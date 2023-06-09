З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2374 людей. ФОТОрепортаж

Всього підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини.

Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі евакуйовано 2374 осіб, з яких 1765 – з мікрорайону "Корабел" у Херсоні. Всього підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

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