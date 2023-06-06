У суді ООН почалися публічні слухання в справі "Україна проти Росії". ФОТО
У Міжнародному суді ООН стартували публічні слухання у справі "Україна проти Росії" щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Сьогодні слово у суді матиме українська сторона.
У судовій залі присутні 15 суддів. Також присутня сторона Росії.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Міжнародний суд ООН з 6 по 14 червня 2023 року проведе публічні слухання у справі щодо порушення Росією двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.
Главою делегації призначено посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антона Кориневича.
Також до складу делегації увійшли директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент (Павло Кущ) та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.
Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.
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А зохоплення атомних станцій чи не є актом міжнародного тероризму ?!!
При чем тут "англо-саксы". Это из огромной рабссейской копилки дебилизма под названием "можем повторить".
А вот и "мощная" реакция ООН
"Разрушение Каховской плотины подвергает опасности тысячи мирных жителей, многие из которых остались без дома и остро нуждаются в гуманитарной помощи. Гражданские лица и гражданская инфраструктура - не цель".
Исполнителей теракты почему-то не назвали
ООН - колгосп, який організував т. Сталін таки чином, щоб з Кремля маніпулювати тим колгоспом.
Консенсуальна реальність /загальноприйнята реальність/ consensus reality - консенсуальна реальність, загальноприйнята реальність - психологічний термін, що позначає такий опис реальності, щодо якої досягнуто загальної угоди між людьми усвідомленої чи неусвідомленої - є утопією .
ОДНАК ніхто не питає у індивіда згоди, чи хоче він жити в «загальноприйнятій реальності», адже до неї його привчають шляхом «обумовлення» - вироблення умовних рефлексів у процесі виховання та соціалізації.
Тому альтернативному терміну консенсуальна реальність - є термін «обумовлена реальність» \conditioned або conditional reality - термін запропонував Чарльз Тарт в книзі «Пробудження»
беспонтовая организация бездельников