УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11333 відвідувача онлайн
Новини Фото
1 339 1

7 добу триває подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини, - Нацполіція. ФОТО

7 добу триває операція з подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

До рятувальної операції задіяно 803 поліцейських. Продовжується посилене патрулювання прибережних та затоплених територій, надається допомога громадянам, триває евакуація людей.

"Наразі евакуйовано 2743 особи. Всього підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини. Рівень води продовжує спадати. Робота з порятунку людей триває", - йдеться у повідомленні.

7 добу триває подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини, - Нацполіція 01
7 добу триває подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини, - Нацполіція 02
7 добу триває подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини, - Нацполіція 03

Автор: 

підтоплення (196) Нацполіція (15198) Каховська ГЕС (566)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому ми не просимо допомоги у НАТО для евакуації постраждалих українців з окупованого росією лівого берега?
показати весь коментар
12.06.2023 11:51 Відповісти
 
 