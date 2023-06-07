Депутат Рівненської облради вимагав $1,2 тис. хабаря за оформлення групи інвалідності, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Депутат Рівненської облради вимагав у громадянки $1,2 тис. хабаря за оформлення групи інвалідності у зв’язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"За даними слідства, затриманий (також є головлікарем КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення") вимагав у громадянки, яка має статус "чорнобильця" та супутні захворювання, гроші за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ пояснили, що ця інвалідність встановлюється на більш тривалий час, дає право на ширший перелік пільг та соціальні виплати у більшому розмірі, ніж при звичайній інвалідності.

Після передачі коштів депутата затримали "на гарячому". Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Розслідування цих фактів розпочали за заявою громадянки, у якої депутат вимагав кошти.

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