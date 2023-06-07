Окупанти на Херсонщині не пускають волонтерів у села, де мешканці сидять на дахах, - росЗМІ. ФОТО
Окупанти не пускають волонтерів з човнами та рятувальними жилетами в населені пункти, де люди чекають на допомогу на дахах своїх будинків.
Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми доїхали 3 кілометри до Олешок і на блокпоста нас не пустили, там зв'язку не було. Ми повернулися до Раменського і не знаємо, що нам далі робити. У нас із собою рятувальні жилети", - розповів один із волонтерів.
Інший пише в місцевому чаті, що питання допуску волонтерів не можуть вирішити ані окупаційне МНС, ані "військова адміністрація" загарбників.
"Причини не пояснюють. Розвертають і все. У нас зібралося дуже багато людей, хто хоче допомогти. Човни привезли. Наразі пропустили лише двох людей", - розповів ще один волонтер.
Тим часом люди продовжують просити допомоги, а мешканці затоплених сіл рятуються на дахах будинків, зазначає телеграм-канал.
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І нарешті - рішучий осуд! (це неточно)
Так що допомоги доведеться довго чекати.