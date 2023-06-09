Помста за Каховське водосховище, паводок у кремлі, Простошмякино. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Скоро

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акула з’їла росіянина в єгипетській Хургаді. ВIДЕО

Припиніть!

Робота така...

Спецзавдання

Скоро буде паводок у кремлі

Ось у чому різниця

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пес дочекався порятунку у затопленому окупантами селі на Херсонщині. ВIДЕО

Захистимо планету!

Звичайний день

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН після підриву Каховської ГЕС опублікувала пост про "День російської мови": Про катастрофу не згадали

Реально

Війна технологій

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знищили з ударного вертольота комбайн, а міноборони РФ назвало це "знищенням Леопарда". ВIДЕО

Стратегія та реальність

...и не было

Простошмякино

А что случилось?

"Глубинный народ..."

У пеклі

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