Стартував журналістський конкурс імені Героя України Тараса Матвіїва. Родина загиблого воїна просить представників ЗМІ активно долучатися

Мати Героя України (посмертно) Тараса Матвіїва Валентина Матвіїв запрошує журналістів, які пишуть репортажі на воєнну тематику, долучатися до обласного журналістського конкурсу імені Тараса Матвіїва.

Про це пані Валентина повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Конкурс оголосила Львівська обласна державна адміністрація.

"Так багатослівно й ґрунтовно хотілось описати емоції цих двох днів, приурочених професійному Дню журналіста, який ми відзначали замість сина...Але... бракне слів... Просто любимо. Просто пишаємось. Просто ідемо далі. Все заради тебе і для тебе, синку!", - пише жінка.

"Дорогі колеги Тараса, журналісти, для яких військова тематика зараз у пріоритеті, а шана кожному воїну - не на словах, а в пам'яті, яка закарбується завдяки вашим репортажам, статтям, радіоефірам - долучайтеся до обласного журналістського конкурсу імені нашого Тараса! Таким чином ви підтримаєте не лише нас, його рідних, а й усі українські родини, які одного разу провели своїх синів, чоловіків, братів на фронт, щоб ті стали новітніми героями, які творять історію України!", - додала вона.

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На світлинах: брифінг у Львівській ОВА, на якому було оголошено старт щорічного другого обласного журналістського конкурсу імені Героя України Тараса Матвіїва.

"Дякуємо ОВА за підтримку, організацію та фінансування конкурсу, яке цьогоріч збільшили втричі!: зі 100 000 у 2022 році - до 300 000 у 2023. Серйозна мотивація!", - додала пані Валентина.

Детальні умови конкурсу за посиланням.