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Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Скоро

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акула з’їла росіянина в єгипетській Хургаді. ВIДЕО

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Припиніть!

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Робота така...

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Спецзавдання

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Скоро буде паводок у кремлі

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Ось у чому різниця

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пес дочекався порятунку у затопленому окупантами селі на Херсонщині. ВIДЕО

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Захистимо планету!

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Звичайний день

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН після підриву Каховської ГЕС опублікувала пост про "День російської мови": Про катастрофу не згадали

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Реально

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Війна технологій

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знищили з ударного вертольота комбайн, а міноборони РФ назвало це "знищенням Леопарда". ВIДЕО

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Стратегія та реальність

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

...и не было

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Простошмякино

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

А что случилось?

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

"Глубинный народ..."

Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 16

У пеклі

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Автор: 

політика (4442) путін володимир (23881) росія (65394) фотожаба (13901) Шойгу Сергій (628)


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Топ коментарі
+10
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09.06.2023 13:40
+10
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09.06.2023 13:42
+7
"Нас ніґдє нє любят!"©
Не погоджуся; і акули вас *******, і кенгуру.
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09.06.2023 14:03
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по рубльовкі пора вйбати.
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09.06.2023 13:33 Відповісти
Підрив Каховської ГЕС є черговим воєнним злочином російських терористів.
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09.06.2023 13:37 Відповісти
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09.06.2023 13:40 Відповісти
"Нас ніґдє нє любят!"©
Не погоджуся; і акули вас *******, і кенгуру.
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09.06.2023 14:03 Відповісти
У херсонского енота обширные связи!
Он еще и попугаю сообщил - тот русиштурито(альпинисто?) глаз вынул.
Какой и как не уточнили,но точно здох(не попугай!)!
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09.06.2023 15:34 Відповісти
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09.06.2023 13:42 Відповісти
отличные жабы, молодцы
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09.06.2023 14:47 Відповісти
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09.06.2023 15:00 Відповісти
Енот уже и Южной Америке сигнализировал!
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09.06.2023 15:36 Відповісти
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09.06.2023 15:04 Відповісти
 
 