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Біля блокпосту на виїзді з Києва працівниця правоохоронного органу збила на смерть військового, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом смертельного ДТП під Броварами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, 11 червня 2023 року поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.

Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.

"За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці", - йдеться у повідомленні.

Біля блокпосту на виїзді з Києва працівниця правоохоронного органу збила на смерть військового, - ДБР 01
Біля блокпосту на виїзді з Києва працівниця правоохоронного органу збила на смерть військового, - ДБР 02

Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Автор: 

ДТП (4471) Київ (19528) блокпост (219) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+32
Tak , blokpost proizati na 110 km/h , eta normalno ? LOL
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12.06.2023 15:31
+30
Суддя збив, поліцейська збила, наступним буде прокурор? Не соромно? Війна, кожного дня гинуть найкращі, а вони по Києву ганяють на таких новеньких і недешевих тачках, а ще й суддя був в хлам? Можливо вони не знають, що на нас напали?
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12.06.2023 15:31
+26
В таких випадках колегам загиблого треба негайно вчиняти самосуд. Судячи зі слідів на авто, ця тварина мчала кілометрів 130 на годину. Негайно вчиняти самосуд.
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12.06.2023 15:31
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Хлопці гинуть від примаєорених долбонів
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12.06.2023 15:39 Відповісти
А може то був прорив блок-посту, треба було знищувати терористку, а потім розбиратись....
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12.06.2023 15:39 Відповісти
Вона просто сумувала через війну. Від сліз її погляд затуманився.
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12.06.2023 15:40 Відповісти
Невідомі на авто атакують блокпост і залишаються живі? Сюр....

