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Новини Фото Обмін полоненими Війна
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У визволеного сьогодні з полону прикордонника з острова Зміїний день народження. ФОТО

В одного із визволених з полону прикордонників, захисника острову Зміїний, сьогодні – День народження. Йому виповнилося 28 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У визволеного сьогодні з полону прикордонника з острова Зміїний день народження 01

Нагадуємо, 11 червня в результаті обміну з російського полону повернулося 95 українських захисників.

Автор: 

Зміїний (164) полон (1568) прикордонники (1102) полонені (2267)


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Топ коментарі
+39
Вітаю!!! чудовий день народження - вся країна радіє! Вірю, що все тепер у іменинника буде добре!
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11.06.2023 23:52
+32
28 - прекрасний вік ! Довгого життя на благо України !
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12.06.2023 00:08
+20
З поверненням на Батьківщину та до життя, Воїне !
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12.06.2023 01:00
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Вітаю!!! чудовий день народження - вся країна радіє! Вірю, що все тепер у іменинника буде добре!
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11.06.2023 23:52 Відповісти
28 - прекрасний вік ! Довгого життя на благо України !
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12.06.2023 00:08 Відповісти
З поверненням на Батьківщину та до життя, Воїне !
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12.06.2023 01:00 Відповісти
Многая Літа, Друже.
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12.06.2023 01:14 Відповісти
ВСУ рвут оборону на южном фронте: освобождена Макаровка
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12.06.2023 06:12 Відповісти
Це добре, але західний берег річки, на якому орки, вищий на 50 м ніж долина із селами...
Бережи Бог наших Воїнів !
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12.06.2023 07:41 Відповісти
никаких але , только вперед
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12.06.2023 07:56 Відповісти
Живий! Щастя тобі, синочку!
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12.06.2023 06:22 Відповісти
Сподіваюся здоров'я не дуже підірване. З поверненням, сил і здоров'я.
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12.06.2023 06:42 Відповісти
..так устройте Солдату хороший праздник....
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12.06.2023 07:20 Відповісти
Це дуже добре що звільнили, але на початку війни наші говорили що в полон здалися 9 захисників Зміїного, орки більше 100, тепер правда випливає доходить до 100. Брешуть що від зеленського що від орків, два сапога пара.
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12.06.2023 08:35 Відповісти
З Днем народження, Воїне! Здоров'я міцного! Це найкращий подарунок, який запам'ятаєтьця на все довге, довге життя!
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12.06.2023 10:25 Відповісти
Борони тебе (і всіх наших захисників!) Господь!
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12.06.2023 11:46 Відповісти
Alles Gute zum Geburtstag! Beste https://glueckwuensche.moonzori.com/*******-geburtstagswuensche-mit-emojis-bildern/ Geburtstagswünsche WhatsApp
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23.08.2023 23:17 Відповісти
 
 