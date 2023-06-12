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Доба на Донеччині: авіаудари по Великій Новосілці та масований артобстріл Авдіївки. ФОТОрепортаж

На Волноваському напрямку росіяни завдали авіаудару по Великій Новосілці та обстріляли з артилерії Богоявленку Вугледарської громади - пошкоджено господарчі будівлі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку під ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки - снаряди поцілили в район автобази.

На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Часовоярській громаді та 1 будинок у Торецьку.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади.

Кириленко також нагадує, що всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 2. 

Доба на Донеччині: авіаудари по Великій Новосілці та масований артобстріл Авдіївки 01
Доба на Донеччині: авіаудари по Великій Новосілці та масований артобстріл Авдіївки 02
Доба на Донеччині: авіаудари по Великій Новосілці та масований артобстріл Авдіївки 03
Доба на Донеччині: авіаудари по Великій Новосілці та масований артобстріл Авдіївки 04

Автор: 

обстріл (28657) Донецька область (8558) Авдіївка (2342)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу, що нею тебе, Господи, вони зневажили
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12.06.2023 10:52 Відповісти
 
 