Начальник гарнізону, схоже, нездатний організувати контртерористичну підготовку особового складу.
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12.06.2023 15:41 Відповісти
А там не знаки обмеження швидкості (на фото) перед блокпостом?
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12.06.2023 15:41 Відповісти
Вона збила те перед , а після КПП. З 50 до 110 такий автомобіль розженеться за 3 секунди.
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12.06.2023 15:50 Відповісти
Знак діє до знаку відміни, або до перехрестя.
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12.06.2023 15:55 Відповісти
Йому не платять за те щоб думати і знати правила.
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12.06.2023 16:30 Відповісти
Звідки "50"? П'ять км швидкість проїзду блокпоста. Те що їдуть 20-30-40 то ситуативно. А по знакам "5"!
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12.06.2023 15:56 Відповісти
Згідно правил 50 коли нема іншого знаку
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12.06.2023 16:11 Відповісти
де знаки не бачу на цій смузі жодного,видно що блок тільки на одній смузі на вїзд.
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12.06.2023 20:25 Відповісти
Зараз жінки "літають" більше за чоловіків. Вчора виїжджаю з другорядної вулиці приватного сектору на містську дорогу. Перед виїздом звичайно пригальмував, подивився спочатку вліво, потім вправо, небуло нікого. Тільки но почав виїждажи як звідки не візьмись зправа летить червоний кросовер, за кермом жінка, летіла мабуть кілометрів більше 100. Ледь вспів загальмувати.
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12.06.2023 15:46 Відповісти
Бгг, якщо 100 кілометрів для вас це "летіла", то на міжміські траси краще і не потикайтесь. Бо якось мене обігнала тесла в зоні забороненого обгону, я їхав 130, а обігнали мене так, що я ледь колір машини роздивитися встиг і марку. Потім пишуть про "страшні детепе", але якби ж то розбивалися тільки довбойоби, біда в тому, що вони гарантовано з собою і нормальних людей заберуть...
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12.06.2023 16:02 Відповісти
Так це ж була дорога не за містом, а в місті. Я ж пишу, що виїжджав з другорядої з приватного сектору на звичайну містську дорогу, де можна їхати не бульше 50 км/год
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12.06.2023 16:04 Відповісти
Більше 90 ніхто в Україні їздити не повинен, інакше за грати з конфіскацією, такі мають бути правила.
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12.06.2023 18:05 Відповісти
Це уже не робочий блок пост судячи по всьому,тому що усі перешкоди розібрали і відставили на обочину, у нас також таких купу на початку війни виставляли,повсюди сиділи різні добровольці, тепер уже все розібрали,ніхто уже не сидить.
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12.06.2023 15:46 Відповісти
Може бути. Тоді військовий що, зовсім вже сліпоглухонімий, коли вибіг під машину на міжнародній трасі? Сам загинув, ще й за собою потягнути може 🙄
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12.06.2023 15:57 Відповісти
Він вийшов з-за рогу, а курка за рулем їала близько до правого краю.
Там, де він на фото - його відкинуло.
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12.06.2023 18:22 Відповісти
Зате рот в тебе "робочий" коли до падалЬяка по зарплату приходиш ботяра.
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12.06.2023 16:33 Відповісти
Так я потім за ті гроші тебе наймаю на свій город Ти ходиш гній голими руками розтрясаєш Я розумію,чого ти такий злий,знайєш,що я багато заробляю,а тобі,за те що ти гівно руками розтрясаєш плачу копійки по суті,от ти і злишся,але ти уже вибачай, кожен має свою ціну, ти, гівновоз, більше копійки не вартий
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12.06.2023 16:41 Відповісти
Ну ти і дебіл, взяв і сам підтвердив що отсасуєш у падалЬяка чи його холуїв. Ви дегенерати шашличні з кожним днем все тупієте і тупієте.)))
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12.06.2023 16:56 Відповісти
Нічого не поробиш,таке життя у тебе нещасне, тримайся...
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12.06.2023 17:06 Відповісти
Ну в тебе то щастя повний рот))) Ти навіть це підтверджуєш. Не переживай за нещасних, краще думай куди своє щастя діти - ковтнути чи виплюнути.
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12.06.2023 17:11 Відповісти
Я своє щастя тобі в рот зпускаю зачасту
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12.06.2023 17:13 Відповісти
Та можеш нічого не писати, ти вже обісрався. Прийми це і не ганьбись далі. Згадай що таке гідність, до того як ти став п'ятирубльовим зеленим під@расом.
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12.06.2023 17:43 Відповісти
видно у тебе срака дуже сильно згоріла,що ти строчиш і не можеш зупинитися,це радує )
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12.06.2023 17:47 Відповісти
Так радує, як і коли падалЬяк "строче" тобі на іпало?
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12.06.2023 21:34 Відповісти
Энди, тобі не соромно бути схожим на кацапів? Такий же неврівноважений і сварливий як путлерівці.
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13.06.2023 22:14 Відповісти
Ааа, ну зрозумів, ти з тих хто підставляє другу щоку?
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13.06.2023 22:23 Відповісти
Я не знаю на рахунок даної ситуації, але чесно люди просто охреніли бігать по дорозі під колесами. Я пропускаю пішоходів навіть на підході до пішохідного переходу, але бігуни через дорогу в невстановленому місцічесно дістали.
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12.06.2023 15:47 Відповісти
Надеюсь, что пропускаете пешеходов не между колес?
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12.06.2023 16:18 Відповісти
самі водії так і перебігають
так що не судіть строго
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12.06.2023 16:51 Відповісти
Воно то так. Загальна культура руху дуже шкутильгає. Ще є електроскутери, які взагалі їздять як попало між машинами. Просто воно мало що травмується само, так і водію проблем додасть.. наболіло))))
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12.06.2023 17:43 Відповісти
