Обстріл Кривого Рогу: Попередньо, загинули 4 особи, ще 25 дістали множинні поранення. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу російськими загарбниками відомо, попередньо, про 4 загиблих та 25 поранених.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровщини, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, у ніч на 13 червня 2023 року збройні сили рф здійснили ракетну атаку по м. Кривий Ріг. Попередньо внаслідок обстрілу четверо людей загинуло та 25 отримали множинні поранення", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває ліквідація пожежі в багатоповерховому будинку та розбір завалів.

"Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство, автомобілі. Під час огляду місць подій виявлено уламки ракет, тип яких встановлюється", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вночі рашисти вдарили ракетами по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК "Схід". Але у місті зафіксовані й "прильоти" по цивільних об’єктах.









