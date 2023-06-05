Безпека під час тривоги: ТОВ "ХРК ХОЛДИНГ" виготовляє та реалізовує укриття з монолітного бетону. ФОТО
ТОВ "ХРК ХОЛДИНГ" з початку війни виготовляє та реалізовує укриття з монолітного високоякісного бетону власного виробництва, з подвійним армуванням стін і перекриття.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Технічні характеристики укриття:
- Місткість: від 15 до 150 осіб.
- Повністю монолітні модульні швидкомонтовані конструкції.
- Наявність сертифікату відповідності на продукцію.
За даними виробника, укриття від ТОВ "ХРК ХОЛДИНГ" розташовані в багатьох областях України та використовуються за своїм призначенням.
Ціна укриття - від 240 000 грн.
Контакти для охочих придбати укриття у виробника:
+380981811775
+380675179751
Топ коментарі
+11 Алекс Мышкевич
показати весь коментар05.06.2023 18:35
+8 Анатолий К #427424
показати весь коментар05.06.2023 19:24
+6 Сергей Агапов #428892
показати весь коментар05.06.2023 18:43
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Наприклад, під Бахмутом?
Бо жодних випробувань та херня непройшлаб.
"Зуби дракона" вони на білгородщину постачали?
2. Воно повинно бути вкорано у землю, а не сторчати як мішень.
3. А на скільки воно людей? Від 15 до 150 це жарт? Які його розміри?
4. Чи мае це укриття туалет, та воду?
Що в середині? Усе як у Швейцарії? Туалет, душ, вода, запаси їжі ?
5. Яка вентиляція?
6. Чому держава не фінансує таки програми? Можливо десь е більш ******** дизайн?
Гроші партнери дають.
Траба вже починати робити серьезні та системні кроки, а не хайповати на тлі того що нічого немае…
Захист від уламків чого?
Падіння фрагменту збитої над Києвом ракети на дах цієї буди вб'є усіх хто там знаходиться.
Падіння уламків збитого "Куполом" олівця - таку буду лише подряпає.
У тому й різниця.
Бістро фото такого укрітия найти не смог, но если у вас есть VPN, то фото можете посмотреть здесь - https://rg.ru/2017/12/27/kak-izrailtiane-uspevaiut-za-15-sekund-ukrytsia-v-****************.html