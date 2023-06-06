Зеленський та спецпредставник Папи Дзуппі обговорили українську формулу миру. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прийняв спеціального представника Папи Римського Маттео Дзуппі, під час зустрічі вони обговорили українську формулу миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Під час зустрічі Зеленський і Дзуппі обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну допомогу Святого Престолу.

Зеленський наголосив, що Росія й далі скоює жахливі воєнні злочини проти України, останнім з яких став підрив дамби Каховської ГЕС.

"Цей злочин несе величезні загрози й матиме страшні наслідки для життя людей та екології", – зазначив Президент.

Також президент і кардинал Ватикану "детально обговорили імплементацію української "формули миру" й необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня".

Зеленський зазначив, що Святий Престол міг би зробити дієвий внесок у питаннях звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і відновлення справедливості.

Зі свого боку кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив.

Зазначається, що Дзуппі передав Зеленському лист від Папи Римського.

Також читайте: На тлі миротворчих зусиль Папи Франциска Путін змінив посла у Ватикані

Нагадаємо, у квітні понтифік сказав журналістам, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту, спровокованому повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Подробиць він не навів, а в Україні і в Росії заявили, що не знають, що це за місія.

У травні до Італії з візитом побував президент України Володимир Зеленський. Відбулися його переговори з президентом і головою уряду Італії, а також зустріч із Папою Римським. У пресслужбі Ватикану повідомили, що обговорювалася "гуманітарна та політична ситуація" в Україні.