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Очільника "філії Донбасгазу ДНР", який обігрівав казарми рашистів, затримано у Лимані, - СБУ. ФОТО

На визволених територіях Донеччини затримано ворожого поплічника, який обігрівав казарми рашистів під час окупації Лиману.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників і пішов з ними на співпрацю.

За це його призначили керівником створеної агресором місцевої "філії донбасгаза днр".

Очільника філії Донбасгазу ДНР, який обігрівав казарми рашистів, затримано у Лимані, - СБУ 01

"Після "призначення" він одразу приступив до організації обігріву захоплених будівель, де були "розквартировані" окупаційні угруповання рф. При цьому, він повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів. Після звільнення Лимана зловмисник намагався втекти з міста до тимчасово окупованого Єнакієвого. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його", - йдеться в повідомленні.

Очільника філії Донбасгазу ДНР, який обігрівав казарми рашистів, затримано у Лимані, - СБУ 02

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Також читайте: СБУ затримала інформатора рашистів, який розкидав саморізи для сповільнення колон ЗСУ в Лимані

Автор: 

СБУ (12847) Донецька область (8558) колабораціонізм (1160)


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Топ коментарі
+25
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13.06.2023 10:27
+8
спробу прочитати написане, перш ніж коментувати: "...Після "призначення" він одразу приступив до організації обігріву захоплених будівель, де були "розквартировані" окупаційні угруповання рф. При цьому, він повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів..."
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13.06.2023 10:39
+6
У даному випадку очевидний перебор:
цей "очільник" - звичайний комунальник, який, очевидно, опалював весь Лиман.
Не міг же він демонстративно відключити саме казарми з рашистами - вони б його, так би мовити, "нє понялі"...
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13.06.2023 10:36
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13.06.2023 10:27 Відповісти
Парашу собою обігріє,лайно.
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13.06.2023 10:32 Відповісти
У даному випадку очевидний перебор:
цей "очільник" - звичайний комунальник, який, очевидно, опалював весь Лиман.
Не міг же він демонстративно відключити саме казарми з рашистами - вони б його, так би мовити, "нє понялі"...
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13.06.2023 10:36 Відповісти
спробу прочитати написане, перш ніж коментувати: "...Після "призначення" він одразу приступив до організації обігріву захоплених будівель, де були "розквартировані" окупаційні угруповання рф. При цьому, він повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів..."
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13.06.2023 10:39 Відповісти
Мізки там у половини сруцкім міром засрані. Основну масу достатньо канчуками по сраці відшмагати. Хоча з колаборантами теж церемонитись собі дорожче.. По сусідству з моїм товаришем живуть біженці з Лиману, то вони розказували, що там залишились тільки ждуни, всі наші виїхали, коли евакуацію оголосили..
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13.06.2023 10:53 Відповісти
Потрібно виродка обігріти і повісити 😠
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13.06.2023 10:45 Відповісти
Інформація про СБУ. В Києві перебуває колишній,,заместитель министра угольной промышленности днр" Чумаш Володимир. Ватник, приїхав до сина, не боїться ,,хунту".
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13.06.2023 11:09 Відповісти
там всех нужно задержать не ошибетесь
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13.06.2023 12:02 Відповісти
НЕ здивуюсь, що вказана особа виявилась регіоналом, тобто ідеологічним однодумцем правлячої зеленої влади.
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13.06.2023 12:21 Відповісти
Ну, на зоне определят уголёк кидать лопатой, опять же - работа по профилю.
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15.06.2023 11:58 Відповісти
 
 