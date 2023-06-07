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Наслідки затоплення Херсону та області внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У мережі опублікували супутникові знімки Херсону та області. На них видно затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими загарбниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

"На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 7 червня 2023 року видно наслідки, яке спричинило руйнування Каховської гідроелектростанції для населених пунктів Херсонської області. На фото – підтоплення південної частини Херсону, а також тимчасово окупованих російською армією міст Гола Пристань, Олешки та села Кардашинка", - йдеться в повідомленні.

Наслідки затоплення Херсону та області внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами 01
Наслідки затоплення Херсону та області внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами 02
Наслідки затоплення Херсону та області внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами 03
Наслідки затоплення Херсону та області внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами 04
Наслідки затоплення Херсону та області внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами 05
Наслідки затоплення Херсону та області внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами 06
Наслідки затоплення Херсону та області внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами 07
Наслідки затоплення Херсону та області внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами 08

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. Також підрив може спричинити дисбаланс в енергосистемі України. Поля на півдні України можуть перетворитися на пустелю.

За даними української розвідки, ніхто, крім Росії, не мав технічної можливостіпідірвати ГЕС. Видання NYT опитало експертів і теж дійшло висновку, що станцію підірвали зсередини. В телеграм-каналі 205 мотострілецької бригади РФ, яку підозрюють в підриві дамби, про мінування ГЕС і можливість підриву писали ще в жовтні 2022 року.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

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Автор: 

Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5795)


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уявіть дамбу підірвали вночі коли всі люди спали...
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07.06.2023 22:37 Відповісти
Так касаби у 2022, як і гітлерівці у 1941, також напали на сплячих людей. Один в один почерк у нелюдей.
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10.06.2023 09:01 Відповісти
вибач, але ти совковий дебіл!
це типу якби Кличко з дубінкою стояв коло твоїх дверей і вже замахнувся шоб їх вибити(солі попросити, так? чи сірників?), а ти "внізапна напал" на нього з кулаками. вроді би воно так, "напав", але це було зроблено за хвилину до того якби ти вже був з проламаною безтолковкою.
Почитай, у твого проклятого совка було створено вроді 14 ДЕСАНТНИХ КОРПУСІВ!!! танків було стільки як у всього світу разом! - тобто в полі зібрати всі танки світу і совкові - то совкові би їх порвали! а 5 млн. полонених за 4 місяці - це все лайно можливо картошечку саджало, мирненько? а хто кричав 20 років шо "нам нужен мір, желатєльно вєсь?". Не твій проклятий совок часо???? А хто? Бетмен? А хто напав на несплячих фінів? ти як і будь який раб - радісно верещиш - Фінляндію ми "запна" асвабаждалі, а вот нємци на нас - "вні-запна напалі". прокляті совки, які ж ви тупі. у них мля пів-мільйона десантників, то це - мірна срана жила і сажала зеков, ой, картошечьку. ТЬХУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.06.2023 10:54 Відповісти
може реально хотіли пізніше, але рукожопі, бо ніби й кацапів змило самих.
Сралін коли Дніпрогес підірвав, то совкового в портянках гівна змило щось 20000
ну і як завжди, мирних теж, але Сталіну було важливо налякати німців шоб подумали - ну його нахер воювати з мазохістами.
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12.06.2023 10:57 Відповісти
Росіяни - це стадо круторогих баранів...
обломив роги - стрижи...
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07.06.2023 22:45 Відповісти
Ви дуже толерантні до русні. Це кончені людожери, саркома на тілі Землі
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07.06.2023 23:39 Відповісти
Ридаррасы.
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07.06.2023 22:50 Відповісти
Справжній геноцид.
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07.06.2023 23:09 Відповісти
Відбудовувати Каховську ГЕС не має сенсу
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07.06.2023 23:58 Відповісти
 
 