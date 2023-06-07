Заступник генпрокурора Мустеца гуляв у ресторані у комендантську годину. Чому мовчить Костін? - журналіст Ткач. ФОТО

Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца досі не пояснив громадськості, що робив під час комендантської години у столичному ресторані.

Про це журналіст Михайло Ткач пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому мовчить генеральний прокурор Костін? В субботу після опівночі на виході з ресторану французької кухні "Фру-фру" ми зафіксували чоловіка, схожого на заступника генерального прокурора Ігора Мустецу. Ми розіслали фото і відео оточенню Мустеци і вони підтвердили що це саме він", - зазначає журналіст.







Він нагадує, що "Фру-фру" - це ще один заклад, який дозволяє собі працювати в комендантську годину. З огляду на поважних гостей воно й не дивно. Тим паче що заклад розташовується у сусідньому кварталі з Офісом генпрокурора.

"Всередині ресторану біля дверей у вікні всю ніч чатує охоронець. Він дивиться на всі боки і тільки якщо не бачить небажаних свідків, відкриває двері і випускає відвідувачів. На фото ви можете бачити, як він виводить заступника генпрокурора. Мустеца з паперами в руці залишив заклад після опівночі. На заступника генпрокурора з його супутником чекав ренж ровер, завбачливо запаркований на сусідній вулиці, а не під рестораном", - додає Ткач.

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За його словами, авто зареєстровано на чоловіка на ім‘я Валерій Аш.

"Вчора ми весь день дзвонили та писали заступнику генерального прокурора для того, щоб отримати пояснення. Але відповіді і досі не отримали. Чекаємо. Співробітники Офісу генпрокурора мають бути прикладом у дотриманні законів та правил. Якщо у пана Мустеци була поважна причина на перебування в такому місці в такий час - суспільство має обов’язково її почути", - резюмує журналіст.