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Росія завдала ракетного удару по Уманщині, вісім людей поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

уманщина

Російські загарбники завдали ракетного удару по Уманському району Черкаської області, поранені восьмеро людей.

Про це повідомляє Черкаська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що попередньо восьмеро потерпілих, двоє з них - тяжкі.

Служби працюють. З'ясовується всі деталі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії немає ресурсів, щоб повторювати такі масовані масштабні ракетні удари, як узимку, але вистачає ракет бити по сакральних цілях, як-от Київ, - ГУР МО

Росія завдала ракетного удару по Уманщині, вісім людей поранені, - ОВА 01
Росія завдала ракетного удару по Уманщині, вісім людей поранені, - ОВА 02
Росія завдала ракетного удару по Уманщині, вісім людей поранені, - ОВА 03

Згодом МВС України додало кілька фото:

Росія завдала ракетного удару по Уманщині, вісім людей поранені, - ОВА 04
Росія завдала ракетного удару по Уманщині, вісім людей поранені, - ОВА 05
Росія завдала ракетного удару по Уманщині, вісім людей поранені, - ОВА 06

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28700) Умань (242) Чернігівська область (914)


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Топ коментарі
+11
На автомийці "відмивали" західну зброю! Це був стратегічний об'єкт! А ще там "відмивали" стратегічні рішення з підриву аміакопроводу, Каховської ГЕС та наступу ЗСУ! Які плани там ще могли "відмиватися" - поки що не відомо.
Курви! Щоб вам сторицею повернулося все те, що ви робите. А тим, хто підтримує - пережити все це всією своєю сім'єю! Такий собі "скрєпний" "вечір в хату"... В кожну хату московії!
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08.06.2023 22:21
+11
Пропонуєш біля кожної автомийки поставити? Шоб по київській ГЕС прилетіло?
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08.06.2023 22:27
+10
А якщо змиє пів іншої області, то таке. Ви людей не діліть на сорти,уже зеболото поділили. Україна одна і люди мають цінність всюди, а не тільки бункер. До речі, 3 загиблих в Києві, а винні замовили премії. Про яку демобілізацію можна говорити.
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08.06.2023 22:44
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І де ППО ?
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08.06.2023 22:16 Відповісти
Біля Конче-Заспа
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08.06.2023 22:21 Відповісти
От мені цікаво тепер - ти балабол чи злочинець, який здає позиції ППО?
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08.06.2023 23:25 Відповісти
Пропонуєш біля кожної автомийки поставити? Шоб по київській ГЕС прилетіло?
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08.06.2023 22:27 Відповісти
А що гес тільки київська є? Ви не перебільшуйте роль Києва. Умань має уже трагедію і побільше чим столиця.
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08.06.2023 22:34 Відповісти
А в нас багато комплексів ПРО? Два? Три? Мені в Харкові теж потрібен, чого Умань? Так??? Але якщо змиє (не дай бог) пів Києва, буде не тільки масова трагедія, але й тотальна деморалізація усієї країни.
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08.06.2023 22:40 Відповісти
А якщо змиє пів іншої області, то таке. Ви людей не діліть на сорти,уже зеболото поділили. Україна одна і люди мають цінність всюди, а не тільки бункер. До речі, 3 загиблих в Києві, а винні замовили премії. Про яку демобілізацію можна говорити.
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08.06.2023 22:44 Відповісти
так а яка в Умані ГЕС?
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08.06.2023 22:47 Відповісти
Ви тут аби потриндіти?? Чи у вас є реальні пропозициї? Одне бла-бла. Зе-бзе, бункер-шмункер.
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08.06.2023 22:49 Відповісти
Запам'ятай подоляка бот. Умань не автомойка, а Київ не уся Україна. Досить і так від вас гірко і смерть.
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08.06.2023 22:58 Відповісти
І ти ботяра запам"ятай шо триндіти - не мішки ворочати. Чи з під німецького прапорця та ще й з м"якого дивану воно видніше? Давай, своїми грудьми прикрий усю Україну раз стільки розуму!
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08.06.2023 23:07 Відповісти
Ви без німців відкрили усі кордони ворогу під егідою офісу президента. Ваш розвідник сьогодні не злазить з сторінок смі, це німецькі Леопарди відстоюють Запоріжжя, а Іриси закривають небо України. Розуму у вас хватило тільки на асфальт. Дякуйте ЗСУ і світу, що маєте інтернет і гадите як умієте
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08.06.2023 23:21 Відповісти
Відстоюють Запоріжжя не німецькі Леопарди, а українські танкісти, небо закривають українські ППОшники. Ти трохи не в темі, хто тут у нас і що відстоює і закриває.
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08.06.2023 23:24 Відповісти
Я так понимаю, шо это ты отправила нам свои немецкие Леопарды?
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09.06.2023 00:09 Відповісти
71% німців підтримують Україну і постачання зброї Україні. Як думаєте, ці проценти кацапи дали чи таки такі як я, моя сусідка, мій син....Ваш цинізм в темі життя людей завеликий.
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09.06.2023 00:24 Відповісти
а ваш цинізм,нешановна фрау,взагалі безмежний! сидіти у себе у Фатерлянді,на всьому готову,жерти,гуляти,в безпеці солодко хропіти....і вистачає нахабства учити українців в Україні уму-розуму! ладно,не буду тобі фрау нічого бажати,а то знов забанять....спочивай з миром!
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09.06.2023 17:19 Відповісти
По Києву рашисти кидають ракет в 100 раз більше, ніж по Умані - уяви, якби вони влучали...
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08.06.2023 23:52 Відповісти
Тим паче Умань постійна ціль для орків. Не можна тільки бункер оп захищати. Люди кругом