Судячи з фото - в межах блокпоста... 😕Як можна валити 110км/год на блокпосту??? Це вже прорив чи ще ні? Чому тоді не розстріляли? Скільки ще на блокпостах має загинути, поки не введуть інструкціюи "стріляти при значному перевищення швидкості"проїзду блокпоста", чи под? 😬
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12.06.2023 15:49 Відповісти
виноват тот хто бабу за руль посадил
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12.06.2023 15:50 Відповісти
А вона що, морква чи буряк, щоб її саджати?
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12.06.2023 18:32 Відповісти
Працівниця правоохоронного органу. С самого початку непонятки.
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12.06.2023 15:51 Відповісти
А может она до сих не знает про войну и блок-посты и даже не догадывается, почему это кокс на вечеринках подорожал?
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12.06.2023 15:54 Відповісти
чомусь думаю, що шмара з прокуратури, або ДБР
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12.06.2023 15:57 Відповісти
вчера писали что ментовка
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12.06.2023 17:12 Відповісти
Это чья же проститутка, ментярская ?
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12.06.2023 16:03 Відповісти
110 і ніякого гальмівного шляху-вона могла збити його й за 20 метрів до місця що на фото.
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12.06.2023 16:05 Відповісти
Я вважаю у нас мусять бути залізобетонні закони на подібні випадки на блокпостах. Перевищив - розстріляти машину на хрін. Збив солдата - тим більше. Бо на машині не написано, це соска якогось чергового паркетного хенерала чи ДРГ на прорив йде. А через мусарський проізвол немає законних прав солдатам на блокпосту виконувати свій прямий обов'язок.
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12.06.2023 16:05 Відповісти
А хто не згоден - відключити газ і світло(с)
І взагалі, в табори на виховні роботи(с)
Заводи крестьянам, поля рабочим, бо навпаки вже було, фігня вийшла(с)
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12.06.2023 16:31 Відповісти
Не згоден з чим? З відсутністю права давити солдатів на блокпосту? З правом солдатів відбивати зі зброєю можливо ворожий напад на блокпост під час війни?
Шановний, я дивлюся у вас в голові хаос бере верх. Не такого Коракса Імператор людства вітав як сина!
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12.06.2023 17:00 Відповісти
Суд Лінча це не об'єктивний суд. І дуже багато буде безневинно постраждалих, як при будь-яких диктаторських режимах. Почитайте, поціуавтесь скількох убили а потім виправдали режими 20го сторіччя.
Популістичні заклики спростувати закон і творити казнащо вже привели до того що пишеться у цій статті. Бо у кожного уповноваженого відмазка "бо воєнийстан, вищонезнаєте"?
В країні війна, де замість законів керуються указами і внутрішніми розпорядженнями.
Щодо цієї дівчини, мені байдуже. Так, байдуже! Бо це результат системи. Солдата жалко, але що там було насправді ніхто не пише, натомість журналісти цькують дві служби одна на одну і вимагають народного гніву. І паралельно відволікають від яєць по 17грн за штуку. Ніщо не нагадує? Розділяй і властвуй, раніше було мовне питання, а зараз солдати і патріотизм. Яких закріпачили всім відомим законом.
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12.06.2023 18:01 Відповісти
Військовий в даному випадку,пішохід, що порушив ПДР.
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12.06.2023 18:21 Відповісти
****! Поблизу блок-посту 110?! Шмара прокурорська, яка впевнена, що її ніхто не має права зупиняти. І ще й обдовбана або п`яна. От поки таку нечисть не почнуть відстрілювати, бережіться хлопці на блок-постах...
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12.06.2023 16:07 Відповісти
Если человеческое тело так расплющило машину, скорость была космической.
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12.06.2023 16:18 Відповісти
Там нет блокпоста на выезд
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12.06.2023 16:23 Відповісти
Та нiде немає блокпостiв на виїзд (це далеко не тайна вже давно): Ковельська, Житомирська, Обухiвська, Одеська, Столичне i т.д. Тiльки на в'їзд, i це логiчно. Причому там також обмеження мiсцями 110 в рамках дозволених ПДД. Але це нiкому не поясниш зараз, бо всi тiльки i шукають чергову "зраду". На фото видно що блокпост на протилежнiй сторонi, отже тут не було жодних штучних обмежень. А блоки залишилися ще з перших днiв i на всяк випадок (сподiваюсь не ************)
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12.06.2023 17:18 Відповісти
Якщо на зустрічній блок-пост, то 100% на цій є обмеження швидкості! І явно, не 110! Мало того, якщо, знову ж, на зустрічній блок-пост, то адекватна людина, навіть при відсутності знаків, пригальмує, бо ж, ****, там озброєні люди і ситуації різні можуть виникнути! Але це, звичайно, якщо адекватна, а не прокурорська шмара.
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12.06.2023 17:37 Відповісти
теж вірно, бардак в організації блок-постів !
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12.06.2023 17:42 Відповісти
А ось немає обмежень. Проїдтеся хоча б житомирською, там де п"яний суддя збив на блокпосту. Напрямки руху розділені бетонним забором, тому і не ставлять обмеження при виїзді. І усі там їдуть далеко не 50-60. То може всі навкруги неадекватні? Вже скільки бачив ДТП за участі військових... іноді дуже серйозних, і саме за їх виною. Або як їх фури по місту носяться зі швидістю 100+, не зупиняючись на червоне світло (добре що хоч по переходу ніхто не йшов). Розумію, що тут і видбиток пережитого може бути, але іноді враження що мозок взагалі відключається.
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12.06.2023 17:49 Відповісти
Нема обмежень, відсутність інстинктів, мозок на ручному... от і результат...
От пілять! Війна, блок-пост, озброєні люди, ситуація може бути будь-якою... І що, ніяких сумніві?! Ні в тих, хто той блок-пост організовував, ні в тих, хто через нього їздить?
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12.06.2023 17:56 Відповісти
А це вже трохи інше питання. Зараз усі знаходяться в стресовому становищі, і як у кого працюють інстинкти (або не працюють, що більш часто зустрічається) важко спрогнозувати.

