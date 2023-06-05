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РДК вже передав полонених російських військових Україні для обмінного фонду, - заява. ФОТО

Бійці РДК вже передали захоплених у полон російських військовослужбовців Україні для обмінного фонду.

Про це йдеться у оприлюдненій заяві РДК, інформує Цензор.НЕТ.

"Усіх взятих у полон військовослужбовців ЗС РФ бійці РДК, відповідно до обіцянок, озвучених на відео командиром РДК, передали українській стороні. Вони будуть обміняні на українських військовослужбовців відповідно до офіційної процедури. Якщо представник ЛСР із позивним Цезар володіє власними полоненими, він, безумовно, має право вести переговори про їхній обмін", - йдеться у заяві.

РДК вже передав полонених російських військових Україні для обмінного фонду, - заява 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше, - воїни РДК показали полонених із армії РФ, за якими не приїхав губернатор Бєлгородщини Гладков. ВIДЕО

У соцмережах також поширється поіменний список полонених солдатів РФ, яких відмовився визволяти у РДК губернатор В'ячеслав Гладков:

Уродженець Псковської області Денис Виломов. На фотографії він сидить за Олексієм Хаміцьким.

Роман Гоменюк, 1978 року народження - стоїть у дальньому ряду, крайній праворуч.

Юрій Мартинов, моряк - сидить у першому ряду, крайній праворуч.

Олексій Хаміцький сидить у першому ряду, загорнувшись у ковдру.

Дмитро Єрмаков 1979 року народження - третій праворуч у дальньому ряді.

Автор: 