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08.06.2023 22:33 Відповісти
ти знов тут? давай персонально вирішай проьблеми - то ти за німців - то за євреїв ала се дистанціонно - зустрінем, супроводим дамо персен.... якщо ні - не кизди та зникни.
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08.06.2023 22:38 Відповісти
Фантомас , не грубіянь жінці .
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08.06.2023 22:49 Відповісти
У Києві окрім бункера для влади мешкає ще 3 000 000 людей, а зверху київське водосховище. розумієш, що буде якщо греблю гес підірвуть?
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08.06.2023 22:49 Відповісти
Ви карту України подивіться і побачите, які ще більші ГЕС є київської. Відносно людей міста. Вони одинакові,що на сході,що на півдні,що в центрі. Досить агітації за головні і такі собі міста. Я наразі не хочу акцентувати увагу на інших станціях, бо війна. Лишня інформація не потрібна.
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08.06.2023 22:56 Відповісти
так а чого ви думаєте, що інші ГЕС не прикриті? але в Умані немає ніякої ГЕС
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08.06.2023 23:03 Відповісти
Запитайте тих хто за це відповідає. Я не писала за ГЕС в Умані. Я писала,що люди по усій Україні одинакові. І усіх потрібно захищати. Будь це Київ чи Тернопіль, який має проблему неба, чи Умань.
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08.06.2023 23:07 Відповісти
Приїдь і захисти.
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08.06.2023 23:10 Відповісти
ну як же не писали. от ви написали "А що гес тільки київська є? Ви не перебільшуйте роль Києва. Умань має уже трагедію і побільше чим столиця." Тобто, по вашому, в Києві ГЕС, яка накриває 3 млн людей Києва - це не треба перебільшувати, а краще Уманські автомийки прикрити? а чому не Бердичівські пивоварні? Ясно, що все треба прикривати, але де така кількість ППО? а тим, що є на сьогодні - треба прикривати найстратегічніше, і це точно не Умань. Дивно, що це треба комусь пояснювати (насправді не дивно після 2019 року)
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08.06.2023 23:12 Відповісти
В Умані Цадік Нахман лежить. Якщо б Ізраїль прикрив "залізним куполом" хоча б свою святиню але ж бояться "ескалації".
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08.06.2023 23:49 Відповісти
У нас НЕМАЄ ППО, щоб прикрити ВСІ міста - НЕ МАЄ.
Для того, щоб прикрити Умань - потрібно зарати ППО з того ж Києва чи Дніпра. А Києв обстрілюють в 100 раз більше, ніж Умань. Коли ці ракети будуть влучати в об'єкти Києва, а не Умані - тобі легше у Німеччині буде?
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08.06.2023 23:55 Відповісти
Це претензії до Зеленського за якого ви особисто голосували. Мені буде легше, коли українці не будуть гинуть, від слова зовсім.
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09.06.2023 00:16 Відповісти
До Зеленського? То це Зеленський обстрілює Україну? Чи може це Зеленский почав війну?
І ні, я ніколи не голосував ані за Зеленського, ані за СН.
Я голосував за Гриценка, у другому турі - викреслив обох, а на виборах до Ради - за Голос.
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09.06.2023 01:03 Відповісти
діагноз((((
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09.06.2023 03:16 Відповісти
дивно,що ще є люди,які за 4 роки так нічого й "не вкурили" про Зельця....Він же горемично-картавий фактично і призвів до війни!
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09.06.2023 17:21 Відповісти
Війна почалась у 2014му році і призвів до неї лише путін, а не Турчинов, Зеленський, чи Порошенко.
Ви, ботяри, вже геть ********* зі своєю політичною боротьбою.
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09.06.2023 22:44 Відповісти
до війни призвела слабкість України як держави і як нації,і в 14 і в 22 роках. Всі 3 названі тобою персонажі не зміцнили державу а ще більше її ослабили. Рашка напала тому що була впевнена в легкій перемозі.Якби ти був трохи розумніший і грамотніший,ти б знав,що за всю свою історію Рашка завжди нападала тільки на значно слабших за себе,ще й у спину любила їх бити.
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10.06.2023 00:56 Відповісти
Не @изди подоляцьке стерво!
Ракетний удар по греблі Київської ГЕС не спричинить жодної катастрофи - "Укргідроенерго"
https://delo.ua/energetics/raketnii-udar-po-grebli-kiyivskoyi-ges-ne-spricinit-zodnoyi-katastrofi-**************-404263/
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08.06.2023 23:28 Відповісти
Предлагаешь еще и на Умань поставить Петриот, защитить хасидов? НЕТ уж, пусть на этих еврейских нероб еврейское кубло выделяет деньги на ППОж.
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09.06.2023 00:15 Відповісти
а от якраз для захисту лапсердачників круте ППО на Умань і виділять!
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10.06.2023 00:57 Відповісти
Іриску вчора орки розфігачили(
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08.06.2023 22:53 Відповісти
Чи не розфігачили..))
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08.06.2023 23:08 Відповісти
А шо тебе так в радость? Не радуйся,вата, это фейк, никто Ирис не подтащитк линии фронта.
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09.06.2023 00:17 Відповісти
А что подтащит? Как будто у нас широкий выбор ПВО и ресурс С-300 бесконечный.
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09.06.2023 00:50 Відповісти
Де ти побачив що мені в радість, чи тобі повилазило в Італії? А вата в нас вся здебільшого на козлячій розмовля
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09.06.2023 08:27 Відповісти
где гневный наш друг еврей - правда он эмигрировал из паРаши в святую землю...\земля бы им бетонном...\
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08.06.2023 22:18 Відповісти
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_abroad-ukr/full/0806-akula-zila-rosiyanina-bilya-beregiv-xurgadi-v-yegipti Акула з'їла росіянина біля берегів Хургади в Єгипті



