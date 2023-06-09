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Новини Фото Війна
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Рашисти обстріляли лікарню в Гуляйполі: Загинули 2 особи. ФОТО

Росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі на Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу загинули молодша медична сестра та сантехнік. Також відомо про двох поранених.

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Рашисти обстріляли лікарню в Гуляйполі: Загинули 2 особи 01

Автор: 

Гуляйполе (98) обстріл (28700) Єрмак Андрій (1377)


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Розказуе Дермак який і привів цю війну в Україну і разом з зеленським привів цих тварей під Гуляйполе а зараз воно розказуе і для чого це ? тиж ***** з Коломойским владу захопив їдь в Гуляйпілля та захищай
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09.06.2023 14:40 Відповісти
Кацапи та колаборанит, то не люди.
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09.06.2023 14:43 Відповісти
Будь ти проклята варварська нациська росія.
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09.06.2023 15:12 Відповісти
підари "героїчно" перемогли пацієнтів лікарні.. (( Горіть у пеклі, свинособаки кацапські !!
Мої співчуття всім родинам українців, які загинули від звірств орків..
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09.06.2023 15:16 Відповісти
як цинічно звучить...
загинуло дві особи...
не двоє людей
не двоє українців
не по статі та віку а особи
добре що не дві фізичні особи.......
а чому не пишуть, фізична особа збирає рнбо???
чи особа закрила сесію???
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09.06.2023 16:38 Відповісти
Тварі нищать нам усе - школи, лікарні, адмінбудівлі.
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10.06.2023 01:00 Відповісти
 
 