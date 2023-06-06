Зеленський та спецпредставник Папи Дзуппі обговорили українську формулу миру. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський прийняв спеціального представника Папи Римського Маттео Дзуппі, під час зустрічі вони обговорили українську формулу миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
Під час зустрічі Зеленський і Дзуппі обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну допомогу Святого Престолу.
Зеленський наголосив, що Росія й далі скоює жахливі воєнні злочини проти України, останнім з яких став підрив дамби Каховської ГЕС.
"Цей злочин несе величезні загрози й матиме страшні наслідки для життя людей та екології", – зазначив Президент.
Також президент і кардинал Ватикану "детально обговорили імплементацію української "формули миру" й необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня".
Зеленський зазначив, що Святий Престол міг би зробити дієвий внесок у питаннях звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і відновлення справедливості.
Зі свого боку кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив.
Зазначається, що Дзуппі передав Зеленському лист від Папи Римського.
Нагадаємо, у квітні понтифік сказав журналістам, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту, спровокованому повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Подробиць він не навів, а в Україні і в Росії заявили, що не знають, що це за місія.
У травні до Італії з візитом побував президент України Володимир Зеленський. Відбулися його переговори з президентом і головою уряду Італії, а також зустріч із Папою Римським. У пресслужбі Ватикану повідомили, що обговорювалася "гуманітарна та політична ситуація" в Україні.
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Теперка зажиємо!
Молодець, ПапиДзуппі!
- Надо остановить этот кошмар, надо остановить войну, надо сесть за стол переговоров!
Зе:
- Да, да, какая разница, я так и хотел сойтись где-то посередине, но эти сволочи ЗСУ, волонтёры и всякие другие "суспільство-о-о" ( соответствующая гримаса на лице) не дают же ж!
Може б тому високопоставленому попу показати Каховку...?
Інколи з інтерв'ю випадають питання, вчасна відповідь на які додала б кілька мільйонів переглядів та врятувала б кілька десятків тисяч загиблих.
- А з ким ви таємно зустрічались в Омані?
- Чому ви співпрацювали з підсанкційними в США Деркачем та Портновим?
- Чому ви лобіювали Тарана на посаду міністра оборони, а Демченка на комітет по розвідці, які повністю повалили свої напрямки роботи в інтересах РФ?
- Чому ви були помічником депутата проросійської Партії регіонів Тедеєва?
- Чому ви не дали покази по Вагнергейту слідчій комісії Верховної Ради?
- Чому ви переконували українців два роки, що ви успішно ведете мирні перемовини і загрози війни нема, і тим самим сприяли Путіну у підготовці вторгення?
- Чому ви контролювали усі стосунки з РФ та НАТО, мали усю інформацію про вторгення, але не оголосили мобілізацію ТРО та оперрезерва, і не підготували евакуацію громадян з районів російського наступу?
- Ви ніколи не обманювали українців щодо оцінки стосунків з РФ?
- Ви шпигун?????
Як показово, що приїхав цей масонський псевдосвященник не до агресора, а до жертви агресії щоб вона припинила супротив. При цьому назначенець агресора його прийняв.