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Священника УПЦ МП затримали на Київщині: У телефоні - російські номери та подяка від митрополії РФ. ФОТОрепортаж

Прикордонники на Київщині зупинили священника УПЦ МП, в телефоні у нього знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови Тверської митрополії РФ.

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"На Київщині зупинили священника колишньої упц мп. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року.

Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ!" - зазначили прикордонники.

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Священника УПЦ МП затримали на Київщині: У телефоні - російські номери та подяка від митрополії РФ 01
Священника УПЦ МП затримали на Київщині: У телефоні - російські номери та подяка від митрополії РФ 02
Священника УПЦ МП затримали на Київщині: У телефоні - російські номери та подяка від митрополії РФ 03
Священника УПЦ МП затримали на Київщині: У телефоні - російські номери та подяка від митрополії РФ 04

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) Київська область (4047) УПЦ МП (1209)


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Топ коментарі
+5
З Лаври ще не вигнали, МАф біля історичного музею не знесли. Загравання влади продовжується...
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09.06.2023 12:36
+4
"На Київщині зупинили священника колишньої упц мп''. А чого ''колишньої', її що заборонили, чи розігнали?
Там всі попи законспіровані агенти ФСБ!
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09.06.2023 11:56
+4
Типовий, залегендований агент ФСБ під прикриттям!! Таких «Богобоязних» інформаторів з московії та їх послушників - віком від 25-35років у маршових колонах із хоругвами, завели ще до 2014 року!
Дуже чітко прослідкувати відповідний контингент «вєрующіх» з областей та органів влади, які надають агентам ФСБ «усіляку релігійну підтримку»…
Звертає на себе увагу і тихе саботування на місцях, в деяких територіальних громадах, представників влади щодо припинення діяльності цих осередків інформаторів та агентів фсб у рясах
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09.06.2023 12:16
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А де саме на Київщині?
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09.06.2023 11:33 Відповісти
Попадос...
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09.06.2023 11:36 Відповісти
Йо....на божа корівка
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09.06.2023 11:37 Відповісти
eti mrazi nichovo nebojatsa - treba otstrelivati....jaksho po drugomu nerozumijut🤬
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09.06.2023 11:42 Відповісти
"На Київщині зупинили священника колишньої упц мп''. А чого ''колишньої', її що заборонили, чи розігнали?
Там всі попи законспіровані агенти ФСБ!
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09.06.2023 11:56 Відповісти
"Во врємя прахаждения в твєрской єпархии"... Читай курси ФСБ
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09.06.2023 12:00 Відповісти
Типовий, залегендований агент ФСБ під прикриттям!! Таких «Богобоязних» інформаторів з московії та їх послушників - віком від 25-35років у маршових колонах із хоругвами, завели ще до 2014 року!
Дуже чітко прослідкувати відповідний контингент «вєрующіх» з областей та органів влади, які надають агентам ФСБ «усіляку релігійну підтримку»…
Звертає на себе увагу і тихе саботування на місцях, в деяких територіальних громадах, представників влади щодо припинення діяльності цих осередків інформаторів та агентів фсб у рясах
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09.06.2023 12:16 Відповісти
А як та собака сатанинська попала до Московії? Як він кордон перейшов у лютому 23р?
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09.06.2023 12:19 Відповісти
А от Єрмак вустами Стефанчука стверджує що заборона ворожої агентурної секти УПЦМП "НЕ НА ЧАСІ"
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09.06.2023 12:22 Відповісти
чергова ****
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09.06.2023 12:34 Відповісти
З Лаври ще не вигнали, МАф біля історичного музею не знесли. Загравання влади продовжується...
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09.06.2023 12:36 Відповісти
Що, знову дали підозру та відпустили?
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09.06.2023 12:45 Відповісти
І при всьому цьому це не є складом злочину, ніякого. Його звісно можно і треба взяти на контроль, але абсолютно незрозуміло, чому його затримували прикордонники? В київський області. У нас що, кордон с московією там проходить? Вони взагалі мають право будь-кого затримувати за межами місця несення служби? Я просто до чого, або там написана повна дурня і інформація про інцидент шматками. Або у нас вже повний бєзпрєдел і будь-хто може затримувати будь-кого і будь-де, просто з метою збити бабки чи щось віджати. Ні ну просто ідеш собі такий в Епіцентр, а тобі по дорозі кєнти - єй алльо, цигарки є, ти на мене якось проросійські подивився, з тебе сотня баксів. Коротше кажучи цей випадок треба більш уважно роздивитись.
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09.06.2023 13:09 Відповісти
як я розумію: він повертався з Тверської єпархії після творення там якоїсь педагогічної місії. Правильно затримали - їздиш на рашу, мусиш бути під підозрою.
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09.06.2023 14:08 Відповісти
Единственный КПП, через который он мог вернуться - Мокраны в Беларуси, это Волнская область в Украине. В Киевской обл. границу пересечь нельзя
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11.06.2023 08:19 Відповісти
попа-ворога й окупанта в придачу до висунотої статті відполірувати носками й підборами... і в камеру передаста.
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09.06.2023 13:58 Відповісти
 
 