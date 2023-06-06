Викрито агентів ГРУ, які шпигували за Силами оборони на Яворівському полігоні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка СБУ на Львівщини викрила агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відоме як ГРУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Фігурантами виявились двоє українських військових та лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону.



За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення рф їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки. А вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни-агресора.



Кожен з них мав свою "лінію" розвідувально-підривної діяльності проти України. Для зв’язку використовували месенджери", - йдеться в повідомленні.

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Один із фігурантів, за даними СБУ, регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Крім цього, зловмисник намагався збирати відомості про результати міжнародного військового співробітництва Сил оборони.

Російського агента викрили під час виконання ворожого завдання. Слідчі Служби безпеки вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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"Ще одна учасниця агентури ГРУ намагалася передати своєму "куратору" відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні.



Інший ворожий поплічник – посадовець навчального підрозділу українських військ. Він "зливав" воєнній розвідці рф інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки", - додали у Службі безпеки.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі всіх учасників агентурної групи викрито. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

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