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08.06.2023 22:19 Відповісти
На автомийці "відмивали" західну зброю! Це був стратегічний об'єкт! А ще там "відмивали" стратегічні рішення з підриву аміакопроводу, Каховської ГЕС та наступу ЗСУ! Які плани там ще могли "відмиватися" - поки що не відомо.
Курви! Щоб вам сторицею повернулося все те, що ви робите. А тим, хто підтримує - пережити все це всією своєю сім'єю! Такий собі "скрєпний" "вечір в хату"... В кожну хату московії!
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08.06.2023 22:21 Відповісти
Тут ще одне питання спливає: а чому це сталося? Як так сталося, що цей об'єкт (як і ЗАЕС) були захоплені? Як захисники Маріуполя опинилися в оточенні? Чому це сталося? Хто винний?
Питання, на жаль, риторичні, але не для діючої влади
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08.06.2023 22:46 Відповісти
Ну цілили точно не в мийку... Як бачимо, ці Калібри часто мають таки солідне відхилення від цілі...
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08.06.2023 22:53 Відповісти
Можливо, калібр було збито.
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08.06.2023 23:56 Відповісти
Від уламку не може бути таких руйнувань
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09.06.2023 01:06 Відповісти
Залежить від того, як збили.
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09.06.2023 01:11 Відповісти
цадіка похерелі обрезаниї?де ППО купол?
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08.06.2023 22:30 Відповісти
а на этом они заработают...?\ну на куполе...?\
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08.06.2023 22:32 Відповісти
смотри - "друг" из изроэля здесь не возмущается...\что и ожидаемо...\
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08.06.2023 22:34 Відповісти
Цадік то таке, а от гешефт то святе.
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08.06.2023 22:50 Відповісти
ща обрєзані розізляться чи проковтнуть?
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08.06.2023 22:31 Відповісти
заглотнуть з єкстазом
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08.06.2023 22:33 Відповісти
То це "обрізані" напали на Україну?
От же ж, сволочі...
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08.06.2023 22:57 Відповісти
Святиня тим їх... Чого пхаються, якщо їм пофігу
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08.06.2023 23:13 Відповісти
Вони прекрасно інформовані що "могила цадіка" фейкова, але гроші приносить реальні.
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09.06.2023 01:29 Відповісти
ЗСУ ймовірно втратили один Leopard на Запорізькому фронті, - DeepState
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08.06.2023 22:32 Відповісти
А хто казав, що вони безсмертні
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08.06.2023 22:34 Відповісти
А хто а хто... А почитайте темы на цензоре, когда Леопарды и Бредли только давали. И как там смеялись, что это будет противостояние против жалких т-62 и т-55, ведь остальное кацапам повыбивали. И западная техника будет их пачками выносить.
Хотя танковых боёв в этой войне практически нет, большинство танков отлетает от арты, мин и ПТРК. Так и Леопардов эта судьба не обойдёт.
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08.06.2023 23:00 Відповісти
Точно. Наче у кацапів фаготів і корсарів немає... :-/

