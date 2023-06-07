В окупованих Мирному та Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про потужний вибух біля захопленої військової частини, - Федоров
Одразу в двох поки що окупованих населених пунктах Запорізької області гучно.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Мешканці селища Мирне Мелітопольського району повідомляють про потужний вибух біля захопленої окупантами військової частини. Рашисти намагались запускати "влучне ппо", проте запізнились", - зазначає він.
За словами Федорова, жителі Токмака інформую про щонайменше 6 вибухів.
"Уточнюємо деталі", - додає чиновник.
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Вольный Каменьщик #566019
показати весь коментар07.06.2023 09:53 Відповісти Мені подобається 2
Лариса Немезида #551154
показати весь коментар07.06.2023 11:00 Відповісти Мені подобається 1
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