Ну ось світла пора доби, сонячно, дорога рівна, видно далеко. Припустимо притормозила до 70 км. І тут раптом ні з того, ні з іншого вистрибують під колеса (а там немає взагалі гальмівного шляху, то просто не всигла зреагувати). Можливо військового хтось покликав, керівник, тому відключився інстинкт самозбереження.
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12.06.2023 18:06 Відповісти
І ще, такі блок-пости на В`ЇЗДІ-ВИЇЗДІ з населеного пункту, де обмеження швидкості 50 км/год. То звідки та курва гнала 110? Вона ж по і Києву так їздить, їй можна...
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12.06.2023 17:40 Відповісти
Как по мне в данном случае, виноваты обое. Я не вижу пешеходный переход или знаков для перехода дороги.
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12.06.2023 16:24 Відповісти
Відсутність переходу не означає дозволеність херачити людей на очевидно перевищеній швидкості своїми нєнасасалаападаріламі.
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12.06.2023 17:01 Відповісти
Якщо навіть так то один з "віноватих" вже заплатив.Тепер нехай заплатить і друга.Тією ж ціною...
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12.06.2023 17:03 Відповісти
в ПДД вказано і для ДВОНОГИХ.ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ ПЕРЕСВІДЧИТИСЬ У БЕЗПЕЦІ ПЕРЕХОДУ
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12.06.2023 20:31 Відповісти
дорога пряма як стіл,в обидві сторони машини видно здалека,вона явно не з-за рогу вискочила.
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12.06.2023 20:37 Відповісти
Убийца 💀
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12.06.2023 16:27 Відповісти
Це виїзд не з Києва, а з Броварів в бік Калинівки і далі на Чернігів. Блок-пост там дійсно тільки в бік Броварів, а на виїзд він розібраний, так що обмеження там і не було. Я думаю, що і поліціянтка гнала явно не 110 і військовий міг перестрибнути через бетонний відбійник несподівано, бо не думав, що Шкода буде так швидко гнати.
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12.06.2023 16:35 Відповісти
Якщо з самого початку приховують її особистість,то зрозуміло що суку будуть відмазувати.
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12.06.2023 16:40 Відповісти
наверное "зебоги" сошли с ума.. куда летела тупая курица с купленым дипломом йурыста?
а зеп.зденту - пох, что за ВСЁ стране отвечает он (он уверен (дермаки-татаровы внушили), что за всё отвечает Порох и попередники) - в ежедневном сценарии "спокойной ночи, лохаши" Найвэлычнившивый "делает всех одной левой" и учит всех жЫзни..
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12.06.2023 16:46 Відповісти
І що це за блокпости на яких вбивають військових ,а у відповідь даже попереджувального вистрілу не пролунало???.. нахер вони тоді потрібні?
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12.06.2023 16:46 Відповісти
Там немає блокпосту, і переходити дорогу заборонено.Аби йшов по пішохідному переходу, то не збили б.
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12.06.2023 16:58 Відповісти
Судя по авто там только одна педаль газа ..
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12.06.2023 16:49 Відповісти
Бридко читати і переглядати новини з цензору стало тепер. Все що подають, тільки щоб обсирати силові структури. Від сьогодні більше не буду ніколи переглядати цензор… хоча Бутусова вважаю нормальною і адекватною людиною
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12.06.2023 16:55 Відповісти
Ой бозєцьки, образили мусорка, напісяли в нірку. Звідки такі прекраснодушні мусара беруться? А як беззбройних людей херачити світлошумовими, обмотаними скотчем з цвяхами, то нормас було і ніабідна? Як стріляти по людям, калічити, вибивати очі, то теж чудово і ніяких моральних терзань... А тут суспільство образилося на дії чергової корабельної сосни - дії, що призвели до загибелі людини, і не просто людини, а того, хто, на відміну від мусарів, реально захищає Україну і українців - а воно аж просльозилося.
Ну то йди дивись марахвонь, там тобі розкажуть, що не сосна, а шанована 20-річна речниця пана прокурора з 14-річною юридичною освітою в трьох закордонних вузах, і не збила, а не змогла уникнути атаки п'яного тероборонця, і не судити скотиняку, а виплатити компенсацію і дати нову службову машину, бажано лєксус або поршкайєн.
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12.06.2023 17:08 Відповісти
Ну а шо, мєнти в нас особлива каста, бо оберігає владу і Бубочку від поганого народу
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13.06.2023 11:20 Відповісти
Проблема скоріше в тому, що люди завжди узагальнюють. Там є достойні люди, але й негідників теж очевидно тьма.
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12.06.2023 17:20 Відповісти
Бридко читати маячню та галюцинації.
Цензор передрукував новину з пресслужби ДБР. Хто вам і що тут "подає"?
Що означає "силова структура"? Армія - це "силова структура"?
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12.06.2023 21:10 Відповісти
***** увумх-то там говнорганов
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12.06.2023 17:35 Відповісти
ЗЕ-бардак в Державі !

