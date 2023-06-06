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Зеленський та спецпредставник Папи Дзуппі обговорили українську формулу миру. ФОТО

зеленський,дзуппі,маттео

Президент України Володимир Зеленський прийняв спеціального представника Папи Римського Маттео Дзуппі, під час зустрічі вони обговорили українську формулу миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента. 

Під час зустрічі Зеленський і Дзуппі обговорили ситуацію в Україні та гуманітарну допомогу Святого Престолу. 

Зеленський наголосив, що Росія й далі скоює жахливі воєнні злочини проти України, останнім з яких став підрив дамби Каховської ГЕС.

"Цей злочин несе величезні загрози й матиме страшні наслідки для життя людей та екології", – зазначив Президент.

Також президент і кардинал Ватикану "детально обговорили імплементацію української "формули миру" й необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня".

Зеленський та спецпредставник Папи Дзуппі обговорили українську формулу миру 01

Зеленський зазначив, що Святий Престол міг би зробити дієвий внесок у питаннях звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і відновлення справедливості.

Зі свого боку кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив.

Зеленський та спецпредставник Папи Дзуппі обговорили українську формулу миру 02

Зазначається, що Дзуппі передав Зеленському лист від Папи Римського.

Також читайте: На тлі миротворчих зусиль Папи Франциска Путін змінив посла у Ватикані

Нагадаємо, у квітні понтифік сказав журналістам, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту, спровокованому повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Подробиць він не навів, а в Україні і в Росії заявили, що не знають, що це за місія.

У травні до Італії з візитом побував президент України Володимир Зеленський. Відбулися його переговори з президентом і головою уряду Італії, а також зустріч із Папою Римським. У пресслужбі Ватикану повідомили, що обговорювалася "гуманітарна та політична ситуація" в Україні.

Ватикан (148) Зеленський Володимир (23946)


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Топ коментарі
+12
****, не трать ты время на них! и так ******** толку мало делаешь, бичина, следущим орки подорвут ядерный реактор, подготовсь страну и людей к этому, а не по фатку действия происходят, терпила ты!
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06.06.2023 17:24
+8
Словами відомого Журналіста :

Інколи з інтерв'ю випадають питання, вчасна відповідь на які додала б кілька мільйонів переглядів та врятувала б кілька десятків тисяч загиблих.

- А з ким ви таємно зустрічались в Омані?

- Чому ви співпрацювали з підсанкційними в США Деркачем та Портновим?

- Чому ви лобіювали Тарана на посаду міністра оборони, а Демченка на комітет по розвідці, які повністю повалили свої напрямки роботи в інтересах РФ?

- Чому ви були помічником депутата проросійської Партії регіонів Тедеєва?

- Чому ви не дали покази по Вагнергейту слідчій комісії Верховної Ради?

- Чому ви переконували українців два роки, що ви успішно ведете мирні перемовини і загрози війни нема, і тим самим сприяли Путіну у підготовці вторгення?

- Чому ви контролювали усі стосунки з РФ та НАТО, мали усю інформацію про вторгення, але не оголосили мобілізацію ТРО та оперрезерва, і не підготували евакуацію громадян з районів російського наступу?

- Ви ніколи не обманювали українців щодо оцінки стосунків з РФ?

- Ви шпигун?????
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06.06.2023 17:32
+8
Приїхав Цирк Ватікана до шапіто "КралВрал-95"
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06.06.2023 17:41
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****, не трать ты время на них! и так ******** толку мало делаешь, бичина, следущим орки подорвут ядерный реактор, подготовсь страну и людей к этому, а не по фатку действия происходят, терпила ты!
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06.06.2023 17:24 Відповісти
Приїхав Цирк Ватікана до шапіто "КралВрал-95"
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06.06.2023 17:41 Відповісти
Там ше паяци Китаю та клоуни Африки підтягуються.
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06.06.2023 19:45 Відповісти
Обгворили!
Теперка зажиємо!
Молодець, ПапиДзуппі!
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06.06.2023 17:24 Відповісти
Вони усі роблять вигляд що в цеї "формулі" щось вумне написали.
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06.06.2023 17:26 Відповісти
Працює... Акі пчєла...
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06.06.2023 17:27 Відповісти
******, формула мира... Был бы сейчас Гитлер у руля он бы весь мир трахнул, и никто бы не сопротивлялся.приехало оно.. города под водой, оно приехало соболезновать. Хочу ******* с этой планеты
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06.06.2023 17:27 Відповісти
Организуйте этому представителю рафтинг по Днепру в районе Каховки.
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06.06.2023 17:28 Відповісти
Кардинал:
- Надо остановить этот кошмар, надо остановить войну, надо сесть за стол переговоров!
Зе:
- Да, да, какая разница, я так и хотел сойтись где-то посередине, но эти сволочи ЗСУ, волонтёры и всякие другие "суспільство-о-о" ( соответствующая гримаса на лице) не дают же ж!
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06.06.2023 17:29 Відповісти
Зеленський та спецпредставник Папи Дзуппі обговорили українську формулу миру.

