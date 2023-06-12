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Медведєв у День Росії "розмріявся" про захоплення Києва: Опублікував фото Майдану Незалежності з прапором РФ

медведєв

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв у День Росії, який відзначають 12 червня, опублікував фото Майдану Незалежності з прифотошопленим прапором РФ.

Фото він оприлюднив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Майдан Незалежності. Скоро – площа Росії", - йдеться в повідомленні.

Медведєв у День Росії розмріявся про захоплення Києва: Опублікував фото Майдану Незалежності з прапором РФ 01

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911) росія (65346)


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Топ коментарі
+79
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12.06.2023 12:50
+56
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12.06.2023 12:52
+51
Закусывать надо
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12.06.2023 12:47
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Да тут уже не водка, димон похоже на что-то потяжелей перешел, энергичный такой ,штырит его как под солями.
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12.06.2023 13:41 Відповісти
Человек просто психически больной.
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12.06.2023 13:42 Відповісти
Це точно "Момент"! Карлика так плющить тільки після клея. Після "боярки" він більше плаче і труси під пахви натягує.
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12.06.2023 13:44 Відповісти
...но очки то імпортиЄ на рилЄ...))) алкаш, не скрепниЄ товарі іспользуЄш )))
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12.06.2023 13:44 Відповісти
Людина яка меле язиком хто зна що, називається ПІЗДАБОЛ...
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12.06.2023 13:45 Відповісти
Титул за арєстовічєм, а цей штрих "********".
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12.06.2023 16:22 Відповісти
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12.06.2023 13:46 Відповісти
яке ж кончєне
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12.06.2023 13:46 Відповісти
Праздник только начался, а Димка уже в сопли!
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12.06.2023 13:53 Відповісти
Допився гівнюк! Білка в гості прийшла, а він горішками не пригостив...
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12.06.2023 13:57 Відповісти
ЖАЛКИЙ безмозглый карлик с огромн. пустой башкой в последний праздн. день х*йлостана размечтался о краже киевского МАЙДАНА. Прибл. так выглядит ПОЛНЫЙ ОТРЫВ от реальности. Хотя, похоже, именно такой хронич. отрыв и составляет ВЕСЬ СМЫСЛ последн. дней существования этой фаш-твари. ПОДАЛЬШЕ, ПОДАЛЬШЕ ОТ ТАКОЙ СТРАШНОЙ РЕАЛЬНОСТИ!!! Наливай!
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12.06.2023 14:01 Відповісти
Димону опасно кушать конфеты "Белочка".
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12.06.2023 14:09 Відповісти
Якщо збільшити масштаб, то видно що той вафельний рушник стирчить зі sраки медвьедєва, повішаного на Майдані
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12.06.2023 14:10 Відповісти
Хай nuz gumь.

Це щораз освіжає нашу ненависть до руzні і твердий незламний намір знищити її остаточно.

Щоб не смерділа і духу її не було чути на Землі.
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12.06.2023 14:16 Відповісти
дебилы ***,сказал про таких дебил Лавров,а вождь дебилов сказал,кто как обзывается,тот так и называется ,вот такая карусель,точка и вкусно
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12.06.2023 14:24 Відповісти
дімон-- смерть тебе прикрасить.. тобі тільки на користь
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12.06.2023 14:24 Відповісти
Я думав, що це кіт Базиліо.
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12.06.2023 14:31 Відповісти
Дурень думкою багатіє ,краще ти вже **** здох разом з путіном ,смерть рашиськійц росії.
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12.06.2023 14:34 Відповісти
Delirium tremens
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12.06.2023 14:51 Відповісти
День росіі треба писати з малої букви,цензор мля!!!!
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12.06.2023 15:09 Відповісти
Яке ж той мєдвєд *******...
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12.06.2023 15:12 Відповісти
Кацапи навіть. Якби зібрали армію в 5 млн і кинули б на Київ не взяли б його через свою тупість
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12.06.2023 15:14 Відповісти
Не допоможе
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12.06.2023 15:37 Відповісти
мосКАЛі хочуть тікати в Київ після того, як кремль ***********?
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12.06.2023 15:20 Відповісти
А соску з китайського фалосімітаторв йому ще не подарували?
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12.06.2023 15:23 Відповісти
Сліпій курці, весь час просо на думці.
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12.06.2023 15:27 Відповісти
россію вже давно пора перейменувати в ********** - ********* !
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12.06.2023 15:36 Відповісти
крымлёффский мечтатель... 😎
Опять вместо таблеток принял стакан "боярки" 🍶
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12.06.2023 15:37 Відповісти
Нічого дивного. Він і в звичайні дні не просихає,а тут як в анекдоті- хороша новина й погана. Начебто хороша- день росії,погана- кореш Берлусконі ласти склеїв...Як тут не напитися? А коли нап'ється, то різні комплекси назовні лізуть ( триколор у Києві)...
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12.06.2023 16:30 Відповісти
Нарешті з'явився)А то всі спреживалися,що Дімка Бутилка вже не вийде з занурення))
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12.06.2023 18:02 Відповісти
Викінчена рашистська скотина !
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13.06.2023 01:02 Відповісти
Медвєдева зніме той мудак що його надів))
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13.06.2023 09:37 Відповісти
У этого гондона похоже опять фантазии после белочки!
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13.06.2023 14:12 Відповісти
Майдан Незалежності. Скоро - Хло і Медведпут здохнуть.
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13.06.2023 19:54 Відповісти
Недоперепил.
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13.06.2023 19:57 Відповісти
СКОРО НА МАЦКВI:
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14.06.2023 00:36 Відповісти
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