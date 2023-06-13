УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11358 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 384 2

Обстріл Кривого Рогу: Попередньо, загинули 4 особи, ще 25 дістали множинні поранення. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу російськими загарбниками відомо, попередньо, про 4 загиблих та 25 поранених.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровщини, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, у ніч на 13 червня 2023 року збройні сили рф здійснили ракетну атаку по м. Кривий Ріг. Попередньо внаслідок обстрілу четверо людей загинуло та 25 отримали множинні поранення", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває ліквідація пожежі в багатоповерховому будинку та розбір завалів.

"Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство, автомобілі. Під час огляду місць подій виявлено уламки ракет, тип яких встановлюється", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вночі рашисти вдарили ракетами по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК "Схід". Але у місті зафіксовані й "прильоти" по цивільних об’єктах.

Обстріл Кривого Рогу: Попередньо, загинули 4 особи, ще 25 дістали множинні поранення 01
Обстріл Кривого Рогу: Попередньо, загинули 4 особи, ще 25 дістали множинні поранення 02
Обстріл Кривого Рогу: Попередньо, загинули 4 особи, ще 25 дістали множинні поранення 03
Обстріл Кривого Рогу: Попередньо, загинули 4 особи, ще 25 дістали множинні поранення 04
Обстріл Кривого Рогу: Попередньо, загинули 4 особи, ще 25 дістали множинні поранення 05

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28657) прокуратура (3685)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
серена не гула.коли вона гудить,то нічого не прилітає
показати весь коментар
13.06.2023 09:59 Відповісти
Автівку в блин зім'яло
показати весь коментар
13.06.2023 10:07 Відповісти
 
 