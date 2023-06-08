Росія завдала ракетного удару по Уманщині, вісім людей поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські загарбники завдали ракетного удару по Уманському району Черкаської області, поранені восьмеро людей.
Про це повідомляє Черкаська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що попередньо восьмеро потерпілих, двоє з них - тяжкі.
Служби працюють. З'ясовується всі деталі.
Згодом МВС України додало кілька фото:
Топ коментарі
+11 Evgeny N
показати весь коментар08.06.2023 22:21
+11 Сергей Хитушко #551363
показати весь коментар08.06.2023 22:27
+10 Валентина Саюн #551086
показати весь коментар08.06.2023 22:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для того, щоб прикрити Умань - потрібно зарати ППО з того ж Києва чи Дніпра. А Києв обстрілюють в 100 раз більше, ніж Умань. Коли ці ракети будуть влучати в об'єкти Києва, а не Умані - тобі легше у Німеччині буде?
І ні, я ніколи не голосував ані за Зеленського, ані за СН.
Я голосував за Гриценка, у другому турі - викреслив обох, а на виборах до Ради - за Голос.
Ви, ботяри, вже геть ********* зі своєю політичною боротьбою.
Ракетний удар по греблі Київської ГЕС не спричинить жодної катастрофи - "Укргідроенерго"
https://delo.ua/energetics/raketnii-udar-po-grebli-kiyivskoyi-ges-ne-spricinit-zodnoyi-katastrofi-**************-404263/
Курви! Щоб вам сторицею повернулося все те, що ви робите. А тим, хто підтримує - пережити все це всією своєю сім'єю! Такий собі "скрєпний" "вечір в хату"... В кожну хату московії!
Питання, на жаль, риторичні, але не для діючої влади
От же ж, сволочі...
Хотя танковых боёв в этой войне практически нет, большинство танков отлетает от арты, мин и ПТРК. Так и Леопардов эта судьба не обойдёт.
Вони їх виробляють у промислових кількостях.
«Горит любой танк. Подбивается любой танк. Расслабился - получил», - комментирует опытный украинский танкист. (c)
Хтось може в'... жахнути чимось важким..?
Чим? Там написано - "чимось важким"...
Ви не можете вдарити? То вас я викреслюю зі списку
Як що що - можна й по електропостачанню, сітка там не така розгалужена як в нас.