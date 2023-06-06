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Викрито агентів ГРУ, які шпигували за Силами оборони на Яворівському полігоні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка СБУ на Львівщини викрила агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відоме як ГРУ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. 

"Фігурантами виявились двоє українських військових та лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення рф їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки. А вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни-агресора.

Кожен з них мав свою "лінію" розвідувально-підривної діяльності проти України. Для зв’язку використовували месенджери", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідники СБУ знищили ворожий ЗРК і три "ТОР-2М". ВIДЕО

Один із фігурантів, за даними СБУ, регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Крім цього, зловмисник намагався збирати відомості про результати міжнародного військового співробітництва Сил оборони.

Російського агента викрили під час виконання ворожого завдання. Слідчі Служби безпеки вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: У трьох областях України затримали агентів ФСБ РФ, які шпигували за "центрами прийняття рішень", - СБУ. ФОТОрепортаж

"Ще одна учасниця агентури ГРУ намагалася передати своєму "куратору" відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні.

Інший ворожий поплічник – посадовець навчального підрозділу українських військ. Він "зливав" воєнній розвідці рф інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки", - додали у Службі безпеки.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі всіх учасників агентурної групи викрито. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Також читайте: Затримано ще одного зрадника, який катував учасників руху опору під час окупації Херсону, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито агентів ГРУ, які шпигували за Силами оборони на Яворівському полігоні, - СБУ 01
Викрито агентів ГРУ, які шпигували за Силами оборони на Яворівському полігоні, - СБУ 02
Викрито агентів ГРУ, які шпигували за Силами оборони на Яворівському полігоні, - СБУ 03
Викрито агентів ГРУ, які шпигували за Силами оборони на Яворівському полігоні, - СБУ 04

Автор: 

СБУ (12847) Львівська область (2434)


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Топ коментарі
+42
оці?

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06.06.2023 12:43
+29
в ОПу загляните, там клоака рфагентуры
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06.06.2023 12:48
+26
І так відомо всім, шо то яйценосний і агрохімія😆
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06.06.2023 12:41
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І так відомо всім, шо то яйценосний і агрохімія😆
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06.06.2023 12:41 Відповісти
інфільтрація агентів і корисних ідіотів просто зашкалює!!!
з іншого боку - які ж, так звані россіяни, тупорилі, якщо при такій інфільтрації не змогли захопити Україну за лічені години!!
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06.06.2023 12:42 Відповісти
оці?

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06.06.2023 12:43 Відповісти
Якщо б була справа тільки в цих,то невелика біда,але сошок поменше є купу по усіх структурах і по всіх воєнних формуваннях, включаючи ЗСУ,Нацгвардію,ТРО і так далі, і це дійсно дуже погано,тому що хто володіє інформацією у того величезна перевага
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06.06.2023 12:47 Відповісти
За добу до прильоту.
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06.06.2023 12:51 Відповісти
два ублюдка
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06.06.2023 13:41 Відповісти
витягти всю інформацію й знищити, хай не надіються на обмін.
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06.06.2023 12:47 Відповісти
в ОПу загляните, там клоака рфагентуры
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06.06.2023 12:48 Відповісти
стопроцентово, що всі троє потомки квадратно-челюстних.
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06.06.2023 12:53 Відповісти
Значит власть слабо наказывает этих предателей. Знали бы , что всем дают пожизненное, что в СИЗО их загоняют в петлю сокармерники ( начальнику оперчасти при желании может это организовать) , что спать будут возле параши с порванным очком, что на допросах ( не под протокол ) отбивают почки и т.д. , вся бы эта срань задумалась , стоят ли их жизни эти тридцать серебрянников.
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06.06.2023 12:56 Відповісти
власть сама себя не накажет... где сидят главные предатели знают уже все ...кроме власти !
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06.06.2023 13:05 Відповісти
Po zakonam ******** vremeni! Osobenno *******! Vibitj vsju info i k stenke!
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06.06.2023 12:57 Відповісти
повесить
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06.06.2023 13:00 Відповісти
Відрізання голови колаборантам, не таке вже й нестерпне видовище 😠
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06.06.2023 13:02 Відповісти
треба просто підійти творчо.. запросити голівуд.. ніби-то компьютерна графіка .. -чому такий кволий підхід до приемної справи. га?
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06.06.2023 13:42 Відповісти
Не підстава? Бо якось справа Ріфмастєра ще не забулась.
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06.06.2023 13:08 Відповісти
То вона ще не закінчилася та справа І таких справ багато відкрито по військовим, розвідниками, волонтерам і тим хто не подобається зеленушним
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06.06.2023 14:49 Відповісти
Не лише Ріфмастера, не так давно невинного Червінського засадили за сфабрикованими звинуваченнями, з т.з. підозрюваних у вбивстві Шеремета за сфабрикованими доказами досі не зняті звинувачення.

Усе це дуже схоже на якусь недолугу вигадку. Викладені на столі докази, сумнівного значення. Якщо зв'язок з ворогом здійснювався через месенджери, а не особисті зустрічі, то для чого до телефонів підкинуті флеш-пам'яті? Як посадовець навчального підрозділу міг володіти інформацією про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки? Хіба це не інформація з Генштабу і як вона потрапила до посадовця навчального центру?
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06.06.2023 16:16 Відповісти
Не заперечуватиму нпявність ворожих агентів у частинах ЗСУ, бо це було б тупо. Але стосовно Яворівського полвгону це схоже на операцію прикриття агрохімії і падляка.
Так мене дивує ось цей текст: "

Інший ворожий поплічник - посадовець навчального підрозділу українських військ. Він "зливав" воєнній розвідці рф інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки", - додали у Службі безпеки.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану). Джерело:
Якщо це ворожий поплічник, то чому стаття не за державну зраду? 🤔 Якесь дитячо-блогерськн "несанкцвоноаане поширення.."
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06.06.2023 13:14 Відповісти
на гіляку дибілів ...
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06.06.2023 13:17 Відповісти
Они не должны дожить до нашей победы.
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06.06.2023 13:30 Відповісти
А що, посадовець учбового підрозділу українського війська не є військовим та не надавав присяги?! Чому йому підозра лише у розповсюдженні інформації, а не за статтею про державну зраду???!!!
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06.06.2023 13:34 Відповісти
знову кляті морди замазали.. а хотілося б побачити хероев
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06.06.2023 13:48 Відповісти
Шось не клеїться. Шпигунами можуть бути тількі переселенці зі сходу.
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06.06.2023 13:49 Відповісти
А чого їх викривати, вони і не приховують, що є навідниками...

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06.06.2023 14:28 Відповісти
Якщо правда - це *******.
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06.06.2023 14:57 Відповісти
Понять і простіть,чи шо? Обміняти на "наших героїв"?
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06.06.2023 15:22 Відповісти
Сколько наших погибло на том полигоне при обстреле?
Человек триста?
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06.06.2023 15:31 Відповісти
 
 