Може б тому високопоставленому попу показати Каховку...?
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06.06.2023 17:31 Відповісти
Та по хер йому наша Каховка. Всім все давно зрозуміло. А хто яку сторону бере залежить лише людина він чи су*а
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06.06.2023 17:41 Відповісти
Словами відомого Журналіста :

Інколи з інтерв'ю випадають питання, вчасна відповідь на які додала б кілька мільйонів переглядів та врятувала б кілька десятків тисяч загиблих.

- А з ким ви таємно зустрічались в Омані?

- Чому ви співпрацювали з підсанкційними в США Деркачем та Портновим?

- Чому ви лобіювали Тарана на посаду міністра оборони, а Демченка на комітет по розвідці, які повністю повалили свої напрямки роботи в інтересах РФ?

- Чому ви були помічником депутата проросійської Партії регіонів Тедеєва?

- Чому ви не дали покази по Вагнергейту слідчій комісії Верховної Ради?

- Чому ви переконували українців два роки, що ви успішно ведете мирні перемовини і загрози війни нема, і тим самим сприяли Путіну у підготовці вторгення?

- Чому ви контролювали усі стосунки з РФ та НАТО, мали усю інформацію про вторгення, але не оголосили мобілізацію ТРО та оперрезерва, і не підготували евакуацію громадян з районів російського наступу?

- Ви ніколи не обманювали українців щодо оцінки стосунків з РФ?

- Ви шпигун?????
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06.06.2023 17:32 Відповісти
А що ще за кардинал за столом?
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06.06.2023 17:34 Відповісти
Так."Сірий".Справа от Зелупи сидить.
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06.06.2023 17:51 Відповісти
На першому фото зелупа так заглядає у піпіну дзуппу, аж дєрьмак засмутився.
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06.06.2023 17:58 Відповісти
Треба було цьому представнику дати випити каховської води.
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06.06.2023 18:03 Відповісти
Що ще мають москалі підірвати щоб всі зрозуміли що усі домовленості з кацапами не варті і дірки від бублика.
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06.06.2023 18:05 Відповісти
Обратите внимание - Ермак - оманский , он как главный , но с ним присутствует и ЗЕ - оманский ..... .... ЭТО умные украинцы сделали такой себе выбор !!!
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06.06.2023 18:05 Відповісти
Зеленський та спецпредставник Папи Дзуппі обговорили українську формулу миру. З урахуванням активів паРАШІ в банках Ватікану... А якщо коротко: Дупа Папи - відпрацьовує грязні гроші паРАШІ... Попи і в Африці - дупи(попи)...
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06.06.2023 18:08 Відповісти
Ну і як же без єрмака, падлюки!!???
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06.06.2023 18:17 Відповісти
Приїхав переконувати українців зупинити контрнаступ і не звільняти окупованих рашистами територій.
Як показово, що приїхав цей масонський псевдосвященник не до агресора, а до жертви агресії щоб вона припинила супротив. При цьому назначенець агресора його прийняв.
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06.06.2023 18:43 Відповісти
Дзуппі...
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06.06.2023 18:50 Відповісти
Пападуппа-майже попандопало. Він ніхто і звуть його ніяк. Навіщо на нього тратити час.
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06.06.2023 18:55 Відповісти
Беріть ту Дупу в рясі за дупу і в Херсон везіть, хай воду відром вичерпує
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06.06.2023 18:57 Відповісти
В що справа от забула сидить двірник рожа як що затопити не промахнешся.
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06.06.2023 20:55 Відповісти
 
 