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Повідомлено про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини, який прославляв рашистів на телеграм-каналі партії "Єдина Росія", - СБУ. ФОТО

Ідентифіковано клірика УПЦ (МП) з Харківщини, який на просторах інтернету публічно підтримав дії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і "на власному прикладі" закликав зробити це інших місцевих жителів.

Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик, прихопивши майно релігійної громади, втік разом з військами РФ.

Невдовзі разом із сім’єю оселився на території країни-агресора.

Уже звідти він записав відеокоментар, в якому російську агресію проти України назвав "війною всього світу з руським міром".

Повідомлено про підозру клірику УПЦ МП із Харківщини, який прославляв рашистів на телеграм-каналі партії Єдина Росія, - СБУ 01

Однією з перших це відео розмістила на власному Телеграм-каналі прокремлівська партія РФ "єдина Росія".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині викрили клірика УПЦ (МП), який освячував російських військових під час окупації Ізюму, - СБУ

Згодом "виступ" клірика "підхопили" інші численні пропагандистські медіаресурси країни-агресора, у тому числі центральні канали "росТБ".

Результати ініційованої СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Викриття і документування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12821) УПЦ МП (1208) Харківщина (6054)


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Яке добре личко! Із таким личком він має любити діточок з молоденькою картопелькою.
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05.06.2023 15:43 Відповісти
Під час окупації Херсону місцевий архімандрит - настоятель Успенського собору Алексій Федоров був присутній у кремлівській залі на урочистому зборищі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів і сидів поруч з Кадировим. Співробітники Служби Безпеки України знайшли під час обшуку у настоятеля православного храму рпц мп у Біляївському районі Одеської області (Україна) отця Георгія Д. бойові гранати та оптичний приціл.

Слідчі встановили, що проросійський дияволослужитель є членом угруповання «Православне козацтво» і безпосередньо співпрацював з російськими бандформуваннями, надаючи терористам підвал церкви для зберігання озброєння та ***********. Тепер батюшка кілька років буде духовником насельників українськой буцегарні.

Тим часом Предстоятель РПЦ мп в Україні митрополит Онуфрій продовжує називати у своїй молитві «господином нашим» Гундяєва, який благословив звірства окупантів.

Росія готовила диверсії в Україні під прикриттям РПЦ і патріарха Кирила Гундяєва https://www.youtube.com/watch?v=oec7lmFxZ5U
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05.06.2023 18:13 Відповісти
Яка в пі3ду підозра? На кіл суку.
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05.06.2023 15:44 Відповісти
Хоч підозра, хоч кіл - підозри висувають, в основному, тим, хто недосяжний!
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05.06.2023 15:51 Відповісти
А може з цією гідрою, УПЦ-фсб, треба якось вирішити питання остаточно, а не виловлювати поодинці виродків?
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05.06.2023 15:54 Відповісти
дати підарасу моспархатному довічне, хай тікає по-дальші від України.
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05.06.2023 16:18 Відповісти
ЗеОПа пригальмувала радикальне вирішення із промоскальською УПЦ(мп), бо пригодиться для електоральних урожаїв. Як і ОПЗЖ із бойками-шуфричами-льовочкіними.
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05.06.2023 16:27 Відповісти
Одним махом заборонити московську секту в Україні і питання вирішене.
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05.06.2023 16:29 Відповісти
Коли вже коли спаде імла з очей, влада дуже вже соломонить.
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05.06.2023 20:55 Відповісти
 
 