Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв (NOMAD). ФОТО

Під час бойового завдання загинув український захисник та пілот винищувача Владислав Савєльєв.

Про це у Facebook розповів український пілот Дмитро Шкаревський, передає Цензор.НЕТ.

"В пʼятницю 2-го червня на бойовому завданні загинув мій близьких друг, пілот винищувача Владислав Савєльєв (позивний "NOMAD"). Він був чудовою людиною!

Хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України. Навіть будучи у довгому відрядженні закордоном, він рвався в бій як ніхто, щоби захищати свою Україну, бо не міг спокійно спостерігати здалека. Війна забрала щось в кожного з нас. Владислав віддав найдорожче - життя. Його найбільшою мрією після нашої перемоги-відправитись з друзями та сімʼєю у Норвегію. Ми з вами зможемо здійснити його мрію, на жаль, посмертно. Його прах буде розвіяно над фіордом Норвегії", - зазначив він.

У захисника залишилася дружина та маленька донька.

Реквізити для допомоги родині Владислава.

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