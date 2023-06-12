Доба на Донеччині: авіаудари по Великій Новосілці та масований артобстріл Авдіївки. ФОТОрепортаж
На Волноваському напрямку росіяни завдали авіаудару по Великій Новосілці та обстріляли з артилерії Богоявленку Вугледарської громади - пошкоджено господарчі будівлі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Донецькому напрямку під ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки - снаряди поцілили в район автобази.
На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Часовоярській громаді та 1 будинок у Торецьку.
На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади.
Кириленко також нагадує, що всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 2.
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показати весь коментар12.06.2023 10:52 Відповісти Мені подобається 1
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