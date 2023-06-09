В Одесі судитимуть учасника "ДНР", який у складі батальйону "Спарта" брав участь у боях за Донецький аеропорт. ФОТО
У 2014 році мешканець Одещини виїхав у Донецьк та вступив до збройного підрозділу "ДНР" - так званого батальйону "Спарта" під позивним Хантер.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.
Під командуванням "Мотороли" чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції. Брав участь у збройному протистоянні в Донецькому аеропорту.
Отримавши поранення, він залишив місце несення служби та втік до Одеси, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя.
Наразі за клопотанням прокурора обвинувачений перебуває під вартою.
Топ коментарі
+13 Ihor Opatsa
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+4 Сергей Гусаченко #510886
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+2 Golden Mask
показати весь коментар09.06.2023 12:31
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