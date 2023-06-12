Медведєв у День Росії "розмріявся" про захоплення Києва: Опублікував фото Майдану Незалежності з прапором РФ
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв у День Росії, який відзначають 12 червня, опублікував фото Майдану Незалежності з прифотошопленим прапором РФ.
Фото він оприлюднив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Майдан Незалежності. Скоро – площа Росії", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+79 rofs
показати весь коментар12.06.2023 12:50
+56 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар12.06.2023 12:52
+51 Володимир Шевченко #347198
показати весь коментар12.06.2023 12:47
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Це щораз освіжає нашу ненависть до руzні і твердий незламний намір знищити її остаточно.
Щоб не смерділа і духу її не було чути на Землі.
Опять вместо таблеток принял стакан "боярки" 🍶