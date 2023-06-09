Священника УПЦ МП затримали на Київщині: У телефоні - російські номери та подяка від митрополії РФ. ФОТОрепортаж

Прикордонники на Київщині зупинили священника УПЦ МП, в телефоні у нього знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови Тверської митрополії РФ.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"На Київщині зупинили священника колишньої упц мп. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року.

Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ!" - зазначили прикордонники.

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