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Новини Фото Агресія Росії проти України
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В Одесі судитимуть учасника "ДНР", який у складі батальйону "Спарта" брав участь у боях за Донецький аеропорт. ФОТО

У 2014 році мешканець Одещини виїхав у Донецьк та вступив до збройного підрозділу "ДНР" - так званого батальйону "Спарта" під позивним Хантер.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

Під командуванням "Мотороли" чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції. Брав участь у збройному протистоянні в Донецькому аеропорту.

Отримавши поранення, він залишив місце несення служби та втік до Одеси, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя.

Наразі за клопотанням прокурора обвинувачений перебуває під вартою.

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В Одесі судитимуть учасника ДНР, який у складі батальйону Спарта брав участь у боях за Донецький аеропорт 01
В Одесі судитимуть учасника ДНР, який у складі батальйону Спарта брав участь у боях за Донецький аеропорт 02
В Одесі судитимуть учасника ДНР, який у складі батальйону Спарта брав участь у боях за Донецький аеропорт 03

Автор: 

бойовик (3414) Одеса (5476) Офіс Генпрокурора (3261)


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Топ коментарі
+13
Це ж не Сергій Стерненко - відпустять!
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09.06.2023 11:58
+4
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09.06.2023 12:09
+2
ФОТО гондураSа - в студію
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09.06.2023 12:31
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Це ж не Сергій Стерненко - відпустять!
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09.06.2023 11:58 Відповісти
А что наши АТОшники в камерах делают?
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09.06.2023 12:10 Відповісти
А что наши АТОшники в камерах делают? Вася, не тупи, а ответь на вопрос!
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09.06.2023 12:49 Відповісти
Как в фильме спарта - Леонид ногой выкинул в яму
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09.06.2023 12:07 Відповісти
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09.06.2023 12:09 Відповісти
А чого ж на рассєю не побіг *****?!
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09.06.2023 12:21 Відповісти
ФОТО гондураSа - в студію
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09.06.2023 12:31 Відповісти
Ця мразь вбивала українців. Шкода, що нема смертної кари
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09.06.2023 12:51 Відповісти
__в каzzапии за терроризм больше 25 лет. можливо "дуже схоче"поїхати на обмїн в Йе бэня.
Вивчати їсторїю___
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09.06.2023 12:51 Відповісти
Я бы его убил в зоне.Потихому.
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09.06.2023 17:02 Відповісти
Та українськи суди над поплічниками рф то таке - судді ще чекають на танки ***** - на миколаєвщіні їх просто відпускають - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/291963 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/291963

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10.06.2023 20:40 Відповісти
 
 