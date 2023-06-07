Депутат Рівненської облради вимагав $1,2 тис. хабаря за оформлення групи інвалідності, - НАБУ. ФОТОрепортаж
Депутат Рівненської облради вимагав у громадянки $1,2 тис. хабаря за оформлення групи інвалідності у зв’язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"За даними слідства, затриманий (також є головлікарем КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення") вимагав у громадянки, яка має статус "чорнобильця" та супутні захворювання, гроші за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС", - йдеться в повідомленні.
У НАБУ пояснили, що ця інвалідність встановлюється на більш тривалий час, дає право на ширший перелік пільг та соціальні виплати у більшому розмірі, ніж при звичайній інвалідності.
Після передачі коштів депутата затримали "на гарячому". Вирішується питання про повідомлення про підозру.
Розслідування цих фактів розпочали за заявою громадянки, у якої депутат вимагав кошти.
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Там треба Воїни, а не оце продажне пузате лайно
Громадянин України, народився 24.11.1965 р., освіта вища, безпартійний, комунальне підприємство "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення" Рівненської обласної ради, головний лікар, місце проживання: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Велика Омеляна
Обраний по територіальному виборчому округу №1 від Політичної партії "Сила і честь"
Член постійної комісії Рівненської обласної ради з економічних питань та комунальної власності