У суді ООН почалися публічні слухання в справі "Україна проти Росії". ФОТО

У Міжнародному суді ООН стартували публічні слухання у справі "Україна проти Росії" щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Сьогодні слово у суді матиме українська сторона.

У судовій залі присутні 15 суддів. Також присутня сторона Росії.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Міжнародний суд ООН з 6 по 14 червня 2023 року проведе публічні слухання у справі щодо порушення Росією двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Главою делегації призначено посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антона Кориневича.

Також до складу делегації увійшли директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент (Павло Кущ) та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.