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Новини Фото Війна
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Ліквідація наслідків ракетних ударів по Кривому Рогу: здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вночі 13 червня до ДСНС надійшло повідомлення про те, що внаслідок ракетного удару відбулося загорання в п’ятиповерховому житловому будинку у одному з районів міста Кривий Ріг.

"По прибуттю до місця виклику встановлено, що полум’ям охоплені квартири з першого по п’ятий поверх двох під’їздів будинку та горять припарковані автомобілі. Загальна площа пожежі склала 700 кв.м. О 06:22 пожежу вдалось локалізувати. Здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайниками врятовано 12 людей. Станом на 08:30 постраждала 21 особа, 3 людини загинуло.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Ліквідація наслідків ракетних ударів по Кривому Рогу: здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі 01
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Кривому Рогу: здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі 02
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Кривому Рогу: здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі 03
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Кривому Рогу: здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі 04
Ліквідація наслідків ракетних ударів по Кривому Рогу: здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі 05

Як повідомлялося, в ніч на 13 червня окупанти вночі вдарили ракетою у житловий будинок у Кривому Розі. За даними ОВА, внаслідок удару наразі троє загиблих і 25 поранених.

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28657) ДСНС (5121)


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Топ коментарі
+2
Вчора був так званий "день росії" і щось я не чув про удари по москві? Чи командування України вирішило по своїх не бити?
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13.06.2023 09:10
+2
Чого ви так зневажаєте командування України. А от шапіто "Студія КралВрал 95" на день рососії подарувало нову серію "Сватів"
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13.06.2023 09:33
+2
так, пані olena leifer, дуже багато загинули, й не тільки у кривому розі. а якщо хтось би готувався до війни - після того, як його попередели заздалегідь про це!! - а не до шашликів й футбольного чемпіонату, то вони, можливо, були б досі живі. як і багато інших. й каховська гес, можливо б досі стояла неушкодженою... чи у ваших прибалтиках про ці давно очевидні факти не відомо?
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13.06.2023 10:28
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Вчора був так званий "день росії" і щось я не чув про удари по москві? Чи командування України вирішило по своїх не бити?
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13.06.2023 09:10 Відповісти
Чого ви так зневажаєте командування України. А от шапіто "Студія КралВрал 95" на день рососії подарувало нову серію "Сватів"
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13.06.2023 09:33 Відповісти
Під "командуванням України" я мав на увазі насамперед "шапіто" і всіх, кто викоує його накази.
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13.06.2023 09:45 Відповісти
не перебільшуйте - зелений підар оманські домовленності не виконав, от його й привітали: він же, здається, родом з кривого рогу?
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13.06.2023 09:43 Відповісти
Люди загинули, що ви верзете? Кривий Ріг треба писати з великої літери.
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13.06.2023 10:12 Відповісти
так, пані olena leifer, дуже багато загинули, й не тільки у кривому розі. а якщо хтось би готувався до війни - після того, як його попередели заздалегідь про це!! - а не до шашликів й футбольного чемпіонату, то вони, можливо, були б досі живі. як і багато інших. й каховська гес, можливо б досі стояла неушкодженою... чи у ваших прибалтиках про ці давно очевидні факти не відомо?
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13.06.2023 10:28 Відповісти
назва міста пишеться з великої літери
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13.06.2023 13:03 Відповісти
досить вже нести цей брєд! як готуватися до війни ви пропонуєте? рашка по 70 млрд дол кожен рік виділяла на армію протягом десятиріч! а Україна лише з 2019 року почала виділяти на армію по 10 млрд на рік. нагадаю, що з 2015 по 2019 на оборонку в середньому виділялось ще менше - по 5 млрд на рік!
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13.06.2023 16:25 Відповісти
як треба було готуватися? от саме так, як готувався ваш ******* презедент!! результати можете зацінити... бажано не з вашого бидломарафону.
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13.06.2023 21:49 Відповісти
і до речі, нешановний, зараз ваш ублюдочний зелений їбанько-презедент закуповує для війська яйця по 17грн. за штуку, тобто значно дорожче, ніж раніше, але це не означає, що підвищується боєздатність. але видатки, "цифірь" на папері збільшуються, звісно ж.
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13.06.2023 21:54 Відповісти
Та хоч безкоштовно завозь туди ті яйця і іншу провізію. Все одно то копійки! Під час війни за місяць 5 млрд вилітає в трубу на паливо, на снаряди, на техніку. Про що ти взагалі белькочеш? Що ти взагалі розумієш? Тобі сказали квакати про яйця по методичці, ти і квакаєш як останній йолоп.
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13.06.2023 23:06 Відповісти
Я не знаю що там у Прибалтійських країнах. Я знаю що назви міст пишуться з великої літери. Я знаю, що в мій рідний Кривий Ріг в той дім де я жила прилетіла ракета, загинули люди. Дуже шкода що гинуть люди, дуже болить за те що гинуть наші захисники справжні чоловіки, герої. А Ви шановний пишите всяку хрінь, де потрібно висловити співчуття родинам.
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13.06.2023 21:32 Відповісти
безіименний зелений придурок, хто сказав мені? зелена уйобіщна потворо, розумію й знаю, ублюдок ти *******, значно більше за тебе. уйобуй звідси на *** на свій бидломарафон. а ще краще - здохни, ******* непотріб!!
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13.06.2023 23:19 Відповісти
 
 