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ДБР передало ЗСУ 17 автомобілів, які належали підприємству родичів Медведчука та Козака . ФОТОрепортаж

Передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ,

Зазначається, що автівки передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України. 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики вартістю $1,1 млн раніше належали підприємству родичів Медведчука та Козака.  

За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників Росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом.

ДБР передало ЗСУ 17 автомобілів, які належали підприємству родичів Медведчука та Козака  01
ДБР передало ЗСУ 17 автомобілів, які належали підприємству родичів Медведчука та Козака  02
ДБР передало ЗСУ 17 автомобілів, які належали підприємству родичів Медведчука та Козака  03
ДБР передало ЗСУ 17 автомобілів, які належали підприємству родичів Медведчука та Козака  04

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) ЗСУ (7579) ДБР (3504) Козак Тарас фінансист (10)


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Шось малувато буде
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12.06.2023 12:58 Відповісти
Тільки про це подумав.
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12.06.2023 13:08 Відповісти
Крузак хлопцям саме то. От якби він потрапив туди куди треба, а не якомусь тиловику.
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12.06.2023 13:18 Відповісти
Надо поснимать с него зеркала, акустику, шумку, задние кресла и забрыгзать камуфляжем, что бы он потерял люксовский вид.
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12.06.2023 13:46 Відповісти
А що так швидко! Можна було ще півтори роки почекати!...
Це ДБР - козли, живуть за наші гроші, а працюють так, щоб не впріти!...
До речі, згоден, це з бізнес - імперії медведчука лише " крихти зі столу"!...
95 процентів кудись поділося - " сто пудів"!...
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12.06.2023 13:26 Відповісти
Схоже, на тому ленд круізьорі буде їздити якийсь кірюша тімошенко
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12.06.2023 14:17 Відповісти
Ще треба по родині пройтися...позберати машини
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12.06.2023 14:36 Відповісти
 
 