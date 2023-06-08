Доба на Харківщині: обстріли Вовчанська, Стрілечої, удар по Малинівці, на "пелюстці" підірвався чоловік, - ОВА. ФОТО

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, танків та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, автомобіль та будівлі цивільного підприємства. Сталися пожежі.

У с. Стрілеча Харківського району ворог влучив з танка в багатоквартирний будинок. Знищено квартиру на 5 поверсі, сталася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Близько 23:00 ворог завдав удару з ЗРК С-300 по с. Малинівка Чугуївського району, пошкоджено цивільне підприємство. На щастя, без постраждалих.

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Вчора близько 13:45 в полі неподалік села Гаврилівка Чугуївського району на міні "Пелюстка" підірвався 39-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням.





