Рашисти обстріляли лікарню в Гуляйполі: Загинули 2 особи. ФОТО

Росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі на Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу загинули молодша медична сестра та сантехнік. Також відомо про двох поранених.

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