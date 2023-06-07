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Новини Фото Окуповані території
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Окупанти на Херсонщині не пускають волонтерів у села, де мешканці сидять на дахах, - росЗМІ. ФОТО

Окупанти не пускають волонтерів з човнами та рятувальними жилетами в населені пункти, де люди чекають на допомогу на дахах своїх будинків.

Про це повідомляє російський опозиційний телеграм-канал ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми доїхали 3 кілометри до Олешок і на блокпоста нас не пустили, там зв'язку не було. Ми повернулися до Раменського і не знаємо, що нам далі робити. У нас із собою рятувальні жилети", - розповів один із волонтерів.

Інший пише в місцевому чаті, що питання допуску волонтерів не можуть вирішити ані окупаційне МНС, ані "військова адміністрація" загарбників.

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"Причини не пояснюють. Розвертають і все. У нас зібралося дуже багато людей, хто хоче допомогти. Човни привезли. Наразі пропустили лише двох людей", - розповів ще один волонтер.

Тим часом люди продовжують просити допомоги, а мешканці затоплених сіл рятуються на дахах будинків, зазначає телеграм-канал.

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Окупанти на Херсонщині не пускають волонтерів у села, де мешканці сидять на дахах, - росЗМІ 01
Окупанти на Херсонщині не пускають волонтерів у села, де мешканці сидять на дахах, - росЗМІ 02
Окупанти на Херсонщині не пускають волонтерів у села, де мешканці сидять на дахах, - росЗМІ 03

Автор: 

окупація (6717) волонтери (1335) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5786)


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Топ коментарі
+11
роздайте волонтерам калаші нарешті.
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07.06.2023 15:22
+9
Свінособаки у своєму репертуарі Будуть знущатися і катувати українців скільки зможуть
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07.06.2023 15:24
+6
За 32 года независимости так и не приняли закона об оружии. А потом всякие служивые товарищи в фейсбуках рассказывают шо мы гражданские мужики должны учиться и заниматься и стрелять. Стрелять из чего? Из рогатки? Был бы у каждого ствол - русне было б намного сложнее... Какие теперь могут быть вопросы?
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07.06.2023 15:29
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роздайте волонтерам калаші нарешті.
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07.06.2023 15:22 Відповісти
За 32 года независимости так и не приняли закона об оружии. А потом всякие служивые товарищи в фейсбуках рассказывают шо мы гражданские мужики должны учиться и заниматься и стрелять. Стрелять из чего? Из рогатки? Был бы у каждого ствол - русне было б намного сложнее... Какие теперь могут быть вопросы?
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07.06.2023 15:29 Відповісти
тварино, ***** не неси. Досить було імплементувати вчасно рішення про формування тероборони, а не *** пинати на півдні. Ти б тим калашом собі б ногу прострелило б у кращому випадку без належної системи військово-правоого регулювання питання.
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07.06.2023 15:34 Відповісти
Владимир Зеленский знал что делает, понял?
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07.06.2023 15:41 Відповісти
то можеш його в зелену дупу поцілувати. Він і зараз знає, як мізки промивати недалеким людям про те, що тридцать лет что-то там кто-то не делал, замість того, щоб відповісти за те, чого не зробив він сам.
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07.06.2023 15:58 Відповісти
Свінособаки у своєму репертуарі Будуть знущатися і катувати українців скільки зможуть
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07.06.2023 15:24 Відповісти
Якщо ще на метр вода підіметься, люди загинуть
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07.06.2023 15:26 Відповісти
Нужно в плавь грести к соседям где домики по выше. А что делать?
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07.06.2023 15:32 Відповісти
То якщо є на чому(((
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07.06.2023 15:34 Відповісти
Та вже загинули… На лівому березі повний pzdc…
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07.06.2023 19:21 Відповісти
Організації імпотенти ніяк не хочуть допомогти людям???
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07.06.2023 15:36 Відповісти
"Організаціям" прийдеться пройти чималий та тернистий шлях...
Зацікавленість / подив / занепокоєння / схвильованість / стурбованість / легке обурення...
І нарешті - рішучий осуд! (це неточно)
Так що допомоги доведеться довго чекати.
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07.06.2023 15:54 Відповісти
Багатозначні слова в тебе в голові рояться.... Напевно так і є, якщо ти пишеш з даху затопленої хати...
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07.06.2023 16:43 Відповісти
А до чого тут особистості? Я ж не питаю, чому ти тут сидиш, а не на фронті.
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07.06.2023 17:33 Відповісти
це ж "руцій мір" - отже всі повинні страждати
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07.06.2023 16:04 Відповісти
На фото в людей в окупації теплиці, значить продавалося, переміщуватися значить можно вільно. Живуть собі люди а їх хочуть звільняти від чогось. Орки знали куди йти. А ми погані були для окупантів бо підтримки їм майже не було і вони, знаходячись в містечку, стріляли просто так і по людях і по будинках а потім відступили під тиском ЗСУ.
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07.06.2023 16:22 Відповісти
А що їм вмерти треба було в перший день окупації? «Живуть люди» - надай Боже комусь відчути на собі таке життя…
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07.06.2023 19:25 Відповісти
Як у свій час сказала одна свідома людина "вибір 2019го ми будемо вихаркувати кров"ю".....
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07.06.2023 16:56 Відповісти
Та ну. Поговоріть з тими хто голосував в 19 році за Зе, так вони вам роскажуть, що порох би здав країну в перший же день, а зе герой боневтік. "і було б ше хуже"
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08.06.2023 14:58 Відповісти
брєд... ця війна була неминучою.. нажаль.. погано що цього не розумієте
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07.06.2023 21:12 Відповісти
Русскіє хочуть, щоб всі померли, звісно. Вони своїх ненавидять, а наш народ вони в сто раз більше ненавидять і бажають смерті. Тільки цим можна пояснити те що відбувається. Нехай Бог накаже всіх, хто приговорив мирних мешканців до смерті.
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08.06.2023 14:56 Відповісти
 
 