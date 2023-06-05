УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13340 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 696 34

Безпека під час тривоги: ТОВ "ХРК ХОЛДИНГ" виготовляє та реалізовує укриття з монолітного бетону. ФОТО

ТОВ "ХРК ХОЛДИНГ" з початку війни виготовляє та реалізовує укриття з монолітного високоякісного бетону власного виробництва, з подвійним армуванням стін і перекриття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Технічні характеристики укриття:

- Місткість: від 15 до 150 осіб.
- Повністю монолітні модульні швидкомонтовані конструкції.
- Наявність сертифікату відповідності на продукцію.

Також читайте: 32% укриттів, які вже перевірили, виявилися зачиненими або непридатними до використання, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Безпека під час тривоги: ТОВ ХРК ХОЛДИНГ виготовляє та реалізовує укриття з монолітного бетону 01

За даними виробника, укриття від ТОВ "ХРК ХОЛДИНГ" розташовані в багатьох областях України та використовуються за своїм призначенням.

Ціна укриття - від 240 000 грн.

Контакти для охочих придбати укриття у виробника: 
+380981811775
+380675179751

Автор: 

безпека (935) укриття (296)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Чому таких укриттів не мають ЗСУ ?👿

Наприклад, під Бахмутом?
показати весь коментар
05.06.2023 18:35
+8
Але у ЦАХАЛА немає такого Верховеного Головенокомандувача і головне міністра, який із яйця, одного куріного яйця може зробити 17 грн.
показати весь коментар
05.06.2023 19:24
+6
Подвійне армування це зазвичай добре, але - ще з часів Другої Світової знали, що зсередини бетонне укриття має бути обшите листовою сталлю - інакше (при потужному ураженні) людей у середини можуть вбити навіть дрібні уламки того самого бетону...
показати весь коментар
05.06.2023 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому таких укриттів не мають ЗСУ ?👿

Наприклад, під Бахмутом?
показати весь коментар
05.06.2023 18:35 Відповісти
с подвозом индивидуальных бетонных капсул для личного состава проблемы не только у ЗСУ, но и у ЦАХАЛ.
показати весь коментар
05.06.2023 18:50 Відповісти
Але у ЦАХАЛА немає такого Верховеного Головенокомандувача і головне міністра, який із яйця, одного куріного яйця може зробити 17 грн.
показати весь коментар
05.06.2023 19:24 Відповісти
в жизни ЦАХАЛА принимает участие почти всё население страны, которая с одной стороны окружена морем, а с другой - врагами. Поэтому граждане Израиля не считают целесообразным во время войны верховным главнокомандующим выбирать стендапера. Попытка такая была, но этот персонаж свой яркий старт на израильском телевидении закончил в тюрьме, повесившись на душевом шланге.
показати весь коментар
05.06.2023 19:51 Відповісти
надо чтоб кто то задонил, цену видел?
показати весь коментар
05.06.2023 20:20 Відповісти
На правах рекламы?
показати весь коментар
05.06.2023 18:37 Відповісти
Подвійне армування це зазвичай добре, але - ще з часів Другої Світової знали, що зсередини бетонне укриття має бути обшите листовою сталлю - інакше (при потужному ураженні) людей у середини можуть вбити навіть дрібні уламки того самого бетону...
показати весь коментар
05.06.2023 18:43 Відповісти
А полімери не підійдуть? Поліетилен наприклад.
показати весь коментар
05.06.2023 18:59 Відповісти
Має бути щось негорюче.
показати весь коментар
05.06.2023 19:03 Відповісти
Тоді воно коштуватиме мабуть 440 і його не братимуть.
показати весь коментар
05.06.2023 19:00 Відповісти
Звичайно що така "буда" це краще ніж нічого, але - як вони отримали той "сертифікат відповідності на продукцію", це питання...
показати весь коментар
05.06.2023 19:15 Відповісти
Там явно звичайний сертифікат якості....
Бо жодних випробувань та херня непройшлаб.
показати весь коментар
05.06.2023 19:18 Відповісти
Сертифікат як завжди по ТУ. Самі видумуємо стандарти, самі їм відповідаємо після "ретельних" випробувань.
"Зуби дракона" вони на білгородщину постачали?
показати весь коментар
05.06.2023 20:01 Відповісти
1. Укриття це добре. Це лібше ніж нічого…

2. Воно повинно бути вкорано у землю, а не сторчати як мішень.

3. А на скільки воно людей? Від 15 до 150 це жарт? Які його розміри?

4. Чи мае це укриття туалет, та воду?
Що в середині? Усе як у Швейцарії? Туалет, душ, вода, запаси їжі ?

5. Яка вентиляція?

6. Чому держава не фінансує таки програми? Можливо десь е більш ******** дизайн?
Гроші партнери дають.

