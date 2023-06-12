Біля блокпосту на виїзді з Києва працівниця правоохоронного органу збила на смерть військового, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом смертельного ДТП під Броварами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, 11 червня 2023 року поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.

Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.

"За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці", - йдеться у повідомленні.





Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.