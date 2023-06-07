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Заступник генпрокурора Мустеца гуляв у ресторані у комендантську годину. Чому мовчить Костін? - журналіст Ткач. ФОТО

Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца досі не пояснив громадськості, що робив під час комендантської години у столичному ресторані.

Про це журналіст Михайло Ткач пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому мовчить генеральний прокурор Костін? В субботу після опівночі на виході з ресторану французької кухні "Фру-фру" ми зафіксували чоловіка, схожого на заступника генерального прокурора Ігора Мустецу. Ми розіслали фото і відео оточенню Мустеци і вони підтвердили що це саме він", - зазначає журналіст.

Заступник генпрокурора Мустеца гуляв у ресторані у комендантську годину. Чому мовчить Костін? - журналіст Ткач 01
Заступник генпрокурора Мустеца гуляв у ресторані у комендантську годину. Чому мовчить Костін? - журналіст Ткач 02
Заступник генпрокурора Мустеца гуляв у ресторані у комендантську годину. Чому мовчить Костін? - журналіст Ткач 03

Він нагадує, що "Фру-фру" - це ще один заклад, який дозволяє собі працювати в комендантську годину. З огляду на поважних гостей воно й не дивно. Тим паче що заклад розташовується у сусідньому кварталі з Офісом генпрокурора.

"Всередині ресторану біля дверей у вікні всю ніч чатує охоронець. Він дивиться на всі боки і тільки якщо не бачить небажаних свідків, відкриває двері і випускає відвідувачів. На фото ви можете бачити, як він виводить заступника генпрокурора. Мустеца з паперами в руці залишив заклад після опівночі. На заступника генпрокурора з його супутником чекав ренж ровер, завбачливо запаркований на сусідній вулиці, а не під рестораном", - додає Ткач.

Читайте: Низка чиновників відвідує столичні ресторани у комендантську годину, серед них - директор департаменту КМДА Никоряк та заступник генпрокурора Мустеца. Кличко вже відреагував

За його словами, авто зареєстровано на чоловіка на ім‘я Валерій Аш.

"Вчора ми весь день дзвонили та писали заступнику генерального прокурора для того, щоб отримати пояснення. Але відповіді і досі не отримали. Чекаємо. Співробітники Офісу генпрокурора мають бути прикладом у дотриманні законів та правил. Якщо у пана Мустеци була поважна причина на перебування в такому місці в такий час - суспільство має обов’язково її почути", - резюмує журналіст. 

Заступник генпрокурора Мустеца гуляв у ресторані у комендантську годину. Чому мовчить Костін? - журналіст Ткач 04

Автор: 

комендантська година (267) ресторани (336) Костін Андрій (267) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+30
Важко?.. Да если у нас всякие павлики со своими дырками катаются где всем запрещено, то что можно говорить про прокуроров, судей и другой нечисти??!..
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07.06.2023 17:09
+28
Хіба важко таких позбавляти посади? Беріть приклад з англійців
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07.06.2023 16:58
+27
Патамучта то что дозволено панам - заборонено холопам....
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07.06.2023 16:59
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Хіба важко таких позбавляти посади? Беріть приклад з англійців
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07.06.2023 16:58 Відповісти
осторожнее. так и зеленского выпрут с должности по-английски.
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07.06.2023 17:05 Відповісти
Фру-пру і кладу... ресторан...
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07.06.2023 17:09 Відповісти
Важко?.. Да если у нас всякие павлики со своими дырками катаются где всем запрещено, то что можно говорить про прокуроров, судей и другой нечисти??!..
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07.06.2023 17:09 Відповісти
І віктори катаються, і павлікі...
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07.06.2023 17:51 Відповісти
Как в КГГА помогли насосной станции на Русановской набережной превратиться в элитный ресторан 20 травня 2019 г. 14:00

