Доба на Донеччині: авіаудари по Великій Новосілці та масований артобстріл Авдіївки. ФОТОрепортаж

На Волноваському напрямку росіяни завдали авіаудару по Великій Новосілці та обстріляли з артилерії Богоявленку Вугледарської громади - пошкоджено господарчі будівлі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку під ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки - снаряди поцілили в район автобази.

На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Часовоярській громаді та 1 будинок у Торецьку.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади.

Кириленко також нагадує, що всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 2.







