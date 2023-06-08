УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10225 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 800 45

Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Полковник ДСНС у Запоріжжі продавав пальне, яке виділяла держава для потреб служби. Сума збитків держави становить понад 2,3 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що пальне виділяли для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій. Проте, воно розкрадалось та надалі продавалось або ним заправлялись приватні вантажівки.

"Крім того, заправщиками залучались чинні співробітники ДСНС. Ці "рятувальники" за місцем своєї служби не з’являлися місяцями, хоча й отримували зарплатню. Один з підозрюваних взагалі виконував функції заправника "чорного палива" і постійно знаходився на території домоволодіння полковника.

Читайте також: Воїна, який продав гуманітарну автівку, щоб придбати для бригади пікап, судять за перевищення військової влади, - адвокатське об’єднання. ФОТО

Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку", - йдеться в повідомленні.

Під час слідчих дій було знайдено талони на пальне, що належать ДСНС, викрадене дизельне пальне, обладнання для його зберігання та продажу. Гроші в різній валюті на суму понад 8 мільйонів в гривневому еквіваленті.

"Полковник володіє преміум-автомобілями та розкішним маєтком на березі Дніпра. Це - далеко не весь перелік виявленого під час проведення обшуків працівниками ДБР у начальника аварійно-рятувального загону Запорізького ДСНС. Крім того, перевіряється інформація щодо протиправного заволодіння земельною ділянкою в центрі Запоріжжя на якій зведено маєток головного фігуранта. За даними слідства, ця земля перебувала у користуванні колишньої метрологічної станції ДСНС та "загадково" перейшла у власність "ділка", - зазначили у Бюро.

Повідомлено про підозру за ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України всім шести фігурантам. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Також читайте: Посадовця одного з військкоматів Київщини підозрюють в організації виїзду ухилянтів за кордон, - ДБР. ФОТОрепортаж

Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 01
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 02
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 03
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 04
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 05
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 06
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 07
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 08
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 09
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 10
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 11
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 12
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 13
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 14
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 15
Полковник ДСНС продавав держпаливо на власній АЗС у Запоріжжі, - ДБР 16

Автор: 

Запоріжжя (2283) ДСНС (5127) ДБР (3509)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Стріляти підарів тре. Бо так і буде далі.
показати весь коментар
08.06.2023 13:11
+16
А скільки таких полковників , генералів по Україні ?
показати весь коментар
08.06.2023 13:14
+13
крадуть всі - від начальника ЖЕка і вище. Двірники нічого вкрасти не можуть бо мітли купують за свої гроші, То так для оцінки стану крадівництва в цій так би мовити державі
показати весь коментар
08.06.2023 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ділитись тре?
показати весь коментар
08.06.2023 13:05 Відповісти
Дійсно. Шо оце все він сам творив? Там куча покриватєлєй, які не хтять світисись. А пАлковнік виявився нєнастаяШШій і незахтів ділитись...
показати весь коментар
08.06.2023 13:26 Відповісти
А шо, так можна?
показати весь коментар
08.06.2023 13:10 Відповісти
ну,млядь,зелений стид !!!!! слів -НЕМА !!!!!!
показати весь коментар
08.06.2023 13:25 Відповісти
До чого тут зелений стид? Він цей дім не за рік побудував. Крав роками.
показати весь коментар
08.06.2023 16:56 Відповісти
ва всьом винават парашенка!!!!! ти це хотів сказати, зелень?
показати весь коментар
08.06.2023 18:38 Відповісти
В моєму пості хоч одне слово про Порошенка є, йолопе?
показати весь коментар
08.06.2023 21:15 Відповісти
Стріляти підарів тре. Бо так і буде далі.
показати весь коментар
08.06.2023 13:11 Відповісти
Стріляти в головне. Потяг 22 на Закарпаття головна ціль
показати весь коментар
08.06.2023 13:46 Відповісти
З таким баблом буде виправданий в суді, отримає виплати за час відсторонення, а з часом ще й на підвищення піде. Не він перший, не він і останній - в Україні чим більше крадеш, тим менше шансів бути притягнутим до відповідальності.
показати весь коментар
08.06.2023 13:13 Відповісти
А знаєш чого? А того шо чим більше крадеш тим більші за ним стоять, а вони як правило, не хочуть "засвітитись". Тому стоїть вАпрос, або суд відпускає пА мінімому, або чел "здає" покровітєлєй. Ну, ґкшо "пасажир" нєпредсказуєм то тоді йому в СІЗО стає дуже зле і його виносять вперед ногами
показати весь коментар
08.06.2023 13:30 Відповісти
"Міжнародна архітектура" винувата.
показати весь коментар
08.06.2023 13:13 Відповісти
ну настоящий пулковник...
показати весь коментар
08.06.2023 13:22 Відповісти
Ростріляти собаку! Під час спроби втечі........
показати весь коментар
08.06.2023 13:14 Відповісти
Ну що ви! То ж сваї люді, зроблять вигляд активної антикорупційної діяльності, одягнуть браслет, а завтра буде в загряниці. Або в ЗСУ запишуть, а там убд і пільги…
показати весь коментар
08.06.2023 14:22 Відповісти
А якщо втікати не захоче
показати весь коментар
08.06.2023 15:29 Відповісти
А скільки таких полковників , генералів по Україні ?
показати весь коментар
08.06.2023 13:14 Відповісти
крадуть всі - від начальника ЖЕка і вище. Двірники нічого вкрасти не можуть бо мітли купують за свої гроші, То так для оцінки стану крадівництва в цій так би мовити державі
показати весь коментар
08.06.2023 13:20 Відповісти
Гнида
показати весь коментар
08.06.2023 13:14 Відповісти
Будь проклят, полковник.
показати весь коментар
08.06.2023 13:14 Відповісти
Жестяк, так це ж неначасі......ппц, за що хлопці воюють!
Треба було застрелити на місці.
показати весь коментар
08.06.2023 13:15 Відповісти
Це перешкоджання підприємницькій діяльності. Впіймали простого, наївного хлопця. Беня та Фірташ привселюдно крадуть - і хоть би що.
показати весь коментар
08.06.2023 13:17 Відповісти
Ну а як інакше ?
показати весь коментар
08.06.2023 13:23 Відповісти
мародер ъбаний
на розмінування, пдара!

