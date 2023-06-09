Священника УПЦ МП затримали на Київщині: У телефоні - російські номери та подяка від митрополії РФ. ФОТОрепортаж
Прикордонники на Київщині зупинили священника УПЦ МП, в телефоні у нього знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови Тверської митрополії РФ.
Про це повідомила Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"На Київщині зупинили священника колишньої упц мп. У його телефоні знайшли російські номери, літературу російського походження та подяку від голови тверської митрополії рф від 2023 року.
Подяка вже є, а духовне зцілення настоятель отримає в СБУ!" - зазначили прикордонники.
Топ коментарі
+5 Виктор Ле #550890
показати весь коментар09.06.2023 12:36
+4 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар09.06.2023 11:56
+4 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар09.06.2023 12:16
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Там всі попи законспіровані агенти ФСБ!
Дуже чітко прослідкувати відповідний контингент «вєрующіх» з областей та органів влади, які надають агентам ФСБ «усіляку релігійну підтримку»…
Звертає на себе увагу і тихе саботування на місцях, в деяких територіальних громадах, представників влади щодо припинення діяльності цих осередків інформаторів та агентів фсб у рясах