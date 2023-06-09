Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Скоро
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Припиніть!
Робота така...
Спецзавдання
Скоро буде паводок у кремлі
Ось у чому різниця
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Захистимо планету!
Звичайний день
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Реально
Війна технологій
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Стратегія та реальність
...и не было
Простошмякино
А что случилось?
"Глубинный народ..."
У пеклі
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Не погоджуся; і акули вас *******, і кенгуру.
Он еще и попугаю сообщил - тот русиштурито(альпинисто?) глаз вынул.
Какой и как не уточнили,но точно здох(не попугай!)!