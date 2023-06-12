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Повідомлено про підозру командиру Росгвардії, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися російською, - СБУ. ФОТО

У результаті слідчих дій СБУ та Національна поліція задокументували злочинну діяльність начальника групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії Костянтина Юдіна, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися з ним російською.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, на початку квітня 2023 року, виконуючи обов’язки одного з керівників цієї військової частини, він прибув до місця дислокації російського блокпосту у тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі.

Тоді на території цього контрольно-пропускного пункту РФ перебували українські військовополонені, яких окупанти хотіли залучити до демонтажу фортифікаційних споруд. Однак, Юдін віддав інший наказ - вишикувати полонених захисників України для допиту. Насамперед його цікавили персональні дані оборонців нашої держави та обставини потрапляння у полон. При цьому Юдін вимагав відповідати на його запитання винятково російською мовою.

За даними слідства, один з полонених відповів йому українською мовою. Після чого рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпосту і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни. Потім Юдін здійснив постріл з пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба.

Повідомлено про підозру командиру Росгвардії, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися російською, - СБУ 01
Повідомлено про підозру командиру Росгвардії, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися російською, - СБУ 02
Повідомлено про підозру командиру Росгвардії, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися російською, - СБУ 03

"Рашист повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку. Тоді Юдін здійснив ще один постріл близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською. Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Юдіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для покарання зловмисника за його злочини.

Розслідування проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки системно викриває злочини окупаційних угруповань РФ, які катують та знущаються з українських військовополонених.

Автор: 

військовополонені (940) катування (603) СБУ (12847) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+35
навіщо хрюльники ретушувати тій кацапо-фашистській нечисті?
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12.06.2023 15:21
+7
А чого ***ло цієї свинособаки прикрили?
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12.06.2023 15:43
+6
Зачем заблюриди лица руснявых военных? Цензору не дай бог нарушить презумпцию невиновности в отношении русни? Что, может не виноваты?
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12.06.2023 15:49
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навіщо хрюльники ретушувати тій кацапо-фашистській нечисті?
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12.06.2023 15:21 Відповісти
Що, зовсім не фотогігієничний??
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12.06.2023 15:28 Відповісти
Ох, дожить бы до того момента, когда х-лу придется отвечать на украинском.
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12.06.2023 15:30 Відповісти
Хєр з прибором ложив Юдін на те повідомлення Єдиний дієвий засіб перевиховання юдіних,- прострелити обидва колінних суглоби, попередньо відбивши бейсбольною битою п'яти... хоча можна і звичайним поліном, або ж що під руку попаде, тут, головне, юдіна зловити і міцніше тримати, щоб не вирвався
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12.06.2023 15:32 Відповісти
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12.06.2023 15:36 Відповісти
А чого ***ло цієї свинособаки прикрили?
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12.06.2023 15:43 Відповісти
Треба по полоненим мокшам частіше стріляти.
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12.06.2023 15:46 Відповісти
Зачем заблюриди лица руснявых военных? Цензору не дай бог нарушить презумпцию невиновности в отношении русни? Что, может не виноваты?
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12.06.2023 15:49 Відповісти
В своё время , РОНА , 29-я добровольческая пехотная дивизия СС «РОНА» (1-я русская), армия Локотской республики , расстреливала белорусов , за то что они с ними говорили не на русском , а на белорусском.
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12.06.2023 16:13 Відповісти
Тут только электрический стул, но с таким напряжением чтобы час медленно поджаривался
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12.06.2023 16:15 Відповісти
Розмиття морд рашистських окупантів схоже на знущання над їхніми жертвами особливо якщо в І-неті деякі джерела публікують їх мармизи без цього блюру.
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12.06.2023 16:23 Відповісти
А внас до ціє пори значна частина недолугих малоросів ніяк не хочуть зрозуміти що мова ворога вбиває ,тому позбуваймось всього що повязує з цією варварською росією ,насамперед рус. язика ,їхньої церкви і так званої "великой русской культури" всі побачили цю культуру.
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12.06.2023 17:09 Відповісти
Пишу па-масковськи для цільової аудіторії :

Рекомендации для тех орков , кто хочет убегать с позиции .
1. Если решили бежать в сторону рашки - не ждите , чтобы вас застрелили кадыровцы -- стерляйте в них первыми . Так убежать безопаснее , и нет свидетелей .
Увидели их шевроны - стреляйте без предупреждения !
2. Но надёжнее сдаваться в плен -- кадыровцы на передок не ходят .
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12.06.2023 17:14 Відповісти
 
 