Нацполиция расследует обстоятельства строительства ресторана по ул. Русановская Набережная, 3-А на месте бывшей насосной станции. Новое заведение общественного питания, которое позиционируется как элитный ресторан River Grill, было открыто на берегу Днепра 12 мая 2019 года. Правоохранители выяснили, что строительные работы велись ООО "Грейндж" под видом реконструкции "водокачки" и в отсутствии прав на земельный участок под объектом. Явно помогал этому директор Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской горгосадминистрации (КГГА) Владимир Кузьменко, ведомство которого даже умудрились 1 февраля 2019 года принять объект реконструкции в эксплуатацию. Хотя уже 14 февраля это свое решение профильный департамент КГГА отменил, дело, считай, уже было сделано. Жители Русановки полагают, что бизнесменам также помогал депутат Киевсовета из фракции "Солидарность" Олесь Маляревич.
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07.06.2023 20:40 Відповісти
Патамучта то что дозволено панам - заборонено холопам....
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07.06.2023 16:59 Відповісти
- Там играют на скрипке и на гармонике, бывают уличные девки и … другие приличные люди (с)
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07.06.2023 17:05 Відповісти
Серед тих "панів" (прокурворів, суддів та керівних мєнтів) українців 0, фуй десятих. Чисто візуальне враження за десятки років життя. Дивно, чому?
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07.06.2023 18:26 Відповісти
Как стало известно из https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/i48JVLzW.pdf постановления Днепровского районного суда Киева в деле № 755/1044/19 от 2 мая 2019 года, следствие установило, что на месте расположения насосной станции по адресу Русановская набережная, 3-А в Днепровском районе Киева осуществлялось строительство ресторана без соответствующих разрешительных документов. Было зафиксировано: земельный участок огражден забором, на нем проводятся строительные работы

При этом, согласно информационному стенду, там проводились "работы по строительству насосной станции и капитальному ремонту нежилого помещения".

Согласно сообщению о начале строительных работ № КО 061182081754 от 27.07.2018 года, данные работы были зафиксированы как "реконструкция помещений нежилого здания". Заказчиком работ выступило ООО "Грейндж"(*).

Сообщение о начале строительных работ

20 декабря 2018 года Днепровским управлением Нацполиции Киева в ЕРДР под №42018100000001189 были внесены сведения об открытии уголовного производства по признакам нарушения, предусмотренного ст.197-1 УК Украины - самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

02.07.2018 года протоколом общего собрания участников ООО "Линден Девелопмент" и ООО "Славутич 7"(***) было решено создать ООО "Грейндж".

