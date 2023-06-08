Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Полковник ДСНС у Запоріжжі продавав пальне, яке виділяла держава для потреб служби. Сума збитків держави становить понад 2,3 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Зазначається, що пальне виділяли для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій. Проте, воно розкрадалось та надалі продавалось або ним заправлялись приватні вантажівки.
"Крім того, заправщиками залучались чинні співробітники ДСНС. Ці "рятувальники" за місцем своєї служби не з’являлися місяцями, хоча й отримували зарплатню. Один з підозрюваних взагалі виконував функції заправника "чорного палива" і постійно знаходився на території домоволодіння полковника.
Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку", - йдеться в повідомленні.
Під час слідчих дій було знайдено талони на пальне, що належать ДСНС, викрадене дизельне пальне, обладнання для його зберігання та продажу. Гроші в різній валюті на суму понад 8 мільйонів в гривневому еквіваленті.
"Полковник володіє преміум-автомобілями та розкішним маєтком на березі Дніпра. Це - далеко не весь перелік виявленого під час проведення обшуків працівниками ДБР у начальника аварійно-рятувального загону Запорізького ДСНС. Крім того, перевіряється інформація щодо протиправного заволодіння земельною ділянкою в центрі Запоріжжя на якій зведено маєток головного фігуранта. За даними слідства, ця земля перебувала у користуванні колишньої метрологічної станції ДСНС та "загадково" перейшла у власність "ділка", - зазначили у Бюро.
Повідомлено про підозру за ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України всім шести фігурантам. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
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Треба було застрелити на місці.
на розмінування, пдара!
це вже зелені свинарчуки чи дати їм ще сто днів, щоб шашликів нажерлися?
для меркантильних бабів з силіконовим тюнінгом, то ваЩе - джек-пот..
Зараз це чмо. І знову ДСНС .
І судячи по новим авто елітного ряду , які я бачу у Харкові , таких під@рів багато.
Поки одні воюють , інший грабують. Ходять по ресторанам , нічним клубам.
І піздять , піздять , піздять.
І не бояться.
Сьогодні бачив на зупинці одного молодого хлопця ,військового , без руки по саме плече. А зараз читаю про цю мразоту , у якого і руки , і ноги , і голова на місці. Що хочу сказати. Не справедливо все це.
Щось потрібно робити. Або саджати років на 15+. Або ампутувати руки , ноги , або голову . Інакше. Інакше толку не буде.
Если ЗСУ будут контролировать заправки, торговлю, девчат, то кто будет воевать. Не приведти Ктулху встраивать армию в структуру снабжения... Ой-й-й, да вот же он - пример контроля на картинках. Кажется я запуталась (хныкает)