Доба на Донеччині: рашисти обстріляли щонайменше 15 населених пунктів, 1 людина загинула, ще 5 дістали поранень, - ОВА. ФОТО

Протягом минулої доби російські військові не приняли обстрілювати населені пункти Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

У Великоновосілківській громаді 1 людина поранена у Багатирі, 2 будинки пошкоджено у Шахтарському. Під ворожим вогнем артилерії опинилися Красногорівка, Костянтинівка та Катеринівка.

У Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки у Курахівці і 2 - у Кураховому. Желанне Очеретинської громади зазнало авіаракетного удару.

У Костянтинівці 1 людина загинула, ще 2 поранено, у місті пошкоджені 6 будинків. У Торецькій громаді пошкоджено 2 будинки: у Північному та Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 будинки. У Васюківці Соледарської громади пошкоджено будинки на двох вулицях.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 4 будинки у Лиманській громаді: 2 у Торському і 2 у Зарічному.