"В дальнейшем, 13.07.2018 года ООО "Линден Девелопмент" передало в уставный капитал ООО "Грейндж" этот самый нежилой дом на ул. Русановской Набережной, 3-А общей площадью 467 кв.м., а ООО "Славутич 7" - нежилое помещение на ул. Русановская Набережная, 4 общей площадью 35,1 кв.м. При этом Киевсовет не принимал решений о передаче указанного земельного участка в собственность или пользование (аренду)", - говорится в материалах дела.
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07.06.2023 20:43 Відповісти
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07.06.2023 17:00 Відповісти
Таки да...
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07.06.2023 17:16 Відповісти
Гарно працювали гарно відпочивають. Ткач теж місяць гарно працював на Лазурному узбережжі. Всі молодці...
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07.06.2023 17:02 Відповісти
По Ткачу дійсно все цікаво.Нам би,перш ніж обурюватися до нестями,просто включити мозок.І не з таких неприємностей виходили прості прокурори,а тут цілий зам.головного...Він зайшов туди до початку комендантської?ВІН МАЄ ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДЬ ЯКИХ ДІЙ НА ЧАС КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИТоді кому і нащо давати якісь пояснення?Тим більше Ткачу-для хайпу?Щоб воно немічне потім казало-сам зампрокурора відповіді писав?Обійдеться...
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08.06.2023 23:37 Відповісти
То є влада зашкварщиків ! Усе це геть згнило. «жодні війни, катастрофи та руйнування не змінюють переконання людей; грішники не каються, негідники не спокутують, вата не перефарбовується».
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07.06.2023 17:02 Відповісти
Тихо, Костин еще не вышел из ресторана, ищет обходные пути. Когда выйдет - обязательно заклеймит позором поведение своего подчиненного.
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07.06.2023 17:04 Відповісти
Це помста за те, що не півшов в "Велюр"...
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07.06.2023 17:04 Відповісти
Есть вопросы. Почему ресторан в столице Украины работал в КЧ? Почему власти Киева увидели это только сейчас, а не раньше? Почему засняли только этих, выбрали момент когда нужные люди покинут ресторан?
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07.06.2023 17:04 Відповісти
Після Вашого коментаря: цей прокурорський виродок -- не винуватий. Нагородити. Бо ж у ресторані був не лише він. Винуватий -- Кличко! Так?
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07.06.2023 17:13 Відповісти
По моему, тот кто разрешает виноват в первый очередь. Так можно дойти до того, что не виноваты те кто продает наркотики, их можно наградить. А виноваты, те кто употребляет.
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07.06.2023 17:24 Відповісти
То чому прокурор не порушив справу? Адже це його прямі обов'язки, за які платники податків платять йому добру платню. Чи це має робити якийсь "сантехнік"?
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07.06.2023 17:41 Відповісти
Як що робив?????? Пив та жрав!!!! Потім срав!!!! Потім далі пив та жрав!!!! Може договорнячок якійсь замутили! Ми тут усі тепер президенти мать його ***!"
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07.06.2023 17:05 Відповісти
Ця влада немає жодного відношення до Украіни ,
як хочете , так і розумійте це 😠
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07.06.2023 17:06 Відповісти
Та чьо там, все зрозуміло. "Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Всё Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи" - Дослівна цитата з "Золотого Теленка".
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07.06.2023 18:34 Відповісти
Прем'єр-міністр Великобританії за схожу фігню змушений був піти у відставку. Навіть просту вечірку не вибачили прем'єр-міністру Фінляндії. Питається за якою статтею буде порушена кримінальна справа щодо журналістів в Україні.
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07.06.2023 17:07 Відповісти
Вы на кого свои корявые ручонки подняли? На заместителя Бенядиктовой, которая ничем кроме охотой на Пороха не занимается? А вот Михайлу Ткачу надо приготовится. Фотосъемка объектов инфраструктуры во время военного положения... Еще раз поздравляю зебирателей с их зебильным выбором!!!
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07.06.2023 17:07 Відповісти
Справу засекретять так як справа у тому, що мустеца був не з супутницею, а з супутником, а до цього наше суспільство ще не привикло. Тим більше вони були на завданні і виконували свої прямі посадові обов'язки, а крім зарплати за це нараховані "нічні" і коефіцієнт "особливо важлива робота"
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07.06.2023 17:09 Відповісти
Кажете, виконували з супутником обов'язки. А що, у цьому ресторані і кроваті є?
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07.06.2023 17:23 Відповісти
Там кнути, маски, ролеві ігри прокурорів, краватки також а от "кроваті" - це вже збочення.
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07.06.2023 17:31 Відповісти
Виишов з паперами -- тепер скаже шо по роботі -- ділова зустріч .
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07.06.2023 17:09 Відповісти
Тому що такого поняття, як "репутація чиновника" не існує у нас в Україні. Можна красти, брехати, але якщо ти вірний "лінії партії" - тобі можна багато чого. "А що ви все мені зробите?", якби питають українські чиновники.
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07.06.2023 17:12 Відповісти
Та срали вони на закони !
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07.06.2023 17:15 Відповісти
У мене таке питання.
Чому ресторан працював у комендантську годину?
«Спецобслуговування»?
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07.06.2023 17:17 Відповісти
Та їм насрать. Тон задано Зельонським під час "карантину для лохів". Кому закони, а брігадє кавочка.
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07.06.2023 17:22 Відповісти
Кожне угрупування в слуг та примкнувших має свого заступника Генерального прокурора, Це щоб убезпечити себе від "кидалова" партнерів по кААліциї. Відать, клан делегаторів Мустеци посилюється, а то б чого сидіти під рестораном та виглядати.
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07.06.2023 17:31 Відповісти
Ел,пил,затем пьяный ехал!
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07.06.2023 17:38 Відповісти
Тому що гандон.
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07.06.2023 17:49 Відповісти
Виніпанімаєте,єтадругое,ненадараскачіватьлодку. Ну якось так...
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07.06.2023 17:54 Відповісти
так то не він. Це фотомонтаж. і політичне переслідування
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07.06.2023 18:40 Відповісти
та ні, заманили, йшов додому, побачив відкриті двері біля ОП, вирішив перевірити і зайшов, а там таке...
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07.06.2023 18:48 Відповісти
З паперами? Значить перевірку проводив!
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07.06.2023 18:50 Відповісти
Так костіна й посадили заради того, щоб мовчав. Голосисті генпрокурори владі не потрібні.
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07.06.2023 18:52 Відповісти
Молчит ,потому что из одного и того же г-на слеплегы
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07.06.2023 19:21 Відповісти
Я думаю,що це вкид Кличка.....щоб "перебити" новину про зачинене бомбосховище...Правда,Віталька одночасно змушений був підставити сивочолого петруся: виявляється той нач департаменту культурної спадщини у КМДА....кузен новопризначеної депутатки Ради від шоколадної солідарності петруся....
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07.06.2023 19:25 Відповісти
Кто помогал открывать ресторан в "водокачке"


