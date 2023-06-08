Росія завдала ракетного удару по Уманщині, вісім людей поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали ракетного удару по Уманському району Черкаської області, поранені восьмеро людей.

Про це повідомляє Черкаська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що попередньо восьмеро потерпілих, двоє з них - тяжкі.

Служби працюють. З'ясовується всі деталі.

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Згодом МВС України додало кілька фото:





