіція

Повідомлено про підозру п’ятьом військовим РФ за ґвалтування мешканки Київщини, - Нацполіція 01
Повідомлено про підозру п’ятьом військовим РФ за ґвалтування мешканки Київщини, - Нацполіція 02
Повідомлено про підозру п’ятьом військовим РФ за ґвалтування мешканки Київщини, - Нацполіція 03
Повідомлено про підозру п’ятьом військовим РФ за ґвалтування мешканки Київщини, - Нацполіція 04
Повідомлено про підозру п’ятьом військовим РФ за ґвалтування мешканки Київщини, - Нацполіція 05

Автор: 

армія рф (17388) зґвалтування (385) Нацполіція (15173) Буча (542)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
а шашличнік ні в чому не винуватий, що "забув" про цивільних, маючи ВСІ данні про те, яка орда рухається з боку **********?
показати весь коментар
05.06.2023 14:03
+14
Та шо там "сообщать". Просто дайте их домашние адреса российским партизанам\легионерам.
показати весь коментар
05.06.2023 14:09
+12
тварі ********!!
показати весь коментар
05.06.2023 14:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тварі ********!!
показати весь коментар
05.06.2023 14:01 Відповісти
а шашличнік ні в чому не винуватий, що "забув" про цивільних, маючи ВСІ данні про те, яка орда рухається з боку **********?
показати весь коментар
05.06.2023 14:03 Відповісти
Ну люди вибрали цього шашличника. Вони і вірять йому. А я своїх за 10 днів до війни вивіз на Закарпаття. Так що, не треба все на нього валити - він достойний представник мудрого народу.
показати весь коментар
05.06.2023 14:46 Відповісти
Та шо там "сообщать". Просто дайте их домашние адреса российским партизанам\легионерам.
показати весь коментар
05.06.2023 14:09 Відповісти
Мрази узкоплёночные 😡🤮…
показати весь коментар
05.06.2023 14:09 Відповісти
Всі кацапські вбивці та гвалтіники які прийшли вбивати та гвалтувати в Україну мають здохнути...
показати весь коментар
05.06.2023 14:13 Відповісти
Після війни потрібно цих чуркоцапів знайти і ліквідувати, як знаходили і знищували після другої світової війни ізраїльтяни нацистських злочинців.
показати весь коментар
05.06.2023 14:27 Відповісти
Живих рубанком на стружку ****************...
показати весь коментар
05.06.2023 14:32 Відповісти
Не повідомили про підозру .а винесли постанову про підозру, це різні речі.
показати весь коментар
05.06.2023 14:38 Відповісти
Буданов, займися цими чортами....
показати весь коментар
05.06.2023 15:27 Відповісти
Не надо их наказывать - просто яйца отрезать и фсе!
показати весь коментар
05.06.2023 15:36 Відповісти
В настоящее время идентифицированы еще пять насильников - военнослужащих 37-й отдельной гвардейской мотострелковой донской будапештской красного знамени ордена красной звезды бригады. Источник: - вот они угровенгры Орбана.
показати весь коментар
05.06.2023 16:48 Відповісти
 
 