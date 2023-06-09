З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2374 людей. ФОТОрепортаж
Всього підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини.
Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі евакуйовано 2374 осіб, з яких 1765 – з мікрорайону "Корабел" у Херсоні. Всього підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини", - йдеться в повідомленні.
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в недавнем интервью он заявил что правительство было готово к тому , что кацапы взорвут каховскую дамбу , ага , как были готовы сдать пол страны , все все знали , но ни один зеленый *** не пошевелил и пальцем , у руля государства реальные дегенераты , проходимцы и временщеки , без четкого плана управления , без стратегии , без малейших основ управленчества , страна с 2019 года живет от утра до вечера , а что будет на следующее утро ни кто из них не знает , ............тупое сборище клоунов из шапито имени 95 квартала .
https://www.youtube.com/watch?v=Qc34bOoAvLE