Заступник генпрокурора Мустеца гуляв у ресторані у комендантську годину. Чому мовчить Костін? - журналіст Ткач. ФОТО
Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца досі не пояснив громадськості, що робив під час комендантської години у столичному ресторані.
Про це журналіст Михайло Ткач пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Чому мовчить генеральний прокурор Костін? В субботу після опівночі на виході з ресторану французької кухні "Фру-фру" ми зафіксували чоловіка, схожого на заступника генерального прокурора Ігора Мустецу. Ми розіслали фото і відео оточенню Мустеци і вони підтвердили що це саме він", - зазначає журналіст.
Він нагадує, що "Фру-фру" - це ще один заклад, який дозволяє собі працювати в комендантську годину. З огляду на поважних гостей воно й не дивно. Тим паче що заклад розташовується у сусідньому кварталі з Офісом генпрокурора.
"Всередині ресторану біля дверей у вікні всю ніч чатує охоронець. Він дивиться на всі боки і тільки якщо не бачить небажаних свідків, відкриває двері і випускає відвідувачів. На фото ви можете бачити, як він виводить заступника генпрокурора. Мустеца з паперами в руці залишив заклад після опівночі. На заступника генпрокурора з його супутником чекав ренж ровер, завбачливо запаркований на сусідній вулиці, а не під рестораном", - додає Ткач.
За його словами, авто зареєстровано на чоловіка на ім‘я Валерій Аш.
"Вчора ми весь день дзвонили та писали заступнику генерального прокурора для того, щоб отримати пояснення. Але відповіді і досі не отримали. Чекаємо. Співробітники Офісу генпрокурора мають бути прикладом у дотриманні законів та правил. Якщо у пана Мустеци була поважна причина на перебування в такому місці в такий час - суспільство має обов’язково її почути", - резюмує журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нацполиция расследует обстоятельства строительства ресторана по ул. Русановская Набережная, 3-А на месте бывшей насосной станции. Новое заведение общественного питания, которое позиционируется как элитный ресторан River Grill, было открыто на берегу Днепра 12 мая 2019 года. Правоохранители выяснили, что строительные работы велись ООО "Грейндж" под видом реконструкции "водокачки" и в отсутствии прав на земельный участок под объектом. Явно помогал этому директор Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской горгосадминистрации (КГГА) Владимир Кузьменко, ведомство которого даже умудрились 1 февраля 2019 года принять объект реконструкции в эксплуатацию. Хотя уже 14 февраля это свое решение профильный департамент КГГА отменил, дело, считай, уже было сделано. Жители Русановки полагают, что бизнесменам также помогал депутат Киевсовета из фракции "Солидарность" Олесь Маляревич.
При этом, согласно информационному стенду, там проводились "работы по строительству насосной станции и капитальному ремонту нежилого помещения".
Согласно сообщению о начале строительных работ № КО 061182081754 от 27.07.2018 года, данные работы были зафиксированы как "реконструкция помещений нежилого здания". Заказчиком работ выступило ООО "Грейндж"(*).
Сообщение о начале строительных работ
20 декабря 2018 года Днепровским управлением Нацполиции Киева в ЕРДР под №42018100000001189 были внесены сведения об открытии уголовного производства по признакам нарушения, предусмотренного ст.197-1 УК Украины - самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.
02.07.2018 года протоколом общего собрания участников ООО "Линден Девелопмент" и ООО "Славутич 7"(***) было решено создать ООО "Грейндж".
"В дальнейшем, 13.07.2018 года ООО "Линден Девелопмент" передало в уставный капитал ООО "Грейндж" этот самый нежилой дом на ул. Русановской Набережной, 3-А общей площадью 467 кв.м., а ООО "Славутич 7" - нежилое помещение на ул. Русановская Набережная, 4 общей площадью 35,1 кв.м. При этом Киевсовет не принимал решений о передаче указанного земельного участка в собственность или пользование (аренду)", - говорится в материалах дела.
як хочете , так і розумійте це 😠
Чому ресторан працював у комендантську годину?
«Спецобслуговування»?
Открытие ресторана на месте насосной станции состоялось 12 мая 2019 года. Это событие освещали профильные порталы, Заведение носит название River Grill и специализируется на блюдах из мангала. Сами владельцы хоть осторожно, но подтверждают, что открыли его в бывшем здании насосной станции на Русановке...
Отметим, ранее владельцы непонятно каким образом оказавшейся в частной собственности насосной станции неоднократно предпринимали попытку "избавиться" от спорного объекта. В 2011 году СМИ https://ru.tsn.ua/********/strategicheskiy-obekt-kieva-prodayut-v-internete-za-1-6-milliona-dollarov.html сообщали о том, что в Интернете появилось объявление о продаже насосной станции, которая должна спасать Русановку в случае наводнения. Объект хотели продать за 1,6 млн долларов, а в случае аренды - за 30 долларов на 1 кв. м.
Соответствующее объявление на одном из интернет-сайтов коммерческой недвижимости якобы нашел и дал ему оценку экс-депутат Киевсовета Алексей Давыденко. Тогда он подчеркивал, что насосная станция имеет стратегическое значение для Киева, ведь с ее помощью не только поливают растения, но и во время наводнения именно она должна откачивать воду. Давиденко в те времена обещал выяснить обстоятельства отчуждения насосной станции, способствовать ее возвращению в собственности столичной общины и возобновлению работы.
Продать здание "водокачки" его владельцы https://besplatka.ua/obyavlenie/prodam-kafe-bar-restoran-kiev-dneprovskii-061c09 пытались и в 2018 году - тогда за него просили 700 тыс. долларов. Впрочем, потом видимо им удалось договориться со столичными властями...
Согласно данным аналитической системы Youcontrol, https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/RhbPBzHM.pdf ООО "Грейндж" с уставным капиталом 2 млн 281 тыс. гривен было основано в 2018 году. Руководит предприятием Наталья Федотова, его конечными бенефициарами являются ООО "Линден Девелопмент", ООО "Славутич 7" и Лидия Качан.
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/g7KVjKJv.pdf ООО "Линден Девелопмент" с уставным капиталом в 1 млн 939 тыс. гривен было основано в 2009 году. Руководит фирмой Мария Богинская, ее конечными бенефициарами являются та же Лидия Камчан и ООО "Джамм". В свою очередь, https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/uNYkTlve.pdf ООО "Славутич 7" с уставным капиталом в 74,7 тыс. гривен было основано в 1999 году, его руководителем и конечным бенефициаром выступает https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D1%88/100000974260131 Валерий Аш .
По информации социальных сетей, Валерий Аш знаком с депутатом Киевсовета Олесем Маляревичем.