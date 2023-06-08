УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10317 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 182 1

Доба на Харківщині: обстріли Вовчанська, Стрілечої, удар по Малинівці, на "пелюстці" підірвався чоловік, - ОВА. ФОТО

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, танків та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, автомобіль та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі.

У с. Стрілеча Харківського району ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на 5 поверсі, сталася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Близько 23:00 ворог завдав удару з ЗРК С-300 по с. Малинівка Чугуївського району, пошкоджено цивільне підприємство. На щастя, без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Чугуївський район, є влучання, - Харківська ОВА

Вчора близько 13:45 в полі неподалік села Гаврилівка Чугуївського району на міні "Пелюстка" підірвався 39-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням.

Доба на Харківщині: обстріли Вовчанська, Стрілечої, удар по Малинівці, на пелюстці підірвався чоловік, - ОВА 01
Доба на Харківщині: обстріли Вовчанська, Стрілечої, удар по Малинівці, на пелюстці підірвався чоловік, - ОВА 02
Доба на Харківщині: обстріли Вовчанська, Стрілечої, удар по Малинівці, на пелюстці підірвався чоловік, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28700) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Кількість прольотів була такою, що порахувати неможливо": ЗСУ влаштували окупантам потужну "бавовну" в Токмаку.
показати весь коментар
08.06.2023 09:08 Відповісти
 
 