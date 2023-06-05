УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13340 відвідувачів онлайн
Новини Фото
13 967 102

Нардеп М’ялик підключився на засідання комітету Ради з державної влади прямо з перукарні. ФОТО

Активіст руху "Чесно" Олександр Саліженко оприлюднив інформацію, що нардеп з групи "За майбутнє" Віктор М’ялик включився на засідання Комітету держвлади з крісла перукарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "За багато років моніторингу роботи Верховної Ради України ми в Русі "ЧЕСНО" багато чого бачили, але сьогодні здивувався навіть я.

Раніше неодноразово бачили нардепів, які включались на засідання комітетів у відеорежимі за кермом авто (сьогодні один із нардепів навіть зробив зауваження іншому, щоб той пристібнув ремінь безпеки), із цигаркою в кадрі чи під час прогулянки. Але сьогодні мажоритарник з Рівненщини від групи "За Майбутнє" Віктор М'ялик включився на засідання Комітету держвлади з крісла перукарні і голосував під час розгляду питань!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За Майбутнє" і ОПЗЖ - головні прогульники під час 4-ї сесії ВР, - КВУ

Нардеп М’ялик підключився на засідання комітету Ради з державної влади прямо з перукарні 01

Автор: 

За майбутнє (26) Рівненська область (1175)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+55
А з унітазу - слабО?
показати весь коментар
05.06.2023 20:23
+32
Бачте, в людини часу бракує. Вєсь в дєлах, вєсь в делах... Все про нарід думає, навіть в перукарні...
показати весь коментар
05.06.2023 20:25
+32
🐘Aꑭdrii:
 Якщо хтось вважає, що у цього персонажа в голові щось змінилося з 2009 року, то ні.
показати весь коментар
05.06.2023 20:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну и рожа....и с такими во власти ждать хорошего будущего....угу...
показати весь коментар
06.06.2023 19:31 Відповісти
Мабуть він вважає, що не праця на країну, а «красота спасет мир»!!! Майбах їх орієнтир, хамство, і нічого більш
показати весь коментар
07.06.2023 16:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 