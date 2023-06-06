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Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв (NOMAD). ФОТО

Під час бойового завдання загинув український захисник та пілот винищувача Владислав Савєльєв.

Про це у Facebook розповів український пілот Дмитро Шкаревський, передає Цензор.НЕТ.

"В пʼятницю 2-го червня на бойовому завданні загинув мій близьких друг, пілот винищувача Владислав Савєльєв (позивний "NOMAD"). Він був чудовою людиною!

Хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України. Навіть будучи у довгому відрядженні закордоном, він рвався в бій як ніхто, щоби захищати свою Україну, бо не міг спокійно спостерігати здалека. Війна забрала щось в кожного з нас. Владислав віддав найдорожче - життя. Його найбільшою мрією після нашої перемоги-відправитись з друзями та сімʼєю у Норвегію. Ми з вами зможемо здійснити його мрію, на жаль, посмертно. Його прах буде розвіяно над фіордом Норвегії", - зазначив він.

У захисника залишилася дружина та маленька донька.

Реквізити для допомоги родині Владислава.

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Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв (NOMAD) 01
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв (NOMAD) 02
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв (NOMAD) 03
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв (NOMAD) 04
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв (NOMAD) 05
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв (NOMAD) 06

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