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Новини Фото Хабарники
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Депутат Рівненської облради вимагав $1,2 тис. хабаря за оформлення групи інвалідності, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Депутат Рівненської облради вимагав у громадянки $1,2 тис. хабаря за оформлення групи інвалідності у зв’язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"За даними слідства, затриманий (також є головлікарем КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення") вимагав у громадянки, яка має статус "чорнобильця" та супутні захворювання, гроші за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ пояснили, що ця інвалідність встановлюється на більш тривалий час, дає право на ширший перелік пільг та соціальні виплати у більшому розмірі, ніж при звичайній інвалідності.

Після передачі коштів депутата затримали "на гарячому". Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Розслідування цих фактів розпочали за заявою громадянки, у якої депутат вимагав кошти.

Також читайте: Антикорупційний суд засудив до 8 років позбавлення волі двох співробітників СБУ, викритих на хабарі 50 тис. дол.

Депутат Рівненської облради вимагав $1,2 тис. хабаря за оформлення групи інвалідності, - НАБУ 01
Депутат Рівненської облради вимагав $1,2 тис. хабаря за оформлення групи інвалідності, - НАБУ 02
Депутат Рівненської облради вимагав $1,2 тис. хабаря за оформлення групи інвалідності, - НАБУ 03

Автор: 

НАБУ (5071) хабар (4711) депутат (1779) Рівненська область (1179)


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Топ коментарі
+13
Як вони вже зає...ли цими хабарями за інвалідність....з часів совка нічого не змінилося з хабарями в цій темі...
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07.06.2023 17:34
+12
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07.06.2023 17:38
+10
"жарти-приколи" Найвеличнівшивого та його земафії дуже дорого коштують Українцям
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07.06.2023 17:42
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вангую це зелень урода і його відмажуть
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07.06.2023 17:34 Відповісти
А чи він краще за них ?
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07.06.2023 17:46 Відповісти
Як вони вже зає...ли цими хабарями за інвалідність....з часів совка нічого не змінилося з хабарями в цій темі...
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07.06.2023 17:34 Відповісти
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07.06.2023 17:36 Відповісти
Журнал Перець - знаем такого
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07.06.2023 17:47 Відповісти
За таке, треба з цих підерів інвалідами робити.
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07.06.2023 17:37 Відповісти
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07.06.2023 17:38 Відповісти
"жарти-приколи" Найвеличнівшивого та його земафії дуже дорого коштують Українцям
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07.06.2023 17:42 Відповісти
3.14*здіти не мішки таскати ...
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07.06.2023 17:45 Відповісти
Дуже дорого !
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07.06.2023 17:47 Відповісти
Ті, хто зостався - працють за чотирьох... ох...
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07.06.2023 17:52 Відповісти
Ну тогда "аминь"
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07.06.2023 17:59 Відповісти
Та повтікали! https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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07.06.2023 18:27 Відповісти
будьте до нього поблажливими, не бачите, дядько на 9 місяці вагітності, йому ще дитину годувати
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07.06.2023 17:42 Відповісти
Рівнечани, прізвище цього мародера "в студію"!
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07.06.2023 17:47 Відповісти
і що заважає діпутатам і діпутаткам вр прийняти закон про відправку на фронт корупціонерів і хабарників ?
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07.06.2023 18:08 Відповісти
Як ви достали цим "на фронт!"😬
Там треба Воїни, а не оце продажне пузате лайно
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07.06.2023 18:31 Відповісти
і для лайна там робота знайдеться.
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07.06.2023 19:03 Відповісти
ШЕВЧУК Сергій Степанович


Громадянин України, народився 24.11.1965 р., освіта вища, безпартійний, комунальне підприємство "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення" Рівненської обласної ради, головний лікар, місце проживання: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Велика Омеляна
Обраний по територіальному виборчому округу №1 від Політичної партії "Сила і честь"
Член постійної комісії Рівненської обласної ради з економічних питань та комунальної власності
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07.06.2023 19:23 Відповісти
 
 