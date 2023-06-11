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У визволеного сьогодні з полону прикордонника з острова Зміїний день народження. ФОТО
В одного із визволених з полону прикордонників, захисника острову Зміїний, сьогодні – День народження. Йому виповнилося 28 років.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Нагадуємо, 11 червня в результаті обміну з російського полону повернулося 95 українських захисників.
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