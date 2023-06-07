Доба на Донеччині: Курахове під ворожим вогнем, Авдіївка зазнала ракетного обстрілу. ФОТОрепортаж
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Волноваському напрямку під обстрілами Шевченко Комарської ТГ - без жертв і руйнувань.
"На Донецькому напрямку 7 разів росіяни обстріляли Курахівську громаду - Курахове, Курахівку, Гостре та Острівське. Поодинокі обстріли зафіксовано в Очеретинській громаді. На ранок Авдіївка зазнала ракетного обстрілу. На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Північному Торецької громади. У громаді пошкоджено 5 будинків. Пошкоджено багатоповерхівку у Часовоярській громаді та приватний будинок у Никифорівці Соледарської громади", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Торському Лиманської громади. Зруйновано будинок у Званівці.
Кириленко також інформує, що всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини. Докладніше дивіться на інфографіці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль