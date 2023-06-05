Понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку виявили на Харківщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На деокупованій території Харківщини виявили чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн", - йдеться в повідомленні.
За даними Бюро, окупанти також залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку "ЗУ-23".
За оперативною інформацією зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.
Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад ЗСУ.
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а повернути можна руками тих кацапів, що щемлять зара інших кацапів.
-- Так осьдечки він!
Буде справно вбивати роzіян.
А звідки взявся, то вже діло десяте.