РДК вже передав полонених російських військових Україні для обмінного фонду, - заява. ФОТО

Бійці РДК вже передали захоплених у полон російських військовослужбовців Україні для обмінного фонду.

Про це йдеться у оприлюдненій заяві РДК, інформує Цензор.НЕТ.

"Усіх взятих у полон військовослужбовців ЗС РФ бійці РДК, відповідно до обіцянок, озвучених на відео командиром РДК, передали українській стороні. Вони будуть обміняні на українських військовослужбовців відповідно до офіційної процедури. Якщо представник ЛСР із позивним Цезар володіє власними полоненими, він, безумовно, має право вести переговори про їхній обмін", - йдеться у заяві.

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У соцмережах також поширється поіменний список полонених солдатів РФ, яких відмовився визволяти у РДК губернатор В'ячеслав Гладков:

Уродженець Псковської області Денис Виломов. На фотографії він сидить за Олексієм Хаміцьким.

Роман Гоменюк, 1978 року народження - стоїть у дальньому ряду, крайній праворуч.

Юрій Мартинов, моряк - сидить у першому ряду, крайній праворуч.

Олексій Хаміцький сидить у першому ряду, загорнувшись у ковдру.

Дмитро Єрмаков 1979 року народження - третій праворуч у дальньому ряді.