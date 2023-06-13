Ліквідація наслідків ракетних ударів по Кривому Рогу: здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вночі 13 червня до ДСНС надійшло повідомлення про те, що внаслідок ракетного удару відбулося загорання в п’ятиповерховому житловому будинку у одному з районів міста Кривий Ріг.

"По прибуттю до місця виклику встановлено, що полум’ям охоплені квартири з першого по п’ятий поверх двох під’їздів будинку та горять припарковані автомобілі. Загальна площа пожежі склала 700 кв.м. О 06:22 пожежу вдалось локалізувати. Здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайниками врятовано 12 людей. Станом на 08:30 постраждала 21 особа, 3 людини загинуло.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.











Як повідомлялося, в ніч на 13 червня окупанти вночі вдарили ракетою у житловий будинок у Кривому Розі. За даними ОВА, внаслідок удару наразі троє загиблих і 25 поранених.