Вони їх виробляють у промислових кількостях.
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08.06.2023 23:08 Відповісти
Зранку вони написали про 17, а тепер 20 одиниць техніки,які вели колоною і Орлан передав дані. Ця інформація базується на російських даних а іменно там є успіхи ЗСУ. Карта спочатку з Бутусовим тягнулася,наразі зі Штабом. Хлопці загралися, бо не розуміють,що війна і втрати мають обидві сторони
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08.06.2023 22:40 Відповісти
"Орлан передав дані" і "втратили", це зовсім різні речі. Нащо ліпиш одне до одного тут?
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08.06.2023 23:20 Відповісти
Орлан передав дані і колону накрили. Що не зрозуміло. Так карта написала. До неї претензії
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08.06.2023 23:25 Відповісти
Леопард! А люди? Багато людей(
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08.06.2023 22:43 Відповісти
Также подтверждается, что подбиты и подорвались на минах от 2 до 4 танков «Леопард». Мы советовали бы не придавать этому большого значения, потому что неуязвимых танков нет и сама по себе потеря техники в наступательной операции не говорит ничего ни о технике, ни о ходе операции. Западным танкам придавали слишком большое значение что журналисты, что обыватели. Это привело к тому, что в их «суперспособности» поверили и экипажи. Отчасти эта вера и привела к потере машин, как говорит источник в одной из украинских механизированных бригад.

