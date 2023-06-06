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У суді ООН почалися публічні слухання в справі "Україна проти Росії". ФОТО

У Міжнародному суді ООН стартували публічні слухання у справі "Україна проти Росії" щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Сьогодні слово у суді матиме українська сторона.

У судовій залі присутні 15 суддів. Також присутня сторона Росії.

Дивіться: Навпроти Міжнародного суду ООН у Гаазі курсуватиме "український" трамвай. ФОТОрепортаж

У суді ООН почалися публічні слухання в справі Україна проти Росії 01
У суді ООН почалися публічні слухання в справі Україна проти Росії 02
У суді ООН почалися публічні слухання в справі Україна проти Росії 03

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Міжнародний суд ООН з 6 по 14 червня 2023 року проведе публічні слухання у справі щодо порушення Росією двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Главою делегації призначено посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антона Кориневича.

Також до складу делегації увійшли директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент (Павло Кущ) та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Також читайте: В ПАР опозиція хоче юридично змусити владу заарештувати Путіна на саміті БРІКС

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

Автор: 

росія (65336) Міжнародний суд ООН (167) Кориневич Антон (91)


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Топ коментарі
+8
Дамбы, это объекты, которые защищены законами военного времени и Женевской конвенцией. Их разрушение рассматриваться как применение оружия массового поражения и неизбирательное военное преступление
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06.06.2023 12:05
+7
Нікчемна ООН ще й Україну зробить винною.
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06.06.2023 12:10
+7
Для чого ? Який сенс ? Аби ляси поточити зі своєю стурбованістю. Вже всім ясно. ООН не стурбована. Але вдає вигляд стурбованості.
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06.06.2023 12:13
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А сьогоднішній підрив не можно долучити до пунктів позову й звинувачень московії ?

А зохоплення атомних станцій чи не є актом міжнародного тероризму ?!!
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06.06.2023 12:05 Відповісти
Спочатку буде висловлено глибоке занепокоєння, потім створять якусь комісію, яка буде розслідувати цей випадок. Потім виникне питання, чи це точно кацапи підірвали дамбу, чи, може, "украінская ппо", потім ще що небудь... Швидше всього, зупиняться на "глубокой озабоченості".
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06.06.2023 12:09 Відповісти
думаю, що головною буде версія, що це та ракєта, яка впала біля польского військового полігону, це вона зачепила Каховську греблю і відрекошетіла у Польщу
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06.06.2023 12:14 Відповісти
І візитівка Яроша
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06.06.2023 12:30 Відповісти
Ні,бо суд по справі України, відкритої ще при Порошенко.
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06.06.2023 12:24 Відповісти
Це ООН так "швидко" працює, нажаль. Тільки но почали розглядати справи 2014-15 року.
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06.06.2023 12:29 Відповісти
Дамбы, это объекты, которые защищены законами военного времени и Женевской конвенцией. Их разрушение рассматриваться как применение оружия массового поражения и неизбирательное военное преступление
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06.06.2023 12:05 Відповісти
Але це не про кацапів. Вони виродки на чолі зі своїм ******.
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06.06.2023 12:18 Відповісти
А кацапи скажуть "англо - саксам можна було дамби бомбіть а на ніззя?" - в 2 війну британці дамби на Рейні похерили.
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06.06.2023 12:19 Відповісти
Вечером 18 августа 1941 года чекисты 157-го полка НКВД, которые охраняли ДнепроГЭС, вывели из строя оборудование станции и подорвали плотину. Это стало неожиданностью не столько для наступающих немцев, сколько для отступающих красноармейцев. От взрыва погибли советские солдаты, которые в этот момент переправлялись по плотине. Также под водой оказались те части советских войск, которые находились ниже по течению. По подсчетам историков погибло от 20 до 100 тысяч советских военных и гражданских.

При чем тут "англо-саксы". Это из огромной рабссейской копилки дебилизма под названием "можем повторить".
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06.06.2023 12:44 Відповісти
Нікчемна ООН ще й Україну зробить винною.
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06.06.2023 12:10 Відповісти
Це суд ООН.
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06.06.2023 12:21 Відповісти
Вже шість років пройшло, ще років десять на розгляд. Під великим питанням чи ще буде існувати ця безхребетна організація, яка ні на що здатна.
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06.06.2023 12:11 Відповісти
Для чого ? Який сенс ? Аби ляси поточити зі своєю стурбованістю. Вже всім ясно. ООН не стурбована. Але вдає вигляд стурбованості.
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06.06.2023 12:13 Відповісти
А в будапештському меморандумі сказано що в разі нападу на Україну з застосуванням ЯЗ, підписанти будуть звертатись до цієї нікчемної організації.
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06.06.2023 12:20 Відповісти
Який сенс? А зараз від України потребують відмінити всякі контрнаступи. "Відітє же, как ескалація растет"?
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06.06.2023 12:31 Відповісти
Цитата

А вот и "мощная" реакция ООН

"Разрушение Каховской плотины подвергает опасности тысячи мирных жителей, многие из которых остались без дома и остро нуждаются в гуманитарной помощи. Гражданские лица и гражданская инфраструктура - не цель".

Исполнителей теракты почему-то не назвали
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06.06.2023 12:21 Відповісти
Фінансування тероризму?? Та кацапня і є терористами!!!
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06.06.2023 12:23 Відповісти
Навіть на фото дуже добре видно відверто зневажливе ставлення рашистів до цього суду. Вони там виключно для того, аби продемонструвати, що всі ці суди та їх вироки їм до одного місця.
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06.06.2023 12:31 Відповісти
І що дасть рішення цієї недоорганізації? Публічний осуд країни-терориста? "Разом скажем ай-я-яй"???
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06.06.2023 12:47 Відповісти
Кацапідорам до сраки цей цирк - вони собі на смартфончиках граються ))) От коли не буде в них тих смартфончиків - можливо щось і почне доходити, та коли виженуть срачами з УСІХ міжнародних організацій!!!
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06.06.2023 12:49 Відповісти
"КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ" всього умовного заходу, зловживання правом вето і т.зв. конценсуальною реальністю.

ООН - колгосп, який організував т. Сталін таки чином, щоб з Кремля маніпулювати тим колгоспом.

Консенсуальна реальність /загальноприйнята реальність/ consensus reality - консенсуальна реальність, загальноприйнята реальність - психологічний термін, що позначає такий опис реальності, щодо якої досягнуто загальної угоди між людьми усвідомленої чи неусвідомленої - є утопією .

ОДНАК ніхто не питає у індивіда згоди, чи хоче він жити в «загальноприйнятій реальності», адже до неї його привчають шляхом «​​обумовлення» - вироблення умовних рефлексів у процесі виховання та соціалізації.
Тому альтернативному терміну консенсуальна реальність - є термін «обумовлена ​​реальність» \conditioned або conditional reality - термін запропонував Чарльз Тарт в книзі «Пробудження»
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06.06.2023 12:55 Відповісти
озабоченность, обеспокоенность
беспонтовая организация бездельников
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06.06.2023 13:02 Відповісти
а це випадково так зівпало, чи вони постійно в тєлєфоні і на все по х?
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06.06.2023 13:05 Відповісти
що печерский що цей .. результат відомий ще до початку
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06.06.2023 13:49 Відповісти
 
 