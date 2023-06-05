Повідомлено про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини, який прославляв рашистів на телеграм-каналі партії "Єдина Росія", - СБУ. ФОТО
Ідентифіковано клірика УПЦ (МП) з Харківщини, який на просторах інтернету публічно підтримав дії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів.
Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з військами РФ.
Невдовзі разом із сім’єю оселився на території країни-агресора.
Уже звідти він записав відеокоментар, в якому російську агресію проти України назвав "війною всього світу з руським міром".
Однією з перших це відео розмістила на власному Телеграм-каналі прокремлівська партія РФ "єдина Росія".
Згодом "виступ" клірика "підхопили" інші численні пропагандистські медіаресурси країни-агресора, у тому числі центральні канали "росТБ".
Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).
Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Викриття і документування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Слідчі встановили, що проросійський дияволослужитель є членом угруповання «Православне козацтво» і безпосередньо співпрацював з російськими бандформуваннями, надаючи терористам підвал церкви для зберігання озброєння та ***********. Тепер батюшка кілька років буде духовником насельників українськой буцегарні.
Тим часом Предстоятель РПЦ мп в Україні митрополит Онуфрій продовжує називати у своїй молитві «господином нашим» Гундяєва, який благословив звірства окупантів.
Росія готовила диверсії в Україні під прикриттям РПЦ і патріарха Кирила Гундяєва https://www.youtube.com/watch?v=oec7lmFxZ5U