1. блок-пост не обладнаний як блокпост
2. "та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год." - біля блок-поста ?

не знаю деталей, але з фото важко засуджувати водійку - не має ніяких навіть знаків про зниження швидкості перед т.зв. "блок-постом"
винний в першу чергу начальник-організатор таких "блок-постів"
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12.06.2023 17:37 Відповісти
Більше 90 ніхто в Україні їздити не повинен, інакше за грати з конфіскацією, такі мають бути правила.
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12.06.2023 18:08 Відповісти
та ти шо,а на 90 збивати не будуть?
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12.06.2023 20:32 Відповісти
Це правочленкиня,їй можна.
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12.06.2023 18:43 Відповісти
С моей точки зрения если это правда написано, что ехала по допустимой скорости на трассе 110 км/ч, то виновен тот, который перебегал в неположенном месте. В такой ситуации мог быть любой водитель.
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13.06.2023 05:39 Відповісти
И судя по фото она уже проехала блокпост, т.е не перед, а за блокпостом.

И тут вопрос к пострадавшему:"Какого хрена он перебегал не посмотревши по сторонам?"
На трассе приоритет у водителя
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13.06.2023 05:49 Відповісти
я не водій,але цілком розумію водіїв,їхали якось вночі,одне тіло РАЧКИ дорогу переповзало,ледь побачили... Думали що зле,а воно просто синє в дошку. а скільки яжмамок з коляскою наперед себе штурмують дороги де їм заманеться це просто жесть.
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13.06.2023 14:54 Відповісти
И тот, кто водитель, я думаю со мной согласится.
Пешеходов, нарушающих ПДД довольно много, из-за которых юридически страдают только водители. А пешеходы всегда правы к сожалению.
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13.06.2023 05:56 Відповісти
шо ви судите, ви ж не знаєте ніхера!!!
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13.06.2023 11:05 Відповісти
Чому військові не відкрили вогонь на ураження ?
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13.06.2023 11:18 Відповісти
а нахрена бігати по дорозі де немає блок поста?
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13.06.2023 14:55 Відповісти
і нахрєні бухой іздити на автівці зі швидкісю 110 км на годину
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13.06.2023 15:31 Відповісти
*****! И что дальше? Какого хера, какого ОРГАНА была працьовиця? Она не знает как через блок пост проезжать? Уже дегенераты с правами за полтора года это выучили!
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13.06.2023 13:45 Відповісти
Працівники кривоохоронних органів стають все більше і більше небезпечними для пересічних громадян, скоро взагалі виборців не залишться в Україні, і не буде кому через волевиявлення на виборчих дільницях легітимізувати нову владу, і ми всі пропадем без поліції, прокурватури та інших ган..ів...
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13.06.2023 15:35 Відповісти
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