полон (1562) полонені (2266) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+26
Вот это Гойда, а что так можно было? нырнули через дырявую границу, набрали пленных и в Украину так можно рейды по пригородам БНР сделать традицией
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05.06.2023 17:13
+21
Ломброзо отдыхает. Парашные е@альники хуже, чем у скотов. Даже Гоменюк и Хамицкий уже мало похожи на людей, а уж рылами с исконно-скрепными фамилиями только детей пугать.
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05.06.2023 17:21
+18
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05.06.2023 17:36
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Вот это Гойда, а что так можно было? нырнули через дырявую границу, набрали пленных и в Украину так можно рейды по пригородам БНР сделать традицией
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05.06.2023 17:13 Відповісти
а чего ж нет, в эту игру можно играть вдвоем
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05.06.2023 17:18 Відповісти
О! Будем з кацапів "ясир" брать! на території Росії ж поки що одні "строковики" Воювать не вміють Панікують в першу чергу І "матки" за них більше переживають "Саме те" - для "тиску на мізки" росіянам
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05.06.2023 17:34 Відповісти
А потім провести референдум, і рейди вже робити із БНР в Воронєжську чи Курську області.
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05.06.2023 18:10 Відповісти
спецоперация ***** идет по плану и четко по графику...
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05.06.2023 17:16 Відповісти
Ломброзо отдыхает. Парашные е@альники хуже, чем у скотов. Даже Гоменюк и Хамицкий уже мало похожи на людей, а уж рылами с исконно-скрепными фамилиями только детей пугать.
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05.06.2023 17:21 Відповісти
І вся ця срана москальня патякає свинособачою.
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05.06.2023 17:37 Відповісти
ну теорія Ломброзо хибна взагалі по своїй суті, він не з тієї сторони підійшов, тому згадувати про неї, ну таке собі.
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05.06.2023 22:28 Відповісти
Фсьо ви врьоттііі! Граніцаназамке! Я кіно відєл там кааак днєвальний на тумбочке каак заарьот застава в ружжьо! І фся застава как вискачіт как випригніт ат фошиздов лєтят клачкі па закааулочькам!!!
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05.06.2023 17:23 Відповісти
Ну что свинособаки, бросила вас ваша родина. Скажите спасибо что ЗСУ успели вас забрать ато ваши же рашисты вас накрыли бы авиабомбами для красивой картинки
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05.06.2023 17:25 Відповісти
Ето же можно и Януковоща так притащить с Килей на цепи.
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05.06.2023 17:35 Відповісти
Этих даже нужно.
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05.06.2023 17:49 Відповісти
Можна ,але є нюанс , Цемаха вже притаскували !
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05.06.2023 18:11 Відповісти
Поранених нема?
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05.06.2023 17:35 Відповісти
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05.06.2023 17:36 Відповісти
рдк с лср вже між собою починають гризтися?
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05.06.2023 17:36 Відповісти
У них всегда были терки на почве идеологии. РДК откровенные нацы, правее некуда, а ЛСР - либералы. Если я правильно понял. Пока против пыни обьеденились, но когда придется делить портфели - еще будут шмалять друг друга.
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05.06.2023 17:55 Відповісти
Наци це норм праві люди це краще чим ліваки
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05.06.2023 17:59 Відповісти
Вижу двоих в смирительных рубашках. Наверное, дурдом какой-то
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05.06.2023 17:49 Відповісти
Можна переклад?
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05.06.2023 17:52 Відповісти
Бачу двох у гамівних сорочках. Мабуть, дурбудинок якийсь.
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05.06.2023 17:59 Відповісти
Немає сечі терпіти ці пекельні борошна?Ти не знаєш українську,може ти кацап?
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05.06.2023 18:00 Відповісти
Витя, а напиши как ПРАВИЛЬНО чтоб ты упоротый понял.пАтамушо в бухмут не спрашивают какою мовою, а ты ************
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05.06.2023 18:03 Відповісти
Дємьян що це за ім'я?************?Цей кацап тут лакає з корита ще з 14 року.Це не твій товариш,Дєм'ян?🤣🌹
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05.06.2023 18:05 Відповісти
Витя, значит рассказываю, ДЕМЬЯН это моё имя которое записано в свидетельстве о рождении, с греческого переводится "покорять". И ЯЗЫК ты всё-таки понимаешь, НО выпендриваешься . запомнился ДЕМЬЯН. Сына назовешь, не пожалеешь
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05.06.2023 18:13 Відповісти
Що "язык"?Який язик,свинячий,Дім'ян?
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05.06.2023 18:16 Відповісти
Вітьок! Я закінчив київську середню загально-освітню школу з викладанням українською мовою.
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05.06.2023 18:12 Відповісти
Дійсно?Тоді що таке дурбудинок?Це яка мова?
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05.06.2023 18:14 Відповісти
Всё очень просто - ты же не врубился, что такое дурдом! Пришлось подобрать для тебя более понятливое слово. Но если ты так настаиваешь, то пусть будет будинок для нервово-хворих. Не нравится слово будинок, пусть будет диспансер.
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05.06.2023 18:20 Відповісти
Ти впевнений?А ну заглі ще,може буде вдача з третьої спроби?🤣🌹
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05.06.2023 18:21 Відповісти
Ты, что, не врубаешься? Я же написал тебе, что закончил киевскую школу! Мало того, я коренной киевлянин! У меня двадцатидвухлетний стаж работы на киевском предприятии. Что тебе ещё нужно знать? Или ты местный "следопыт"? За бабки работаешь?
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05.06.2023 18:26 Відповісти
Погано розумію мову оккупанта.Так як буде дурбудинок?🤣🌹
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05.06.2023 18:28 Відповісти
а чому своє ім'я і прізвище напейсав мовою окупанта?
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05.06.2023 22:36 Відповісти
Іван, пішли цього дурня за російським кораблем! Воно нас з усім світом пересварить!
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05.06.2023 19:28 Відповісти
Я бы послал, но тут за такое банят Опыт есть
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05.06.2023 19:51 Відповісти
Та да, особенно если коснешься великого кондитера-крыголама... этот здесь отец всех времен и народов...
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05.06.2023 20:14 Відповісти
а нвіщо його посилати, от воно додовбується щось там про мову окупанта, я й сам тролю різниз узкоєзичних, при потребі, але він своє ім'я і прізвитще окупантською напейсав, і чомусь сцикливо про це не згадує, запитайте, може скаже.
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05.06.2023 22:38 Відповісти
І пиши не на мові оккупанта,важко тебе зрозуміти.
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05.06.2023 18:23 Відповісти
Не виходить?🤣🌹
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05.06.2023 18:27 Відповісти
Гугл такого слова не знає - видає дурдім...
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05.06.2023 18:23 Відповісти
Це точно🤣🤣🤣
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05.06.2023 18:25 Відповісти
Пошевели мозгами - это значит, что я обошёлся без гугла!
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05.06.2023 18:28 Відповісти
Будинок для божевільних или просто божевільня. Всё, отстань от меня, "патриот"!
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05.06.2023 18:40 Відповісти
Какая пятая попытка? Да у тебя и с арифметикой проблемы! А "дурбудинок"... Это я над тобой постебался. Или ты без смайликов не врубаешься?
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05.06.2023 18:49 Відповісти
их бы завалы разбирать после прилетов .. а так хари наедать будут и отсыпаться
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05.06.2023 17:50 Відповісти
Даёшь свет по 10ке. Этих ублюдков нужно кормить
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05.06.2023 18:00 Відповісти
Паноптикум. Це можна зробити доброю традицією, проникати по всій межі кордону в мордор, захоплювали бранців орків обмінний фонд пополнявся б на очах. А ще є і море і закордон, де рашистскі виродки на росслабоні, тим більше там є жирні об'єкти улов, за які можна замовляти хороші суми або засуджувати за злочини проти України. У крайньому випадку фізично знищувати.
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05.06.2023 18:23 Відповісти
є ньюанс. поки вони на своїй території і не нападали чи не приймали участі в бойових діях проти України, вони нічого не порушили, немає підстав утримувати їх в Україні. Хоча ми в стані війни і всі збройні сили кацапстана по замовчуванню злочинці
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05.06.2023 22:44 Відповісти
Так ніби ж нам вже вистачає, хай в себе по полям валяються
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05.06.2023 20:06 Відповісти
 
 