це вже зелені свинарчуки чи дати їм ще сто днів, щоб шашликів нажерлися?
показати весь коментар
08.06.2023 13:32 Відповісти
Чому таке робиться та не тільки у Запоріжжі? Де контроль в ЗСУ? Народ одягає, годує, платить гроші, допомагає армії на авто чи безпілотники, а злодії у ЗСУ обкрадають країну. При цьому хватає наглості звертатися до людей за допомогою. Народ копійки збирає, хто скільки може на допомогу фронту.На передовій гинуть вчителі, письменники, спортсмени, лікарі, а ці тварюки в тилу ховаються за жіночі спідниці та ще крадуть. Тьфу!
показати весь коментар
08.06.2023 13:32 Відповісти
пан полковник геній комерції, басейн у пана полковника, там пан полковник плавав, радів своєму талантові і вдачі комерсанта, ще й джура у пана полковника вправний і слухняний... **** ***... идет десятый год войны, сколько еще таких пидаров...
показати весь коментар
08.06.2023 13:35 Відповісти
Пацан йшов до успіху… а ви йому крила підрубали …. Шо ж ви за люди такі безжалісні? Шо тут скажеш - риба гніє з голови. Як що порахувати - у нас в Україні кожен другий при владі розкрадач, корупціонер і просто поц….хто і як цю людину призначав на посаду і ще й полковника давав, ось з цієї посадової особи і потрібно починати велику чістку!!
показати весь коментар
08.06.2023 13:45 Відповісти
жлоб "вміє жити", таких в Україні жлоби-какаразніци поважають, бояться, заздрять і орієнтуються на них, як Иліту..
для меркантильних бабів з силіконовим тюнінгом, то ваЩе - джек-пот..
показати весь коментар
08.06.2023 13:52 Відповісти
******
показати весь коментар
08.06.2023 13:56 Відповісти
Єрмаку та Зєлупі не заніс, тому і потрапив в розробку. Жадібність фрайєра згубила.
показати весь коментар
08.06.2023 14:05 Відповісти
Настаясчий палковник!!
показати весь коментар
08.06.2023 14:15 Відповісти
А шо так пізно всралися? TZinform ще кілька місяців, якщо не півроку, тому писав, що зелена банда розікрала держрезерв палива.
показати весь коментар
08.06.2023 14:15 Відповісти
Тиждень тому прості хлопці , курсанти ДСНС у Харкові підірвались.
Зараз це чмо. І знову ДСНС .
І судячи по новим авто елітного ряду , які я бачу у Харкові , таких під@рів багато.
Поки одні воюють , інший грабують. Ходять по ресторанам , нічним клубам.
І піздять , піздять , піздять.
І не бояться.
Сьогодні бачив на зупинці одного молодого хлопця ,військового , без руки по саме плече. А зараз читаю про цю мразоту , у якого і руки , і ноги , і голова на місці. Що хочу сказати. Не справедливо все це.
Щось потрібно робити. Або саджати років на 15+. Або ампутувати руки , ноги , або голову . Інакше. Інакше толку не буде.
показати весь коментар
08.06.2023 15:05 Відповісти
Знову пiд заставу....перетин кордону...оголошення в розшук...я не помилився?
показати весь коментар
08.06.2023 15:25 Відповісти
От вчора не було взагалі нічого - звичайний співробітник дснс на зарплаті. Кого вони дурити зібрались.
показати весь коментар
08.06.2023 15:44 Відповісти
Ну вот пусть идет и воюет за свои заправки и маетки...
показати весь коментар
08.06.2023 16:01 Відповісти
У нас дуже гуманні закони до корупціонерів, тому подібних полковників всюди хоч греблю гати
показати весь коментар
08.06.2023 16:03 Відповісти
Чи це когось здивувало?
показати весь коментар
08.06.2023 16:16 Відповісти
"Де контроль в ЗСУ?" (С)
Если ЗСУ будут контролировать заправки, торговлю, девчат, то кто будет воевать. Не приведти Ктулху встраивать армию в структуру снабжения... Ой-й-й, да вот же он - пример контроля на картинках. Кажется я запуталась (хныкает)
показати весь коментар
08.06.2023 16:33 Відповісти
Повна конфіскація усього майна. Дом передати біженцям. Бо зараз буде розказувати, що йому все подарувала мама/ бабуся/пробабуся.
показати весь коментар
08.06.2023 16:51 Відповісти
згадалося зеленського "розбійник"
показати весь коментар
08.06.2023 17:31 Відповісти
зелена мерзота,коли ви їх відпустете,тож не буде кому бабло носити,справка-коли люди не почнуть їх вішати разом с сбушніками які таких подонків кришують,толку не буду і хорош морди замальовувати народ повинен знити хероїв в обличча.
показати весь коментар
08.06.2023 17:45 Відповісти
Настоящий полковник.
показати весь коментар
08.06.2023 22:32 Відповісти
зверніть увагу - лише полковник одного з відділів. А тепер уявіть: під аваковим таких підлеглих було тисячі - і днс, і погранці, і міліція. І кожен щось відчисляв. А ви про баригу до сих пір. лох він той петро, а не барига
показати весь коментар
09.06.2023 08:44 Відповісти
 
 