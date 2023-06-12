7 добу триває подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини, - Нацполіція. ФОТО

7 добу триває операція з подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

До рятувальної операції задіяно 803 поліцейських. Продовжується посилене патрулювання прибережних та затоплених територій, надається допомога громадянам, триває евакуація людей.

"Наразі евакуйовано 2743 особи. Всього підтоплено 32 населені пункти правобережної Херсонщини. Рівень води продовжує спадати. Робота з порятунку людей триває", - йдеться у повідомленні.





