Безпека під час тривоги: ТОВ "ХРК ХОЛДИНГ" виготовляє та реалізовує укриття з монолітного бетону. ФОТО

ТОВ "ХРК ХОЛДИНГ" з початку війни виготовляє та реалізовує укриття з монолітного високоякісного бетону власного виробництва, з подвійним армуванням стін і перекриття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Технічні характеристики укриття:

- Місткість: від 15 до 150 осіб.

- Повністю монолітні модульні швидкомонтовані конструкції.

- Наявність сертифікату відповідності на продукцію.

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За даними виробника, укриття від ТОВ "ХРК ХОЛДИНГ" розташовані в багатьох областях України та використовуються за своїм призначенням.



Ціна укриття - від 240 000 грн.

Контакти для охочих придбати укриття у виробника:

+380981811775

+380675179751