В окупованих Мирному та Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про потужний вибух біля захопленої військової частини, - Федоров

Одразу в двох поки що окупованих населених пунктах Запорізької області гучно.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканці селища Мирне Мелітопольського району повідомляють про потужний вибух біля захопленої окупантами військової частини. Рашисти намагались запускати "влучне ппо", проте запізнились", - зазначає він.

За словами Федорова, жителі Токмака інформую про щонайменше 6 вибухів.

"Уточнюємо деталі", - додає чиновник.

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