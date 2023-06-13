Атака дронами на Харків: Пошкоджено фасад будівлі, здійнялася пожежа на складі. ФОТО

Минулої ночі ворог завдав удару по м. Харків дронами Shahed. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі.

Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа. Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без постраждалих. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.







Він також інформує, що протягом минулої доби ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Внаслідок удару по смт. Шевченкове Куп'янського району з РСЗВ "Торнадо" пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, газопровід та будівлю магазину. З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та жінка 44 років.

За даними ОВА, у с. Вільхуватка Куп'янського району поранення зазнав 40-річний цивільний чоловік.

У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 233 вибухонебезпечні предмети.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі ворог здійснив атаку БПЛА "Шахед" на об’єкти цивільної інфраструктури Харкова.