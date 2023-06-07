Зрадник з Харківщини, який співпрацював з вагнерівцями та ФСБ під час окупації Вовчанська, проведе за ґратами 15 років, - СБУ. ФОТО

У вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів на Харківщині співробітники СБУ затримали зрадника, який підняв прапор РФ над Вовчанськом. Під час окупації міста він працював на ФСБ та ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

"Як встановили слідчі, засудженим є 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько "Чиж". Після тимчасового захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з представником ФСБ та командиром підрозділу "вагнерівців". Кожен із них ставив зраднику різні завдання. Так, за вказівкою російської спецслужби зловмисник мав очолити Вовчанський район.

Для цього "Чиж" організував незаконний збір підписів місцевих жителів за відставку діючого міського голови. "Заходи" були замасковані під видачу "гумдопомоги" з РФ. Надалі зрадник підняв російський прапор на флагштоці у центрі міста", - йдеться в повідомленні.

Подібні пропагандистські проросійські акції злочинець висвітлював на власному Telegram-каналі, а також коментував їх у прямих ефірах прокремлівських телеканалів.

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Крім цього, "Чиж" брав участь у викраденні представників Вовчанської територіальної громади. Також за вказівкою "вагнерівця" зрадник "вибивав" гроші з місцевих фермерів за "використання землі". За кожен гектар вимагав до 50 дол. З цієї суми – 20 дол. за право сіяти та обробляти землю, а 30 дол. – за можливість збирати врожай. У разі відмови – погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, а й фізичною розправою. Таким чином протягом березня "Чиж" відібрав у фермерів та передав окупантам майже 10 млн грн.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років позбавлення волі.



