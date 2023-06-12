Наслідки обстрілів Харківщини: Поранення дістали 3 особи, зруйновано двоповерховий будинок. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі та вранці обстрілювали Харківщину, внаслідок чого дістали поранення 3 цивільних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба прокуратури області.

Так, близько 3:40 російські загарбники завдали ракетного удару по смт Хорошеве Харківського району. Зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено ще 12 будинків. Сталася пожежа в будівлі гаражу та господарчої споруди на площі 40 кв. м.

За попередніми даними, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Калібр".

12 червня близько 1:40 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району: отримав поранення 40-річний мирний мешканець. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.

О 5:00 ворог завдав ударів по смт Шевченкове Куп’янського району. Попередньо, з РСЗВ. Поранено 33-річного чоловіка та 44-річну жінку.











