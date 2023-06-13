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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Доба на Донеччині: рашисти обстріляли щонайменше 15 населених пунктів, 1 людина загинула, ще 5 дістали поранень, - ОВА. ФОТО

Протягом минулої доби російські військові не приняли обстрілювати населені пункти Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

У Великоновосілківській громаді 1 людина поранена у Багатирі, 2 будинки пошкоджено у Шахтарському. Під ворожим вогнем артилерії  опинилися Красногорівка, Костянтинівка та Катеринівка.

У Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки у Курахівці і 2 - у Кураховому. Желанне Очеретинської громади зазнало авіаракетного удару.

У Костянтинівці 1 людина загинула, ще 2 поранено, у місті пошкоджені 6 будинків. У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки: у Північному та Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 будинки. У Васюківці Соледарської громади пошкоджено будинки на двох вулицях.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 4 будинки у Лиманській громаді: 2 у Торському і 2 у Зарічному.

Доба на Донеччині: рашисти обстріляли щонайменше 15 населених пунктів, 1 людина загинула, ще 5 дістали поранень, - ОВА 01
Доба на Донеччині: рашисти обстріляли щонайменше 15 населених пунктів, 1 людина загинула, ще 5 дістали поранень, - ОВА 02

Автор: 

обстріл (28657) Донецька область (8558) Кириленко Павло (907)


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Рашисти продовжуюють добиватися любові до себе насильницьким шляхом, що породжує тільки ненависть.
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13.06.2023 09:45 Відповісти
 
 