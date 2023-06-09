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З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2374 людей. ФОТОрепортаж

Всього підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини.

Про це повідомили у Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі евакуйовано 2374 осіб, з яких 1765 – з мікрорайону "Корабел" у Херсоні. Всього підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

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З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2374 людей 01
З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2374 людей 02
З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2374 людей 03
З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2374 людей 04
З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2374 людей 05
З населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2374 людей 06

Автор: 

Нацполіція (15207) евакуація (2322) Херсонська область (5795)


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в недавнем интервью он заявил что правительство было готово к тому , что кацапы взорвут каховскую дамбу , ага , как были готовы сдать пол страны , все все знали , но ни один зеленый *** не пошевелил и пальцем , у руля государства реальные дегенераты , проходимцы и временщеки , без четкого плана управления , без стратегии , без малейших основ управленчества , страна с 2019 года живет от утра до вечера , а что будет на следующее утро ни кто из них не знает , ............тупое сборище клоунов из шапито имени 95 квартала .
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09.06.2023 11:04 Відповісти
"Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная".© А.Толстой
https://www.youtube.com/watch?v=Qc34bOoAvLE
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09.06.2023 11:13 Відповісти
 
 