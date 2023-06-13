Очільника "філії Донбасгазу ДНР", який обігрівав казарми рашистів, затримано у Лимані, - СБУ. ФОТО

На визволених територіях Донеччини затримано ворожого поплічника, який обігрівав казарми рашистів під час окупації Лиману.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю.

За це його призначили керівником створеної агресором місцевої "філії донбасгаза днр".

"Після "призначення" він одразу приступив до організації обігріву захоплених будівель, де були "розквартировані" окупаційні угруповання рф. При цьому, він повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів. Після звільнення Лимана зловмисник намагався втекти з міста до тимчасово окупованого Єнакієвого. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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