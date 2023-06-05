Нардеп М’ялик підключився на засідання комітету Ради з державної влади прямо з перукарні. ФОТО

Активіст руху "Чесно" Олександр Саліженко оприлюднив інформацію, що нардеп з групи "За майбутнє" Віктор М’ялик включився на засідання Комітету держвлади з крісла перукарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "За багато років моніторингу роботи Верховної Ради України ми в Русі "ЧЕСНО" багато чого бачили, але сьогодні здивувався навіть я.



Раніше неодноразово бачили нардепів, які включались на засідання комітетів у відеорежимі за кермом авто (сьогодні один із нардепів навіть зробив зауваження іншому, щоб той пристібнув ремінь безпеки), із цигаркою в кадрі чи під час прогулянки. Але сьогодні мажоритарник з Рівненщини від групи "За Майбутнє" Віктор М'ялик включився на засідання Комітету держвлади з крісла перукарні і голосував під час розгляду питань!"

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