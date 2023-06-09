Рашисти обстріляли лікарню в Гуляйполі: Загинули 2 особи. ФОТО

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Мої співчуття всім родинам українців, які загинули від звірств орків..
загинуло дві особи...
не двоє людей
не двоє українців
не по статі та віку а особи
добре що не дві фізичні особи.......
а чому не пишуть, фізична особа збирає рнбо???
чи особа закрила сесію???