«Горит любой танк. Подбивается любой танк. Расслабился - получил», - комментирует опытный украинский танкист. (c)
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08.06.2023 22:49 Відповісти
Я проста стара жінка прочитала які Леопарди відповідають яким танкам московії. На навчаннях танкісти бачили і вивчили усі характеристики. Не думаю, що ви маєте рацію. Техніка знищується з обох сторін. ЗСУ воює і іде вперед.
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08.06.2023 23:12 Відповісти
Ну почему же. Это действительно так, многие "эксперты" месяцами рассказывал что западные танки чуть ли неуязвимые, россияне будут от одного их вида бежать (это сарказм). И многие простые люди действительно в это верят. А потом приходит горькое разочарование... На счет военных, это да, может быть преувеличением.
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08.06.2023 23:18 Відповісти
Росіяни використали https://socportal.info/admin/news/edit/(https:/www.facebook.com/watch/?v=458415762815374 відео 93-ї ОМБр, на якому українські воїни підбивають їхній Т-72. Вони зафотошопили танк, щоб видати власну підбиту техніку за техніку ЗСУ.
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08.06.2023 22:51 Відповісти
Так, ще позавчора було застереження Штабу про фейкові відео знищення зброї ЗСУ. Також Бутусов в його ефірі говорив про це.
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08.06.2023 23:35 Відповісти
Smotria ecio kakoj leopard?jesli leopard 2 a4 nicego osobenogo u nego bronia slabaja.Vot leopard 2 a6 etot luci tank v mire,etix bylo bi zalko.
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08.06.2023 23:17 Відповісти
Po mojemu tam 2a4 podbyli tank,takix mnogo podbyvali kurdi s Siriji tureckix leopard2a4..2 a4 eto staryje tanki
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08.06.2023 23:29 Відповісти
55.827827360077286, 37.5101949008482, підприємство "Алмаз-Антея"

Хтось може в'... жахнути чимось важким..?
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08.06.2023 22:34 Відповісти
"Алмаз-Антей" - это большой концерн, куда входят десятки предприятий.
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08.06.2023 22:45 Відповісти
Дякую за інформацію, я дав координати цеху де збирають ракети...
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08.06.2023 22:55 Відповісти
Я думаю, что координаты всех предприятий известны. Они же не мобильные. Проблема в другом, и Вы же понимаете, надеюсь. Если начнётся война с НАТО (многие россияне уже "воюют" с ними), то все предприятия ВПК будут поражены если не в первую очередь, то во вторую...
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08.06.2023 23:08 Відповісти
Немає ніякої проблеми у тому що я запропонував вдарити по цеху де збирають ракети і надав координати.
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08.06.2023 23:16 Відповісти
Вопрос - чем?
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08.06.2023 23:21 Відповісти
И повторюсь - координаты известны всем.
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08.06.2023 23:22 Відповісти
Дякую КЕП Очевидність, я то думав що тільки я це знаю.
Чим? Там написано - "чимось важким"...
Ви не можете вдарити? То вас я викреслюю зі списку
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08.06.2023 23:44 Відповісти
Асфальтоукладчиком
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08.06.2023 23:44 Відповісти
Він скоріш за все підземний, як і мотор-січ з южмашем
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08.06.2023 23:21 Відповісти
Я ж попросив - важким
Як що що - можна й по електропостачанню, сітка там не така розгалужена як в нас.
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08.06.2023 23:39 Відповісти
у гур мо напевно є координати будинків путіна, лаврова, шойгу, гєрасімова, та іншої кремлівської пздоти-чому б туди не відправити дрони камікадзе?
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08.06.2023 22:42 Відповісти
Вы думаете, они там живут?
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08.06.2023 22:46 Відповісти
Вони вже взагалі не повинні жити.
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08.06.2023 22:50 Відповісти
байдуже хто там живе, треба показати що вони мічені і нікуди не дінуться.
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08.06.2023 22:52 Відповісти
Гм....В Умані десятиліттями дуже ******* тусуватися бородато-пейсаті чуваки в лапсердаках,з Ізраїлю. Але Ізраїль мовчить,пацани в лапсердаках як маци в рот набрали,а їм хіба не відомо,що одним з розпалювачів цієї війни є їх пацан з Ізраїля,Яков Кедмі?
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09.06.2023 17:24 Відповісти
 
 