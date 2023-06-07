Зрадник з Харківщини, який співпрацював з вагнерівцями та ФСБ під час окупації Вовчанська, проведе за ґратами 15 років, - СБУ. ФОТО
У вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів на Харківщині співробітники СБУ затримали зрадника, який підняв прапор РФ над Вовчанськом. Під час окупації міста він працював на ФСБ та ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.
"Як встановили слідчі, засудженим є 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько "Чиж". Після тимчасового захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з представником ФСБ та командиром підрозділу "вагнерівців". Кожен із них ставив зраднику різні завдання. Так, за вказівкою російської спецслужби зловмисник мав очолити Вовчанський район.
Для цього "Чиж" організував незаконний збір підписів місцевих жителів за відставку діючого міського голови. "Заходи" були замасковані під видачу "гумдопомоги" з РФ. Надалі зрадник підняв російський прапор на флагштоці у центрі міста", - йдеться в повідомленні.
Подібні пропагандистські проросійські акції злочинець висвітлював на власному Telegram-каналі, а також коментував їх у прямих ефірах прокремлівських телеканалів.
Крім цього, "Чиж" брав участь у викраденні представників Вовчанської територіальної громади. Також за вказівкою "вагнерівця" зрадник "вибивав" гроші з місцевих фермерів за "використання землі". За кожен гектар вимагав до 50 дол. З цієї суми – 20 дол. за право сіяти та обробляти землю, а 30 дол. – за можливість збирати врожай. У разі відмови – погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, а й фізичною розправою. Таким чином протягом березня "Чиж" відібрав у фермерів та передав окупантам майже 10 млн грн.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років позбавлення волі.
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Наливайте, бо вже їдять
@vrill28
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15 год
Шурма Ростислав
Заступник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Буквально Русня ..бана альо.
В 2011-2012 годах окончил Московскую школу управления «Сколково» по программе «Mini MBA», бувший регіонал, син того самого Шурми, який права рука медведчука, нехуха собі лять
Додам. Виходець з родини регіаналів, член забороненого в Україні Опозиційного блоку.
Дуже корисна для кцапів людина. Запхали його скрізь.
21 травня 2021 року, згідно з Указом Президента України № 209/2021 від 21 травня 2021 року, був призначений (за згодою) членом Наглядової ради ДК «Укроборонпром»[9].
З 23 листопада 2021 року - заступник Керівника Офісу Президента України[10].
З 28 січня 2023 року - член наглядової ради Нафтогазу[11].