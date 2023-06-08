Доба на Донеччині: авіаудар по Нескучному, обстріли Українська, Торецька, Костянтинівки, Лиманської, Часоярської та Курахівської громад, - ОВА . ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері росіяни обстріляли 152-міліметровою артилерією Українськ Селидівської ТГ 3 людини загинули і 5 поранено, серед загиблих - 4-річний хлопчик; серед поранених троє дітей - 4-рирічні хлопчик і дівчинка і 13-річна дівчинка. У місті пошкоджені 14 багатоповерхівок та 2 приватні будинки. Пораненим надається уся необхідна медична допомога.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

На Волноваському напрямку росіяни завдали авіаудару по Нескучному Великоновосілківської ТГ — пошкоджено будинки на 4 вулицях.

На Донецькому напрямку Курахівська ТГ тричі потрапляла під обстріли. Зранку 4 ракети ворог випустив по Авдіївці — поранено 1 людину.

На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Торецьку. У місті пошкоджені 3 будинки, 2 адмінбудівлі та 1 інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській ТГ пошкоджено 3 будинки. Ввечері під вогнем опинилися околиці Костянтинівки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 3 будинки у Званівці, зафіксовано 9 обстрілів Лиманської ТГ.

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