Открытие ресторана на месте насосной станции состоялось 12 мая 2019 года. Это событие освещали профильные порталы, Заведение носит название River Grill и специализируется на блюдах из мангала. Сами владельцы хоть осторожно, но подтверждают, что открыли его в бывшем здании насосной станции на Русановке...


Отметим, ранее владельцы непонятно каким образом оказавшейся в частной собственности насосной станции неоднократно предпринимали попытку "избавиться" от спорного объекта. В 2011 году СМИ https://ru.tsn.ua/********/strategicheskiy-obekt-kieva-prodayut-v-internete-za-1-6-milliona-dollarov.html сообщали о том, что в Интернете появилось объявление о продаже насосной станции, которая должна спасать Русановку в случае наводнения. Объект хотели продать за 1,6 млн долларов, а в случае аренды - за 30 долларов на 1 кв. м.


Соответствующее объявление на одном из интернет-сайтов коммерческой недвижимости якобы нашел и дал ему оценку экс-депутат Киевсовета Алексей Давыденко. Тогда он подчеркивал, что насосная станция имеет стратегическое значение для Киева, ведь с ее помощью не только поливают растения, но и во время наводнения именно она должна откачивать воду. Давиденко в те времена обещал выяснить обстоятельства отчуждения насосной станции, способствовать ее возвращению в собственности столичной общины и возобновлению работы.


Продать здание "водокачки" его владельцы https://besplatka.ua/obyavlenie/prodam-kafe-bar-restoran-kiev-dneprovskii-061c09 пытались и в 2018 году - тогда за него просили 700 тыс. долларов. Впрочем, потом видимо им удалось договориться со столичными властями...


Согласно данным аналитической системы Youcontrol, https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/RhbPBzHM.pdf ООО "Грейндж" с уставным капиталом 2 млн 281 тыс. гривен было основано в 2018 году. Руководит предприятием Наталья Федотова, его конечными бенефициарами являются ООО "Линден Девелопмент", ООО "Славутич 7" и Лидия Качан.


https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/g7KVjKJv.pdf ООО "Линден Девелопмент" с уставным капиталом в 1 млн 939 тыс. гривен было основано в 2009 году. Руководит фирмой Мария Богинская, ее конечными бенефициарами являются та же Лидия Камчан и ООО "Джамм". В свою очередь, https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/uNYkTlve.pdf ООО "Славутич 7" с уставным капиталом в 74,7 тыс. гривен было основано в 1999 году, его руководителем и конечным бенефициаром выступает https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D1%88/100000974260131 Валерий Аш .


По информации социальных сетей, Валерий Аш знаком с депутатом Киевсовета Олесем Маляревичем.
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07.06.2023 20:47 Відповісти
очередной ВЕЛЮР
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07.06.2023 21:26 Відповісти
Все бабло в диваны же не запихаешь,рэстораны,девочки-мальчики,вино-шампусик,люди тратят свои кровные взяточки.
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07.06.2023 21:36 Відповісти
 
 