Траба вже починати робити серьезні та системні кроки, а не хайповати на тлі того що нічого немае…
показати весь коментар
05.06.2023 22:59 Відповісти
В Ізраїлі не роблять як Ви кажете, але це працює. А країна вже не один рік у стані війни...
показати весь коментар
05.06.2023 23:17 Відповісти
Максимальна вага БЧ ракети яка прилітає на територію Ізраїлю?
показати весь коментар
05.06.2023 23:26 Відповісти
А яка різница, якщо в Україні ЗОВСІМ немає таких укриттів. Рівень безпеки там має бути тільки захист від уламків. Від прямого влучання жодне укриття (крім *уйловського) не захистить...
показати весь коментар
06.06.2023 00:44 Відповісти
"Яка різниця" - це моє улюблене...
Захист від уламків чого?
Падіння фрагменту збитої над Києвом ракети на дах цієї буди вб'є усіх хто там знаходиться.
Падіння уламків збитого "Куполом" олівця - таку буду лише подряпає.
У тому й різниця.
показати весь коментар
06.06.2023 01:50 Відповісти
Скажу так ці укриття це щоб не матюкатися...Вони не варті того.Всі укриття повинні бути як мінімум в землі,мати 2 виходи вентиляцію і туалет.Це правильні укриття які розраховані не просто на обстріл, а на десятки років з їх контролем.Це укриття які повинні бути.А ось це на картинці це показуха і марнотратцтво як грошей так і в часовому періоді коштів і самого укриття.Взяти столицю укриття які раніше реально готували не тільки для ударів ,а проти ядерки так от половина з них в жахливому стані.А ті укриття розраховані на рельні удари.Так замість того щоб купувати щось таке як на фото потрібно наводити лад всіх укриттів у всіх містах .На жаль за 1,5 року війни ми трахнуті на голову.І в більшості по цьому питанню не зроблено.Також є проблем багатьох міст що при совку безліч укриттів що звичаних що проти ядерки знаходиться на територіях підприємств.Які далеко від спальних районів ,або скупчення людей.Мабуть в совку думали що люди тільки на підприємствах живуть.за 1,5 року влада в усіх містах логистику укриттів і їх доступність для людей по відстані.Хоча за кожним коперативом за кожним осбб і іншими організацями повинно бути закріплені бомбосховища.І їх потрібно будувати ,а не оці собачіці бетонні бутки.
показати весь коментар
05.06.2023 19:17 Відповісти
такие укрытия не являются чем-то новым. Они проверены годами, можно уже говорить - десятилетиями. Главный фактор таких укрытий возможность добежать до него за 15-20 секунд. Их можно увидеть на каждом шагу в Ашдоде, Сдероте и других городах вблизи сектора Газа. ХРК ХОЛДИНГ нового ничего не придумывали - просто скопировали израильские убежища, которые распростанены в районах вблизи сектора Газа.
Бістро фото такого укрітия найти не смог, но если у вас есть VPN, то фото можете посмотреть здесь - https://rg.ru/2017/12/27/kak-izrailtiane-uspevaiut-za-15-sekund-ukrytsia-v-****************.html
показати весь коментар
05.06.2023 20:16 Відповісти
А в гуглі в розділі зображення що не має - по ідеї має бути.
показати весь коментар
05.06.2023 20:47 Відповісти
по ідеї - має бути, але чомусь єдине зображення - це фото, яке зробили кацапські туристи у Натив ха-Асара.
показати весь коментар
05.06.2023 20:54 Відповісти
https://birdinflight.imgix.net/wp-content/uploads/2022/04/000_Nic6465368-1.jpg?fm=pjpg&q=70&fit=crop&crop=faces - оце?
показати весь коментар
05.06.2023 20:51 Відповісти
так, один з варіантів такого укриття.
показати весь коментар
05.06.2023 20:56 Відповісти
До речі може вас на кацапські ресурси кидає бо в гуглі вас російськомовний інтерфейс?
показати весь коментар
05.06.2023 21:00 Відповісти
ні, мені щоб відкрити знайдене зображення, пришлось ввімкнути VPN. Мій провайдер блокує всі кацапські і білоруські ресурси.
показати весь коментар
05.06.2023 22:15 Відповісти
В нас не сектор газа .В нас б'ють ракетами градами і іншим важким.Сектор газа відпочиває.Ці укриття не спасають спальні райони і взагалі місця людей.Повно укритів які можна довести до ладу за такі кошти по всіх містах чим ось це марнотратство.Весь Ізраїль як одна наша область і там діє купол який це все покриває і такі укриття це від уламків сбитих ракет .Це велика різниця.Тим паче коли такий неадекватний у нас сусід.А тим паче як пішла вперед ракетні програми то такі бетоні будки до одного місця.Повинні бути повноцінні укриття.Беремо столицю повно укритів, але більшість занедбані ,або закриті і вони витримують навіть ядерку.Так що краще довести до ладу такі укриття в доступності скупчення людей чи ставити такі бетонні будки?Ви розумієте які це шалені кошти купляючи от такі укриття?І до речі такі укриття це лінія максимум зіткненя.Де вони вже не доцільні.Бо там лупять ракетами і ці укриття не допоможуть.Це по факту впарювання людям того що не варте ні коштів а безпеку не дає.Саме страшне що ми за 1,5 року війни в усіх регіонах на 70% навіть не подбали про укриття.У більшості воно одне це 4 стіни і головна надія на хлопців ППО.Якби ми були з куполом і ППО штук так 1000 і більше ось тоді от такі укриття мега були доцільні від уламків.
показати весь коментар
05.06.2023 22:24 Відповісти
І головне не забувайте 240 тис це на пару десяток людей.А бомбосховищь тисячі і вміщають по 2-3-7 тис людей за раз і в столиці якщо б вони всі працювали повноцінно можна було убезпечити мільнони людей.І так само в інших містах і пгт.
показати весь коментар
05.06.2023 22:29 Відповісти
240 000 грн? Калькуляцію - "в студію"!
показати весь коментар
05.06.2023 20:11 Відповісти
похоже на бывшие совковые бетонные остановки которые перед войной (во время) так удачно и вовремя поменяли на "европейские" из трех труб и стекла. хз как туда 15 человек запихать. хотя может - это только вход (хотя зная "наш" "бизнес" это таки оно и есть).
показати весь коментар
05.06.2023 21:11 Відповісти
І ЦЕ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ 1,5 РОКІВ ВІЙНИ??!! Чи після загибелі дитини біля ЗАКРИТОГО сховища??!!
показати весь коментар
05.06.2023 23:15 Відповісти
 
 