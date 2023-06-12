ДБР передало ЗСУ 17 автомобілів, які належали підприємству родичів Медведчука та Козака . ФОТОрепортаж

Передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Вартість транспортних засобів складає 1,1 млн доларів США.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ,

Зазначається, що автівки передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України. 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики вартістю $1,1 млн раніше належали підприємству родичів Медведчука та Козака.

За клопотанням ДБР у квітні минулого року на ці автомобілі було накладено арешт у межах розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

Тепер працівники ДБР домоглися, щоб майно прихильників Росії потрапило до ЗСУ і допомагало наших захисникам у боротьбі з ворогом.







