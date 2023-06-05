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Понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку виявили на Харківщині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На деокупованій території Харківщини виявили чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн", - йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, окупанти також залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку "ЗУ-23".

За оперативною інформацією зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.

Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад ЗСУ.

Читайте: На Харківщині знайшли ще один схрон з російськими боєприпасами, - ДБР. ФОТО

Понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку виявили на Харківщині, - ДБР 01
Понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку виявили на Харківщині, - ДБР 02
Понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку виявили на Харківщині, - ДБР 03
Понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку виявили на Харківщині, - ДБР 04
Понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку виявили на Харківщині, - ДБР 05
Понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку виявили на Харківщині, - ДБР 06
Понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку виявили на Харківщині, - ДБР 07

Автор: 

боєприпаси (2272) Харківщина (6054) сховок (125) ДБР (3494)


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Топ коментарі
+33
ДБР подібне виявити не могло. Приїхали тупо піаритися. А тим хто реально це все виявив порадили "прогулятися" .
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05.06.2023 14:18
+30
Пан Генерал
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05.06.2023 14:15
+17
вот это лендлиз нормальный ,а не 3 калаша и 5 гранат)))
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05.06.2023 14:16
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Пан Генерал
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05.06.2023 14:15 Відповісти
❤️
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05.06.2023 14:22 Відповісти
Це коли?
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05.06.2023 15:12 Відповісти
незнаю свіженька фотка
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05.06.2023 15:17 Відповісти
Десь, не пізніше 2022-23 років!!
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05.06.2023 16:06 Відповісти
вот это лендлиз нормальный ,а не 3 калаша и 5 гранат)))
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05.06.2023 14:16 Відповісти
не дуже. для "правильної" гармати всього на ~200 пострiлiв.
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05.06.2023 14:31 Відповісти
Там снаряди танкові - ОФ і підкаліберні
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05.06.2023 17:08 Відповісти
зате безкоштовно..
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05.06.2023 18:04 Відповісти
Негайно повернути в Щеб'якіно! (чи Вжеб'якіно?)
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05.06.2023 14:16 Відповісти
наче б то шмякіне?
а повернути можна руками тих кацапів, що щемлять зара інших кацапів.
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05.06.2023 15:13 Відповісти
Цей населений пункт т.зв. раzєї правильно називається так: *******.
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05.06.2023 16:29 Відповісти
ДБР подібне виявити не могло. Приїхали тупо піаритися. А тим хто реально це все виявив порадили "прогулятися" .
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05.06.2023 14:18 Відповісти
як завжди, все по сценарiю.
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05.06.2023 14:28 Відповісти
Тільки хотів написати...ДБР віри немає....
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05.06.2023 14:41 Відповісти
І цегляну стіну якийсь придурок в посадці змурував
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05.06.2023 14:57 Відповісти
Передайте це Легіону Росії і РДК.
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05.06.2023 14:21 Відповісти
слушна думка...
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05.06.2023 14:25 Відповісти
ЗСУшка - самое то против Шахедов! 👍
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05.06.2023 14:23 Відповісти
Ога, особливо вночі і у хмарну погоду
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05.06.2023 16:35 Відповісти
Головне щоб все те швидко потрапило до Захисників України а не на склади ДБР "поки йде слідство "....
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05.06.2023 14:30 Відповісти
гарний подарок від окупантів на Трійцю.
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05.06.2023 14:36 Відповісти
то місцеві мисливці добровільно здали, щоб не віддавати танка, якого віджали у русні.
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05.06.2023 14:44 Відповісти
все судячи з фото стоїть у когось на подвір'ї, акуратно накрите ))))
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05.06.2023 14:46 Відповісти
І пересічного господаря вже б притягували за незаконне зберігання, але до сеперів і колаборантів у ДБР особливе ставлення, тому знайшли в посадці.
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05.06.2023 15:04 Відповісти
Яка там каzламорда с рань нила: -- Де ленд-ліз?

-- Так осьдечки він!

Буде справно вбивати роzіян.

А звідки взявся, то вже діло десяте.
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05.06.2023 16:28 Відповісти
Прикольний Ленд Ліз
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05.06.2023 16:56 Відповісти
Вибачте. Ніякої довіри ДБР
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05.06.2023 18:03 Відповісти
 
 