Біля блокпосту на виїзді з Києва працівниця правоохоронного органу збила на смерть військового, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом смертельного ДТП під Броварами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, 11 червня 2023 року поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.
Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.
"За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці", - йдеться у повідомленні.
Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.
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Начальник гарнізону, схоже, нездатний організувати контртерористичну підготовку особового складу.
Там, де він на фото - його відкинуло.
так що не судіть строго
І взагалі, в табори на виховні роботи(с)
Заводи крестьянам, поля рабочим, бо навпаки вже було, фігня вийшла(с)
Шановний, я дивлюся у вас в голові хаос бере верх. Не такого Коракса Імператор людства вітав як сина!
Популістичні заклики спростувати закон і творити казнащо вже привели до того що пишеться у цій статті. Бо у кожного уповноваженого відмазка "бо воєнийстан, вищонезнаєте"?
В країні війна, де замість законів керуються указами і внутрішніми розпорядженнями.
Щодо цієї дівчини, мені байдуже. Так, байдуже! Бо це результат системи. Солдата жалко, але що там було насправді ніхто не пише, натомість журналісти цькують дві служби одна на одну і вимагають народного гніву. І паралельно відволікають від яєць по 17грн за штуку. Ніщо не нагадує? Розділяй і властвуй, раніше було мовне питання, а зараз солдати і патріотизм. Яких закріпачили всім відомим законом.
От пілять! Війна, блок-пост, озброєні люди, ситуація може бути будь-якою... І що, ніяких сумніві?! Ні в тих, хто той блок-пост організовував, ні в тих, хто через нього їздить?
Ну ось світла пора доби, сонячно, дорога рівна, видно далеко. Припустимо притормозила до 70 км. І тут раптом ні з того, ні з іншого вистрибують під колеса (а там немає взагалі гальмівного шляху, то просто не всигла зреагувати). Можливо військового хтось покликав, керівник, тому відключився інстинкт самозбереження.
а зеп.зденту - пох, что за ВСЁ стране отвечает он (он уверен (дермаки-татаровы внушили), что за всё отвечает Порох и попередники) - в ежедневном сценарии "спокойной ночи, лохаши" Найвэлычнившивый "делает всех одной левой" и учит всех жЫзни..
Ну то йди дивись марахвонь, там тобі розкажуть, що не сосна, а шанована 20-річна речниця пана прокурора з 14-річною юридичною освітою в трьох закордонних вузах, і не збила, а не змогла уникнути атаки п'яного тероборонця, і не судити скотиняку, а виплатити компенсацію і дати нову службову машину, бажано лєксус або поршкайєн.
Цензор передрукував новину з пресслужби ДБР. Хто вам і що тут "подає"?
Що означає "силова структура"? Армія - це "силова структура"?
1. блок-пост не обладнаний як блокпост
2. "та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год." - біля блок-поста ?
не знаю деталей, але з фото важко засуджувати водійку - не має ніяких навіть знаків про зниження швидкості перед т.зв. "блок-постом"
винний в першу чергу начальник-організатор таких "блок-постів"
И тут вопрос к пострадавшему:"Какого хрена он перебегал не посмотревши по сторонам?"
На трассе приоритет у водителя
Пешеходов, нарушающих ПДД довольно много, из-за которых юридически страдают только водители. А пешеходы всегда правы к сожалению.